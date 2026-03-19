Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat

19.03.2026 19:26 | Rozhovor
autor: Jan Novotný

Herec, dabér a spisovatel Michal Gulyáš ostře kritizuje roli umělců v politice i samotné demonstrace Milionu chvilek, které podle něj nepřinesou nic zásadního. Herci podle něj nejsou morální autority a jejich angažovanost je spíše tragikomická než přínosná pro společnost. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz naznačuje, že tlak na Českou televizi poroste a může vést k zásadním změnám.

Milion chvilek pořádá v sobotu demonstraci na Letné v Praze. Organizátoři prý čekají až půl milionu účastníků. Myslíte, že se to stane?

 Především si myslím, že se nestane nic jiného, než že se tam shromáždí hlava na hlavě, a to česká hlava s ukrajinskou hlavou, aby bylo vidět, že tam těchhle přišlo aspoň tolik, kolik jich inzerovali. Mainstream, grafika, marketing to upraví, a nakonec se dozvíme, že se jich tam sešel celý milion. Ovšem ta hlava, o kterou jim šlo především, ta tam nebude. Prezidentova hlava konečně pochopila,  že není hlavou opozice, ale že je hlavou státu.

Skončil Václav Moravec. Může sobotní demonstrace posloužit jako začátek lidového odporu proti změnám v ČT?

Tlak na Českou televizi bude sílit, Česká televize bude objektem velké organizační a politické revitalizace. Václav Moravec je obrazně řečeno mrtvý, ať žije normální svět!

Proč je mezi umělci tolik lidí, kteří se politicky angažují na straně dnešní opozice a Milionu chvilek?

Hodně si myslí, že je to role. Myslí si, že je to životní role. Tenhle příběh nepíší herci, oni v něm jen hrají, rozhodli se v něm hrát, ale herec sám o sobě neví, kdy je konec. Ten konec herci vždycky předepisuje autor, případně ho koriguje režisér. Herci nejsou ani autoři, ani režiséři. Herci už vůbec nejsou morálními majáky, bohužel cítí se býti morálními majáky na tom nejdůležitějším útesu společnosti. Býti blbcem s pocitem mimořádné důležitosti je ve své podstatě tragikomické. Upřímně řečeno, kdo jiný by měl vytvářet tragikomický rámec než právě herci? A to je možná ten důvod, který jim přirozeně velí býti buď majáky, nebo blbci. Na to, co je správně, si bude společnost odpovádat sama. Myslím, že společnost už ale odpověď zná.

Vy jste na opačném břehu. Může se zdát, že na něm stojíte skoro sám. Je to tak, nebo se kolegové bojí mluvit?

Já nejsem čistokrevný herec, nikdy jsem nebyl. Jsem autor, spisovatel, jsem ten, kdo přemýšlí nad tím, kam, jak a za jakých okolností umístit konec. Nemohu se tedy se svými kolegy v tomto postoji vůbec srovnávat. Bylo by to vůči nim nefér. Neznamená to ovšem, že bych nevěděl, co je k tomu vede, co od toho očekávají. Lidé jsou dost chytří na to, aby si to sami domysleli.

Podle Jana Hrušínského je současná politická kultura jen špatným snem, ze kterého se musíme probrat dřív, než nám svobodu definitivně ukradne strach a lhostejnost. Je to tak?

Proboha nechtějte, bych komentoval někoho takového, jako je Jan Hrušínský.

Proti čemu by se podle vás mělo protestovat? Co je v České republice zralé na změnu, ale neřeší se?

Nejsem odborník na protesty. A už vůbec ne na důvody, které k nějakým protestům mohou nebo by mohly vést. Já neprotestuji. Dělám to, co umím, tím podporuji to, co si myslím, že je správné, rozhodně to není to, co se bude odehrávat na Letné v sobotu.

Psali jsme:

Rajchl: Jsou rozlezlí všude. Zákon o neziskovkách na ně posvítí. Proto řvou
Milion chvilek nařčen z klamavé reklamy na Letnou
Ivan Hoffman: S politickými neziskovkami nakládat jako s každou jinou mafií
7 dní do devadesátky. Milion chvilek vytáhne na Letné znovu Svěráka


 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Nezvolení

Dobrý den pane poslanče. Stěžujete si, že jste nebyl zvolen do funkce místopředsedy poslanecké sněmovny díky vládním poslancům. Můžete mi vysvětlit, proč Vás nevolilo víc než 20 poslanců z vašeho spektra ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Další články z rubriky

Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat

19:26 Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat

Herec, dabér a spisovatel Michal Gulyáš ostře kritizuje roli umělců v politice i samotné demonstrace…