Věře Jourové nikdy neodpustím. Michal Půr zmrazil sál

Svobodě projevu aneb demokracii v ohrožení se minulý týden věnovala konference Společnost pro obranu svobody projevu ve třech panelech. Druhý se zaměřil na hranici suverenity aneb kdo je garantem svobody projevu českých občanů, kde se řešila směrnice DSA, nařízení o digitálních službách, které reguluje online zprostředkovatele a platformy a hlavním cílem má být předcházení nezákonným a škodlivým aktivitám na internetu a šíření dezinformací, versus navazující Evropské ujednání o svobodě, kterým chce Evropská komise přitvrdit a bez okolků už přímo kontrolovat a regulovat média v jednotlivých zemích. Žádná členská země ani její média si to přitom podle insiderů nepřejí.
„U DSA to můžeme brát tak, že agenda je složitá, jsou tam věci, které nějaký smysl dávají, u European Freedom Act je ta situace už jiná,“ varuje Michal Půr, zakladatel podcastu INSIDER a člen nově vzniklé Asociace tvůrců a online médií.
„Maličko jsem se kolem toho pohyboval, když jsem lobboval na půdě Evropského parlamentu za jiné věci, a tam všichni věděli, že to je špatně, a my i vydavatelé z jiných médií jsme dělali všechno pro to, aby to neprošlo. I Jan Zahradil, který tu je, je mi svědkem, že ta debata běžela a média to nechtěla. To hlasování na evropské půdě a to, jak dopadlo, je pro mě velké zklamání. Je to úplně něco jiného a je to definitivní změna hry,“ komentuje novou legislativu Evropské unie, která dává Evopské komisi možnost prosazovat společně s vnitrostátními orgány jednotlivých států, které budou dohlížet na to, zda předpisy dodržují platformy usazené na jejich území.
Konference pořádaná SOSP. (FOTO: Jane Frank)
Michal Půr se během konference dušoval, že Věře Jourové asi nikdy neodpustí, že to byla právě ona, která během své funkce v Evropské komisi toto zpřísnění pomohla prosadit.
„Když slyšíme jednání o porušení unijního práva s Polskem a Maďarskem, tak to je výsledek celé té věci, kdy při představě, že by Evropská komise měla dosáhnout na mediální situaci v jednotlivých státech a měnit ji, a když se s těmi lidmi tam bavíte, tak oni tak uvažujou, to není třeba zastírat, tak vymyslela European Union Freedom Act – jenom kvůli těm dvěma zemím. Dneska by to nebylo kvůli Polsku, ale kvůli Slovensku, o tom není pochyb. I v Česku v některých vydavatelských asociacích byli lidé, kteří byli placeni EK a chodili po redakcích a snažili se tlačit obsah, který je pro tento akt. Mohl bych je jmenovat, ale to by bylo zbytečné,“ dodal Půr.
V čem je podle Michala Půra problém?
„Vzniká tu nová vrstva něčeho, co má velmi složitý název, zkrátím to na Evropský sbor pro mediální služby, pod tento sbor spadají jednotliví národní regulátoři, v tomhle případě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vysvětluje Půr.
„Neznám v Evropě žádné médium, z těch zahraničních, co znám, které by s tím bylo v pohodě. Tudíž je to implementované navzdory médiím z těch západních států. V Německu proti tomu byl například velký rozkol. Pro malá média, jako jsem já, je problematická další věc, a to je totální transparentnost zdrojů a financování. Určitě si představíte, že je hrozně atraktivní představa, že Deník N bude muset zveřejnit všechny své sponzory. To je fantastická věc, ale já myslím, že bychom to neměli uplatňovat ani u toho, komu nevěříme nebo ho nemáme rádi. Tudíž bychom to neměli uplatňovat u nikoho, ať si to každý řeší, jak chce,“ uzavírá.
Socha svobody připomíná bývalému zaměstnanci Googlu začátek nesvobody slova v Americe
V dalším panelu konference, věnovaném svobodě projevu a hledání pravdy a společenským dopadům technologií pak Tomáš Mikolov, vědec v oblasti umělé inteligence, publiku vysvětloval, jak funguje umělá inteligence, její „uvažování“ či zdrojování.
Tomu v určitý moment v rámci diskuse utkvěl pohled na Soše svobody, která byla součástí grafiky a námětu konference, lehce se pousmál a vzpomněl na první moment, kdy si právě díky pobytu v Americe kdysi před lety uvědomil, že cenzura a nesvoboda přicházejí právě z toho Západu, který také kdysi měl naopak za ten, který nám tu svobodu přináší.
„Tady máte jako symbol svobody projevu Sochu svobody,“ poukázal Tomáš Mikolov na grafiku. „Když jsem žil v Americe, kde jsem pracoval deset let například pro Google, bydlel jsem v New Jersey a z okna jsem vídal Sochu svobody. Tenkrát jsem se poprvé setkal s vyhazováním lidí z práce za názor. Řešilo se tenkrát LGBT a jeden kolega se vyjádřil nějak negativně v tomto smyslu. A oni ho vyhodili. Já jsem z toho byl překvapený. Nečekal jsem to v té zemi svobody. Takže když teď vidím Sochu svobody, kterou vy tady máte jako ten symbol svobody, tak já to vnímám úplně jinak,“ uzavřel.
autor: Jane Frank