Politická cenzura jako za Jakeše a Husáka. Hrozí nám puč přes soudy? Ústavní právník varuje

Jak se jako ústavní právník i jako kandidát za SPD díváte na možnost zásahu soudů do voleb?
To, že se tajné služby v součinnosti s Ústavním soudem pokusí o protidemokratický postup jako v Rumunsku v roce 2024, je možné. Je to nebezpečí pro naši demokracii. Na druhé straně však USA za Donalda Trumpa takové protidemokratické puče nepodporují. V případě zmaření prezidentských voleb v Rumunsku vládl ještě v USA prezident Joe Biden.
Nebezpečí spočívá v kombinaci moci Ústavního soudu, který již zrušením voleb v roce 2009, jež se měly konat na základě speciálního ústavního zákona, prokázal, že je ochoten zrušit volby, přestože jde o základní kámen demokracie, a že se necítí být vázán ústavou. Zrušením ústavního zákona totiž překročil svou pravomoc. Pokud máme orgán, který nectí ústavu, a pokud máme tajné služby, které již prokázaly, že kašlou na ústavní práva občanů, jak se to projevilo v roce 2022, když Vojenské zpravodajství iniciovalo vypnutí Fialově vládě nepohodlných webů, tak může být jejich vzájemná součinnost pro demokracii smrtící.
Je správné, pokud soudy při přezkumu napraví chybu v počítání hlasů. Je však v demokracii nemožné, aby rušily výsledky jen proto, že vyhrál někdo, kdo se jim nelíbí.
Řadíte do možnosti ovlivnit volby i pokus zabránit kandidatuře SPD a Stačilo?
Ano. První pokus o zabránění kandidatury opozičních stran SPD a Stačilo! se odehrál již ve sporech o registraci. Pro média hlavního proudu včetně státní České televize je typické, že se věnovala jen několika málo rozhodnutím soudů, které zpochybnily možnost kandidatury SPD a Stačilo!. Přitom média ignorovala naprostou většinu soudních rozhodnutí, která tuto praxi společné volební spolupráce stran na jedné kandidátce považují za zákonnou. Tuto praxi v roce 1990 zavedlo Občanské fórum Václava Havla, na jehož kandidátce například byl předseda Liberálně demokratické strany Emanuel Mandler. Problémem se to stalo v roce 2025 až poté, co SPD a Stačilo! mají velkou podporu voličů a ti, kteří se bojí s nimi soutěžit u voleb, je chtějí z voleb vyřadit skrze soudy.
Zajímavě a výstižně shrnul svůj názor na souladnost kandidatury Stačilo! Krajský soud v Plzni, jehož rozhodnutí státní Česká televize ignorovala, přestože jde o rozhodnutí vyjadřující mínění většiny soudů, které rozhodovaly o kandidatuře SPD a Stačilo!, když řekl, že závěry o obcházení zákona a o zneužití práva vycházejí z mylné představy, že je volební systém postaven na tom, že není přípustné, aby politické strany a hnutí vyslaly své kandidáty do nově vytvořené politické strany nebo hnutí, samy přitom nekandidovaly, a to za účelem spojení sil pro dosažení volebního úspěchu. Nic takového nevyplývá ze zákona o volbách do Parlamentu.
Politika je pohyb, nikoli statika. Tento dynamický rytmus je podstatou svobodné soutěže politických sil. Spojování a rozchody, tematická i programová partnerství, platformy i překlenovací aliance. To vše jsou běžné nástroje politického boje. Samotný fakt, že se politické subjekty různě seskupují, koordinují či experimentují s různými formami spolupráce, není signálem ničeho závadného. Je to projev živosti stranického systému.
Když se bude více stran ucházet o hlasy voličů, zvyšuje se tím možnost volby pro voliče. Podstatou volební soutěže je volič. Strany mají usilovat o získání hlasů, ne o zákaz, aby volič mohl odevzdat hlasu někomu jinému tím, že skrze soudy politický konkurent dosáhne vymazání konkurenční volební strany z voleb. Více kandidujících subjektů svobodu voleb neomezuje. Rušení kandidátních listin ano.
Co očekáváte od nové vlády?
Jednoznačně opětovnou demokratizaci státu. Odmítnutí totalitních praktik zavedených za Fialovy vlády. Zrušení trestání za politické projevy. Obnovení svobody slova a odmítnutí vládní cenzury internetu a sociálních sítí. Vypnutí vládě nepohodlných webů v roce 2022 byl pokus Fialovy vlády a Vojenského zpravodajství o protiústavní zničení svobody projevu. To se nesmí opakovat. Nechci, aby se zase jinak mluvilo ve škole a jinak doma. Je nutné skončit represi proti paní učitelce Martině Bednářové anebo SPD za politické názory a projevy, ale i vůči všem lidem. Pokus Petra Fialy o pronásledování lidí za protivládní projevy je jeho přihlášením se k politice Miloše Jakeše a Gustáva Husáka. To musí nová vláda odmítnout. Chci k tomu přispět. Proto kandiduji za SPD v Jihomoravském kraji.
autor: Karel Výborný