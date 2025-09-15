Ministryně Černochová: Firmě 4 Army otevřel dveře můj předchůdce

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček mne v neděli opět lživě napadal z toho, že Ministerstvo obrany České republiky pod mým vedením nakupuje netransparentně, a opět naznačoval, že snad na resortu krademe. V narážce na zakázku na polní kuchyně opakoval mantru, že zadáváme zakázky firmám, které danou techniku či zboží nikdy nevyráběly. On i jeho kolegové z hnutí ANO pak rádi ještě poukazují na to, že majitelem firmy 4 Army s.r.o., která polní kuchyně dodává, byl bývalý senátor za ODS.
A jaká jsou fakta?
Firmě 4 Army s.r.o. otevřel dveře na Ministerstvu obrany můj předchůdce z hnutí ANO Metnar.
Firma 4 Army s.r.o. v letech 2019-2020, tedy za pana ministra Metnara, uzavřela s resortem obrany celkem tři zakázky za více než 123 000 000 Kč.
Tyto zakázky byly na kontejnery na vodu, ale také na kontejnerové polní kuchyně.
Bývalý majitel firmy 4 Army s.r.o. dávno není členem ODS, je zastupitelem za SPD, nikdy jsem s ním nemluvila a neznám jej.
Na rozdíl od předchozích smluv za pana Metnara u zakázky na polní kuchyni Kalich od firmy 4 Army s.r.o. žádáme penalizaci za zpožděnou dodávku přes 35 milionů Kč.
Pane Vondráčku, řešil jste s tehdejším ministrem Metnarem otázku, proč zadal zakázky firmě 4 Army s.r.o.? Zabýval jste se tehdy tím, zda jde o firmu, která se výrobě kontejnerových technologií věnuje? Ptal jste se, zda má potřebné know-how? Přišly Vám tyto nákupy transparentní? Nebo to vše řešíte až nyní, protože je před volbami?
Mgr. Jana Černochová
