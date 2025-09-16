„Smát se té smrti je v pořádku.“ Na Kirka přišly české plivance

Vražda Charlieho Kirka, kterou měl spáchat levicový radikál Tyler Robinson, otřásla Spojenými státy. Nejen samotný čin, ale také to, kolik lidí ho bylo ochotno schvalovat a radovat se z něj. Poprvé se ale proti takovému chování zvedla v USA významnější vlna odporu a někteří z těch, kdo vraždu schvalovali, byli vyhozeni ze svého zaměstnání. Hned několik protrumpovských účtů se pustilo do hledání těch, kdo se Kirkově vraždě smějí a radují se z ní. Zejména pokud se jedná o lidi pobírající mzdu od státu přímo nebo přes prostředníky, tedy profesory na školách, záchranáře, policisty, vojáky nebo zdravotní sestry.
Charlie Kirk neušel plivancům ani v Česku. Například od filmového recenzenta Kamila Fily, který nejdříve dal dohromady lživé a překroucené výroky z různých amerických levicově zaměřených médií a do nich zamíchal fašismus, neonacismus a rasismus. Samozřejmě nechybělo ani osočení z toho, že Kirk byl dezinformátor.
„Na Charliem Kirkovi nebylo prakticky nic pozitivního. Podle své vlastní logiky si nezaslouží žádný soucit, protože sám veřejně vystupoval proti soucitnému chování. Známý je jeho citát, že ‚empatie je new age vynález, který napáchal spoustu škody‘,“ prohlásil ve finále Fila, který zároveň zdůraznil, že vraždění je špatné, protože není řešením a jen roztáčí kolektivní vinu.
„Trumpovi to umožní přitvrdit v represích politických oponentů a může to přerůst v občanskou válku. Není nikdo z tábora Kirkových odpůrců, kdo by si to mohl strategicky přát. Kirk měl navždy zůstat směšným kašpárkem a nikdy se z něho neměl stát falešný mučedník,“ pokračoval Fila.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Je to pouhá reakce na Kirkovu amorálnost. Jeho smrt v sobě má něco absurdního a je to vyloženě ‚poetická spravedlnost‘. Hlásáte roky, že mrtví při školních střelbách jsou postradatelné oběti, a pak vás zastřelí ve škole v jednom z nejbigotnějších států USA, v Utahu. Hlásáte nenávist k transgender lidem a zastřelí vás po nenávistné demagogickém proslovu o transgender lidech.
Ať se všichni vyznavači politické nekorektnosti najednou netváří moralisticky, že si někdo dělá legraci z člověka, co léta vykládal výše uvedené hrůzy a jehož vize údajně ideálního světa je vyloženě děsivá pro naprostou většinu z nás a nesnesli by v tom žít ani ti, co ho nyní naivně hájí,“ prohlásil Fila.
Jediné, čemu se podle Fily smát nebudeme, jsou následky. Pro jistotu ještě zopakoval, že si Kirk smrt nezasloužil. Tvrdí, že Kirkova tvrzení má doložená z mnoha zdrojů. „Pro další ověřování používejte AI, které budete klást konkrétní otázky, ideálně doplňovat a zkoušet různé formulace,“ doporučil.
Příspěvek Kamila Fily na Facebooku:
K Filovi se pak přidal proevropský aktivista Tomasz Peszynski. „Jistě jste si všimli ‚pietní hysterie‘ za tohohle zavražděného nácka, kterou rozpoutali globální náckové po celým světě, včetně u nás. Tady Kamil Fila dobře shrnul, co to bylo za magora. Jistě, vraždit by se nikdo neměl, ani za tak odporné názory, ale pieta nad naprosto odporným člověk opravdu není ničí povinností. A Duka za tohohle fašouna bude sloužit mši. To by člověk blil,“ projevil se.
Příspěvek Tomasze Peszynského na Facebooku
Další, kdo se v Česku do Kirka pustil, byla spisovatelka Petra Neomillnerová. „K Charlie Kirkovi už se vyjádřil kde kdo, tak já jen stručně. Považovala jsem ho za nenávistného poseru, není mi ho líto, jsem ráda, že zemřel, ještě než stačil napáchat ještě víc škod, a doufám že jako křesťan skončil v pekle, kde ho piglujou transsexuální čerti.
Nezemřel za názor. To, so pořádal, nebyly učené disputace, ale nebezpečná politická agitka, marketing nenávisti, za který dostával dobře zaplaceno. Pokud bych se za něco modlila, pokud bych byla křesťanem, tak za to, aby si jeho žena při druhém pokusu vybrala menšího psychopata a vychovala z dětí empatické a slušné lidi,“ uvedla. Na její slova si zřejmě lidé stěžovali televizní stanici Prima, takže Neomillnerová objasnila, že pro ni pouze píše na OSVČ. Nicméně i tato práce zřejmě po jejích slovech skončila.
Příspěvek Petry Neomillnerové na Facebooku:
Také pedagog a kandidát Zelených ve volbách 2021 měl potřebu se vyjádřit. „Já jsem velice proti násilí, ale střílet na fašisty střely Chytej fašisto! A přimět guvernéra k přečtení Kdo tohle přečte, je gay, to je konceptuální umění. A až si to odsedí a jestli do té doby konzervativní bojůvky nevypálí všechny galerie, Tyler Robinson by v nich měl být,“ prohlásil.
Příspěvek Dalibora Levíčka na X:
Tento projev však nakonec stáhl. „Smazal jsem předchozí tweet, protože mě o to požádal pan ředitel; přišlo mu na mě několik udání. Dobré vztahy s ním a ohled na školu jsou samozřejmě důležitější než X. I to je příspěvek do debaty jak funguje Kirkův Professor Watchlist a jak ‚woke levice zavádí cance culture.‘,“ zdůvodnil smazání.
Smazal jsem předchozí tweet, protože mě o to požádal pan ředitel; přišlo mu na mě několik udání.— Dalibor Levíček (@DaliborLevicek) September 13, 2025
Dobré vztahy s ním a ohled na školu jsou samozřejmě důležitější než X.
I to je příspěvek do debaty jak funguje Kirkův Professor Watchlist a jak "woke levice zavádí cance culture."
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta