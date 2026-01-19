Macron ve slunečních brýlích řečnil v Davosu. Útok na Trumpa

Emmanuel Macron vystoupil v Davosu ve slunečních brýlích a přednesl projev, v němž se vyhnul přímému jmenování konkrétních lídrů, jeho sdělení však bylo zcela čitelné. „Vůbec neztrácejme čas bláznivými nápady,“ prohlásil a dodal: „Není doba na nový imperialismus nebo nový kolonialismus.“
Upozornil, že svět se posouvá do éry roztříštěnosti bez pravidel a že multilateralismus je cíleně oslabován. „Multilateralismus je oslabován mocnostmi, které ho blokují a snaží se od něj odvrátit,“ poznamenal.
K dění ve světě dále uvedl, že jsou pošlapávána pravidla a že se zdá, jako by se jediným zákonem stávala síla. Za nepřijatelnou označil snahu Spojených států požadovat po svých spojencích co největší ústupky a otevřeně se je snažit oslabit a podřídit.
Americký prezident Donald Trump v posledních dnech vystupňoval nátlak na Dánsko kvůli Grónsku, o které usiluje. Trump se zároveň rozhodl uvalit dodatečná desetiprocentní cla nejen na Dánsko, ale i na dalších sedm evropských zemí, které se Kodaně zastaly a odmítly americký požadavek.
Podle Macrona nedává smysl vyhrožovat spojencům cly, zvlášť pokud mají sloužit jako nástroj nátlaku v otázkách teritoriální suverenity. Evropská unie by se proto v dnešním tvrdém prostředí neměla bát použít nástroje proti ekonomickému nátlaku.
Francouzský prezident zároveň zdůraznil, že Evropa musí dát přednost vládě práva před brutalitou a respektu před šikanováním. Neměla by se podřídit právu silnějšího ani se nechat rozdělit. Řešení současných krizí podle něj spočívá ve větší spolupráci a budování evropské ekonomické suverenity. „Evropa je možná pomalá, ale je předvídatelná a vládne v ní právní řád,“ uzavřel Macron.
