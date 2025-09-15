Nejdřív obrana, pak důchodci. Kupka v debatě oponoval Okamurovi

V předvolební superdebatě CNN Prima NEWS se utkali lídři kandidátek ve Středočeském kraji – Robert Plaga (za ANO), Martin Kupka (za SPOLU), Tomio Okamura (SPD), Ivan Bartoš (Piráti), Jana Bobošíková (Stačilo!) a Filip Turek (Motoristé sobě). Výjimkou byla Věra Kovářová (STAN), která zde nekandiduje z prvního místa, ale figuruje na druhé pozici za ministrem vnitra Vítem Rakušanem.
Prvním tématem bylo omezení času pro řečnění poslanců ve Sněmovně. Lídr hnutí ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga navrhoval, že by se mohl inspirovat praxí Evropského parlamentu. Podle něj by strany měly mít přidělený čas podle počtu mandátů.
Šéf SPD a volební lídr ve Středočeském kraji Tomio Okamura, který v minulosti proslul projevem dlouhým téměř jedenáct hodin při schvalování korespondenční volby, odmítl, že by problém byl v jednacím řádu. Podle něj je problém jinde – ve vládě. Na jeho slova zareagovala dvojka na kandidátce STAN ve Středočeském kraji Věra Kovářová s tím, že za obstrukce nemůže vláda: „Problém je v poslancích, jako je Tomio Okamura,“ uvedla. Do Okamury se následně opřel i volební lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš s tím, že poslanci by neměli číst na plénu bakalářské práce.
Tomio Okamura
Obrana versus životní úroveň občanů
Tématem debaty byla otázka, zda by výdaje na obranu měly růst i na úkor prostředků, které by jinak mohly zlepšit ekonomickou situaci občanů. Z průzkumu STEM, který byl v CNN Prima NEWS zmíněn, vyplývá, že lidé nevnímají výdaje na obranu jako potřebné. S plánovanými pěti procenty do budoucna je smířeno jen devět procent lidí.
Lídr Motoristů sobě Filip Turek zdůraznil, že Česká republika musí být spolehlivým partnerem v rámci NATO, ale nesmí si nalhávat věci, které není schopna plnit: „Považuju za zásadní, abychom byli spolehlivými partnery vůči NATO, ale to neznamená, že budeme lhát Američanům o tom, že budeme plnit něco, na co nemáme. My si prostě pravděpodobně nemůžeme dovolit i dekarbonizovat a jet se zelenou politikou a pokračovat v nesmyslech, které schválila vláda Petra Fialy. Zdražuje nám to život a do budoucna bude,“ upozornil.
Závazek navyšování výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035 je podle lídryně hnutí Stačilo! Jany Bobošíkové hrozbou pro další klíčové oblasti veřejných financí. „My jsme naprosto jednoznačně proti zvyšování nákladů na zbrojení. Považujeme to za velmi nebezpečné pro české zdravotnictví, školství i pro sociální systém a uděláme všechno pro to, aby k tomuto prudkému navýšení v žádném případě nedošlo,“ prohlásila, že jde o nepromyšlené nákupy, které občany okrádají v jejich každodenním životě.
Naopak Věra Kovářová z hnutí STAN věří, že výdaje na obranu jsou nutné a lidé tomu podle ní porozumí. „Bezpečnost je pro nás na prvním místě. Věřím, že občané toto pochopí,“ uvedla doslova.
Ing. Věra Kovářová, MIM
Šéf SPD Tomio Okamura naopak jasně odmítl růst výdajů na obranu nad rámec dvou procent HDP. „Jsem proti zvyšování výdajů na obranu nad dvě procenta HDP. Ty peníze je potřeba dát na levnější potraviny, na levnější energie, na zajištění dostupného bydlení. Chceme dostupné zdravotnictví. Chceme zvýšit valorizace důchodů. Tam je potřeba dát peníze,“ hovořil především o zvýšení životní úrovně občanů.
Přístup Tomia Okamury ostře zkritizoval lídr SPOLU Martin Kupka, podle něj by poškodil občany. „Nestojí to tak buďto investovat do obrany, nebo investovat do dalšího ekonomického růstu a výdajů pro společnost. Ta obrana je základní podmínka pro to, abychom se mohli starat o ostatní věci a být v bezpečí. Pokud není bezpečno, je to složité. Peníze pro obranu zvyšují ekonomický růst,“ zdůraznil ministr dopravy a člen ODS.
Tomio Okamura zopakoval, že je proti zvyšování výdajů na obranu nad dvě procenta HDP. Připomněl také nález Nejvyššího kontrolního úřadu, podle něhož jsou v systému nákupů Ministerstva obrany fatální chyby: „Buď se tam za Fialovy vlády krade, nebo se neúčelně vyhazují peníze,“ konstatoval předseda SPD.
Robert Plaga z hnutí ANO se během debaty ostře pustil do Martina Kupky z ODS. Kritizoval, že se kvůli zvyšujícím se výdajům na obranu jenom „plácají po ramenou“. Do sporu se zapojil také Filip Turek z Motoristů sobě: „Jsme v situaci, kdy nad Prahou nesestřelíme ani rogalo. Měli bychom investovat spíše do patriotů a poslouchat experty, ne paní Černochovou.“ Na to mu Martin Kupka odpověděl ironicky, že snad nežije ani v České republice.
Spory kvůli Green Dealu
Lídr hnutí ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga byl k evropské klimatické politice velmi kritický. „Musíme si přiznat, že Green Deal je mrtvý. Musíme proti němu jednoznačně vystoupit. Bojovat musíme také proti ETS 2,“ zdůraznil.
Volební lídr koalice SPOLU Martin Kupka vyzval, aby čeští europoslanci spojili síly při úpravách Green Dealu. „Česká republika musí být aktivní ve změně Green Dealu. O tom není sporu a my jsme s tím začali,“ dodal Kupka.
Ostrý střet vyvolalo vyjádření Filipa Turka z Motoristů sobě, který obvinil Piráty a STAN z toho, že podporou obnovitelných zdrojů nahrávají Číně. „Čínské peníze přes lobbing se dostaly k mnoha Zeleným, STAN a Pirátům v Evropském parlamentu. Je to úplně zjevné. To jsou čínské peníze, které se přes lobbisty dostávaly k tomu, abyste hlasovali pro věci, které pomáhají Číně,“ udeřil Turek.
Jeho výrok vytočil Věru Kovářovou ze STAN, která Turka napadla s tím, co si to vůbec dovoluje. Politička během diskuse zopakovala, že zrušení Green Dealu by byla zásadní chyba. Ivan Bartoš se Turka nechápavě tázal, o jaké peníze jde, a dodal, že lže. Upozorňoval také, že o Green Dealu vyjednával už předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
autor: Natálie Brožovská