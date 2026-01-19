Macron ve slunečních brýlích řečnil v Davosu. Útok na Trumpa

20.01.2026 21:51 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Francouzský prezident Emmanuel Macron promluvil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu netradičně – řečnil ve slunečních brýlích a s ostrým poselstvím směrem ke globální politice. Kritizoval snahy Spojených států oslabit Evropu, varoval před ekonomickým nátlakem a zdůraznil, že Unie se nesmí nechat podřídit ani rozdělit.

Foto: Youtube
Popisek: Emmanuel Macron při svém projevu v Davosu

Emmanuel Macron vystoupil v Davosu ve slunečních brýlích a přednesl projev, v němž se vyhnul přímému jmenování konkrétních lídrů, jeho sdělení však bylo zcela čitelné. „Vůbec neztrácejme čas bláznivými nápady,“ prohlásil a dodal: „Není doba na nový imperialismus nebo nový kolonialismus.“

Upozornil, že svět se posouvá do éry roztříštěnosti bez pravidel a že multilateralismus je cíleně oslabován. „Multilateralismus je oslabován mocnostmi, které ho blokují a snaží se od něj odvrátit,“ poznamenal.

K dění ve světě dále uvedl, že jsou pošlapávána pravidla a že se zdá, jako by se jediným zákonem stávala síla. Za nepřijatelnou označil snahu Spojených států požadovat po svých spojencích co největší ústupky a otevřeně se je snažit oslabit a podřídit.

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech vystupňoval nátlak na Dánsko kvůli Grónsku, o které usiluje. Trump se zároveň rozhodl uvalit dodatečná desetiprocentní cla nejen na Dánsko, ale i na dalších sedm evropských zemí, které se Kodaně zastaly a odmítly americký požadavek.

Podle Macrona nedává smysl vyhrožovat spojencům cly, zvlášť pokud mají sloužit jako nástroj nátlaku v otázkách teritoriální suverenity. Evropská unie by se proto v dnešním tvrdém prostředí neměla bát použít nástroje proti ekonomickému nátlaku.

Francouzský prezident zároveň zdůraznil, že Evropa musí dát přednost vládě práva před brutalitou a respektu před šikanováním. Neměla by se podřídit právu silnějšího ani se nechat rozdělit. Řešení současných krizí podle něj spočívá ve větší spolupráci a budování evropské ekonomické suverenity. „Evropa je možná pomalá, ale je předvídatelná a vládne v ní právní řád,“ uzavřel Macron.

