Ministryně Černochová: Firmě 4 Army otevřel dveře můj předchůdce

16.09.2025 8:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nařčením místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka

Ministryně Černochová: Firmě 4 Army otevřel dveře můj předchůdce
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček mne v neděli opět lživě napadal z toho, že Ministerstvo obrany České republiky pod mým vedením nakupuje netransparentně, a opět naznačoval, že snad na resortu krademe. V narážce na zakázku na polní kuchyně opakoval mantru, že zadáváme zakázky firmám, které danou techniku či zboží nikdy nevyráběly. On i jeho kolegové z hnutí ANO pak rádi ještě poukazují na to, že majitelem firmy 4 Army s.r.o., která polní kuchyně dodává, byl bývalý senátor za ODS.

A jaká jsou fakta?

Firmě 4 Army s.r.o. otevřel dveře na Ministerstvu obrany můj předchůdce z hnutí ANO Metnar.

Firma 4 Army s.r.o. v letech 2019-2020, tedy za pana ministra Metnara, uzavřela s resortem obrany celkem tři zakázky za více než 123 000 000 Kč.

Tyto zakázky byly na kontejnery na vodu, ale také na kontejnerové polní kuchyně.

Bývalý majitel firmy 4 Army s.r.o. dávno není členem ODS, je zastupitelem za SPD, nikdy jsem s ním nemluvila a neznám jej.

Na rozdíl od předchozích smluv za pana Metnara u zakázky na polní kuchyni Kalich od firmy 4 Army s.r.o. žádáme penalizaci za zpožděnou dodávku přes 35 milionů Kč.

Pane Vondráčku, řešil jste s tehdejším ministrem Metnarem otázku, proč zadal zakázky firmě 4 Army s.r.o.? Zabýval jste se tehdy tím, zda jde o firmu, která se výrobě kontejnerových technologií věnuje? Ptal jste se, zda má potřebné know-how? Přišly Vám tyto nákupy transparentní? Nebo to vše řešíte až nyní, protože je před volbami?

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany
