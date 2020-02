Macron zmrazil slovy o Rusku. A co víc: Pojďme zachránit EU, vyzval Německo. Třeba jaderné zbraně...

reklama

Francouzský prezident si stěžoval, na to že Západ upadá, a volal po větším zapojení Německa. Obvinil Spojené státy, že se stahují z Evropy. Ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo ovšem tvrdil, že smrt transatlantického spojenectví je přehnané tvrzení. Také odmítl osočení, že USA nespolupracují se zbytkem mezinárodní komunity, a ohradil se i proti slovům německého prezidenta Steinmeiera, který USA, Čínu a Rusko obvinil, že narušují světový pořádek tím, že rozsévají semena nedůvěřivosti v konfliktu mocností.

Emmanuel Macron je dlouholetým zastáncem ambiciózní reformy Evropy, zvláště co se týká zahraniční a bezpečnostní politiky. Několikrát prohlásil, že Evropa se musí osamostatnit od Washingtonu. Když byl tázán na to, zda se ho dotklo, že Angela Merkelová nereagovala na jeho předložené reformy, pravil, že se ho to nedotklo, ale to, že Německo nerespondovalo na jeho tlak na ambiciózní pobrexitovou reformu celého bloku, zvláště pokud jde o finance a obranu, ho činí netrpělivým. Na několika příkladech ukázal, že spolupráce je možná, ale trval na tom, že ke zvýšení spolupráce musí dojít rychleji. Postěžoval si, že čekání na odpověď je v historii německo-francouzských vztahů už tradiční. Selhání francouzsko-německého tandemu by podle něj bylo pro EU katastrofální.

Po odchodu Velké Británie z EU je Francie jedinou jadernou mocností, která v bloku zbývá. Macron na konferenci znovu nabídl, že francouzské jaderné zbraně budou základem evropské obranné strategie. Dodal, že tato strategie není projekt, který by byl zaměřen proti NATO nebo tvořil jeho alternativu, ale posílení vojenské síly by dalo Evropě větší důvěryhodnost a možnosti při vyjednávání. „Pokud nemáme možnosti ve vyjednávání, nejsme důvěryhodní, pokud jde o zahraniční politiku,“ prohlásil francouzský prezident. Fotogalerie: - Francouzský odpůrce Mnichova

Dle Macrona mnozí v Evropské unii po migrační a finanční krizi ztratili důvěru v demokracii a je dle něj nutné, aby střední třída opět našla chuť dívat se do budoucnosti. Německo-francouzský tandem podle něho musí být schopen nabídnout perspektivu na dalších 20–30 let.

Francouzského prezidenta se zeptali také na vztah k Rusku. Řekl, že evropská politika odporu k Rusku selhala, a protože nikdo nechce jít s Ruskem do přímé konfrontace, je nutné obnovit dialog a vyřešit spory. „Vidím odpor našich partnerů a nezlobím se, ale vím, že klást odpor a být přitom slabý... To není politika, to je neefektivní postoj,“ pravil prezident s tím, že nikdo není schopný se Rusku postavit přímo. „Je tu druhá možnost, klást nároky a obnovit strategický dialog, protože dnes mluvíme méně a méně, konfliktů přibývá a my nejsme schopni je řešit,“ dodal. Dle francouzského serveru France24.com také řekl, že ačkoliv nenavrhuje zrušení sankcí proti Rusku, říká, že neměly žádný efekt.

