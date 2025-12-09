Macron hraje hry kolem Ukrajiny a doma mu hrozí průšvih

Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
BBC upozornila, že evropští lídři, Macrona nevyjímaje, se zmítají mezi 2 cíli. Na jedné straně chtějí v maximální možné míře pomoct Ukrajině, ale na straně druhé se snaží Spojené státy s Donaldem Trumpem v čele udržet tzv. na palubě. Před pár dny médii proletěla zpráva, že německý kancléř Friedrich Merz či Macron varovali Ukrajince před možnou zradou ze strany USA.
Macron však popírá, že by cokoliv takového řekl.
„Všechno popírám,“ řekl Macron, když byl dotázán na zprávu německého magazínu Der Spiegel. „Potřebujeme Spojené státy pro mír. Spojené státy potřebují nás, aby tento mír byl trvalý a pevný,“ uvedl Macron, jehož citoval např. server britského listu The Guardian.
Dá se říct, že Macron se mezinárodnímu dění v Evropě věnuje i proto, že na domácí politické scéně je jeho síla do značné míry omezena. Mohly za to výsledky voleb do Evropského parlamentu, v nichž významně uspělo Národní sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové. Prezident Macron tehdy na výsledek voleb do EP reagoval tak, že nechal vypsat národní parlamentní volby, aby se ukázalo, jak jsou v zemi rozděleny politické síly.
Volby vyhrála sjednocená levice, která spojila všechny levicové politické síly včetně krajní levice. Druhé skončilo Národní sdružení Jordana Bardelly a třetí Macronovi centristé, kteří se od té doby nějak pokoušejí vládnout a hledají pro své politické kroky podporu napříč politickým spektrem. Zvláště v ekonomických otázkách se to však příliš nedaří a Francie od té doby kráčí od jedné vnitropolitické roztržky ke druhé.
Macron jen od roku 2024 jmenoval již 4 premiéry, kteří pocházeli buď z jeho strany, nebo z řad pravicových republikánů, kteří se také dostali do parlamentu.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Premiér Sébastien Lecornu nemá v parlamentu většinu a jeho snaha získat podporu socialistů – včetně pozastavení penzijní reformy prezidenta Emmanuela Macrona – mu odcizila centristické a konzervativní spojence, takže osud návrhu zákona je nejistý,“ napsal také server.
Sociální zabezpečení tvoří více než 40 % celkových výdajů veřejného sektoru ve Francii a zahrnuje sociální zabezpečení, zdravotní péči a důchody.
Vláda si klade za cíl snížit francouzský rozpočtový deficit – který je již nyní jeden z největších v eurozóně – na méně než 5 % HDP v příštím roce. V roztříštěném parlamentu, kde žádná strana nemá většinu, však má jen malý manévrovací prostor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák