Maďaři nezatkli izraelského premiéra. Haagu navzdory

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v dubnu tohoto roku navštívil Maďarsko. A Maďaři ho odmítli zadržet, přestože je na izraelského předsedu vlády vydán zatykač za to, jak si armáda židovského státu počíná na území Gazy.

Netanjahu obvinění od Mezinárodního trestního soudu (ICC) odmítá.

Maďaři si za svůj postup vyslechli kritiku a maďarský parlament na ni před pár lety zareagoval tak, že odhlasoval stažení ze struktur Mezinárodního trestního soudu. Server Times of Israel podotkl, že v minulosti podobný krok učinily i Filipíny či Burundi. Maďarští poslanci zmíněný soudní tribunál označili za „politicky motivovaný“.

V maďarském parlamentu hlasovalo pro návrh na opuštění ICC 134 zákonodárců, 37 hlasovalo proti a sedm se zdrželo hlasování „Jakmile bude rozhodnutí vyhlášeno, Maďarsko o tom bude informovat Organizaci spojených národů,“ sdělil ministr zahraničí Peter Szijjártó. „Je jasné, že Maďarsko nemá v takové organizaci místo,“ dodal také ve svém prohlášení.

Vystoupení ze struktury soudu ICC nabývá účinnosti rok po uložení listiny o vystoupení – obvykle formálního dopisu prohlašujícího stažení – v kanceláři generálního tajemníka OSN.

ICC, zřízený v roce 2002, se sídlem v Haagu usiluje o stíhání osob odpovědných za nejzávažnější zločiny světa, pokud tak země nejsou ochotny nebo schopny učinit samy. Celkem 125 zemí ratifikovalo zakládající Římský statut soudu, což znamená, že uznávají jeho jurisdikci. Spojené státy a Rusko nejsou členy. Stejně tak Izrael, Čína a Myanmar.

Bývalý výkonný ředitel organizace Human Rights Watch (1993-2022) a nyní hostující profesor na Princetonské univerzitě Kenneth Roth na sociální síti X naznačil, že Maďarsko i navzdory oznámení o vystoupení, ještě může mít problémy. „Maďarsko by mohlo čelit rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu o nedodržení Římského statutu podle článku 87(7) a žádosti soudu o spolupráci, protože během jeho návštěvy nezatklo Netanjahua. Věc by byla postoupena Shromáždění smluvních států,“ napsal Roth na X.

Dokud Maďarsko nevystoupí, tedy ještě asi rok, bude mít vláda v Budapešti starost navíc.

Over at the ICC, Hungary has submitted its response in the noncompliance proceedings arising from its failure to arrest Benjamin Netanyahu during his recent visit.

Hungary's response is legally flawed and will not avoid a noncompliance finding.



Short ?? below. pic.twitter.com/KdD5lEdBuo