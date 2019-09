Mafiánské chování, jako za Mečiara na Slovensku. Zeman by se měl stydět, vzkazuje Pirát Michálek. Jiní to vidí výrazně jinak

Za předpokladu, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman změnil rozhodnutí státních zástupců nižších stupňů a chtěl poslat Andreje Babiše za Čapí hnízdo před soud, nebylo by mu to nic platné. Případné obnovené trestní stíhání by svým krokem finálně zastavil prezident Miloš Zeman. Řekl to na TV Barrandov.

„Kdyby se do toho vrtalo, mám Ústavou dané právo abolice, tedy rovněž zastavení trestního stíhání. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, tak pokud by to bylo nutné, bych k tomuto kroku sáhl,“ uvedl doslova Zeman.

Sám premiér z výroku hlavy státu evidentně příliš šťastný nebyl. „Vyjádření pana prezidenta je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici,“ řekl Babiš rádiu Impuls.

Co na to říkají politici? Někteří opoziční představitelé už sami zveřejnili svá ostrá, mnohy i vulgární vyjádření. Překvapil třeba europoslanec Stanislav Polčák, který nepřímo sdělil, že než to vrchní žalobce posoudí, třeba prezident zemře.

ParlamentníListy.cz zajímal názor i těch politiků, kteří svůj pohled na věc dosud nikam nepsali.

Šéf KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip míní, že ze strany prezidenta jde o konstatování jeho pravomocí. „V podstatě vyrovnává mediální tlak na nejvyššího státního zástupce, který tady vyvolala pravice, když pan doktor Šaroch zveřejnil svůj návrh na zastavení trestního řízení,“ uvádí Filip.

„Je to výsostné právo českého prezidenta a také jeho plná politická odpovědnost, pakliže se tak rozhodne,“ uvedl místopředseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek to vidí zcela jinak, použil dokonce slova o mafiánském chování prezidenta.

„Miloš Zeman sliboval, že nebude milosti používat, a nyní slibuje milost pro premiéra Babiše. Je to hanba a měl by se stydět. Toto naposledy učinil Klaus u tunelářů a Mečiar u únosců. Po nátlaku na soudce je to další přiznání k mafiánskému chování a věřím, že to lidem konečně otevře oči,“ konstatoval Michálek.

Prezidentova slova se zřejmě úplně nelíbí ani místopředovi poslaneckého klubu KSČM Leovi Luzarovi. „Není Zeman jako Zeman, ale oba mají divný smysl pro humor,“ míní.

”Sdělení pana prezidenta bylo zcela nevhodné a nebylo na místě,” reagovala poslankyně a bývalá ministryně obrany a pro místní rozvoj Karla Šlechtová (nestr. za ANO).

„Komentáře ‚co by, kdyby‘, i když se tak vyjádřil prezident, komentovat nebudu. Obecně je jakýkoliv zásah i amnestie vnímán jako nerovnost před zákonem,” řekl poslanec ČSSD a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek si podobně jako šéf pirátských poslanců vzpomněl na někdejšího slovenského premiéra. „Připomíná mi to dobu mečiarismu na Slovensku,“ napsal Bělobrádek redakci.

„Z mého pohledu to je naprosto zbytečné prohlášení,“ míní senátor Jaroslav Doubrava. „Navíc nepotřebné. Nevěřím totiž, že oba vrchní státní zástupci by ve zprošťujícím rozsudku mohli nalézt něco, co by jim dalo možnost ho napadnout. Obávám se, že prezident tímto, jak jsem řekl, naprosto zbytečným prohlášením jen dal možnost těm řvounům proti němu zas a opět vyřvávat. A že to udělají, je nasnadě. Shrnu-li to, pak smysl jeho výroku mi není jasný a uniká mi, co tím sleduje,“ dodal senátor.

Jaroslav Foldyna, poslanec ČSSD, prezidentovi rozumí. Když prezident Zeman v minulosti říkal, že institut amnestie/abolice hodlá využít především ze zdravotních důvodů, tak jistě netušil, že se situace v naší zemi vyvine do stávajícího stavu, kdy je justice zneužívána k politickému boji. Je pravdou, že to se do jisté míry dělo i dříve, ale ne tak bezskurpulózně jako dnes. To, aby politici (a veřejnoprávní média) naprosto otevřeně vytvářeli tak masivní a trvalý tlak na představitele naší justice, aby rozhodovali nikoli podle zákonů, ale podle jednoznačně stanoveného politického zadání, se v naší zemi dělo naposled snad někdy v padesátých letech minulého století. Kulisy se trochu změnily, ale jinak je to totéž: „S rozhořčením a pozorně sledujeme právě probíhající soudní proces s rozvratníky a zrádci a pevně věříme, že jejich zrádné činy budou po zásluze spravedlivě, ale přísně potrestány.“ Ne, to nejsou slova některého z „milionchvilkařů“ z roku 2019, ale výňatek z dopisu pracovníků ve školství z roku 1950, kteří také věděli, že „činy rozvratníků a zrádců byly zrádné a musí být přísně potrestány“. A také nakonec byly... Dnes nikdo nikoho věšet (snad) nehodlá, ale například jeden z vrcholných politiků STAN zcela veřejně vyhlašuje, že zřejmě ve jménu pravdy a lásky doufá v brzkou smrt prezidenta České republiky. Že něco takového může říci jen skutečný lidský odpad, je jednou věcí. Druhou věcí je, kdo v historii smrtí svých politických oponentů řešil politické spory. V novodobé evropské historii to byli jen nacisté a bolševici. V naší současné realitě jde o strany, které ztrácí podporu voličů, a tak se chystají posledního stébla naděje: „Zeman snad umře, Babiše snad zavřeme, a když ještě zakážeme lidem říkat, co si myslí, tak už to bude dobré.“ Jenže to dobré nebude, alespoň ne pro tyto strany, a kdyby podobná politika v minulosti tolikrát neskončila krveprolitím, tak by jejich chování bylo vlastně jenom směšné. Krok prezidenta Zemana v současné atmosféře vnímám především jako vyrovnání, do dneška zcela jednostranných, tlaků na představitele naší justice.

