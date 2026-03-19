Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat

Skončil Václav Moravec. Může sobotní demonstrace posloužit jako začátek lidového odporu proti změnám v ČT?
Tlak na Českou televizi bude sílit, Česká televize bude objektem velké organizační a politické revitalizace. Václav Moravec je obrazně řečeno mrtvý, ať žije normální svět!
Proč je mezi umělci tolik lidí, kteří se politicky angažují na straně dnešní opozice a Milionu chvilek?
Hodně si myslí, že je to role. Myslí si, že je to životní role. Tenhle příběh nepíší herci, oni v něm jen hrají, rozhodli se v něm hrát, ale herec sám o sobě neví, kdy je konec. Ten konec herci vždycky předepisuje autor, případně ho koriguje režisér. Herci nejsou ani autoři, ani režiséři. Herci už vůbec nejsou morálními majáky, bohužel cítí se býti morálními majáky na tom nejdůležitějším útesu společnosti. Býti blbcem s pocitem mimořádné důležitosti je ve své podstatě tragikomické. Upřímně řečeno, kdo jiný by měl vytvářet tragikomický rámec než právě herci? A to je možná ten důvod, který jim přirozeně velí býti buď majáky, nebo blbci. Na to, co je správně, si bude společnost odpovádat sama. Myslím, že společnost už ale odpověď zná.
Vy jste na opačném břehu. Může se zdát, že na něm stojíte skoro sám. Je to tak, nebo se kolegové bojí mluvit?
Já nejsem čistokrevný herec, nikdy jsem nebyl. Jsem autor, spisovatel, jsem ten, kdo přemýšlí nad tím, kam, jak a za jakých okolností umístit konec. Nemohu se tedy se svými kolegy v tomto postoji vůbec srovnávat. Bylo by to vůči nim nefér. Neznamená to ovšem, že bych nevěděl, co je k tomu vede, co od toho očekávají. Lidé jsou dost chytří na to, aby si to sami domysleli.
Podle Jana Hrušínského je současná politická kultura jen špatným snem, ze kterého se musíme probrat dřív, než nám svobodu definitivně ukradne strach a lhostejnost. Je to tak?
Proboha nechtějte, bych komentoval někoho takového, jako je Jan Hrušínský.
Proti čemu by se podle vás mělo protestovat? Co je v České republice zralé na změnu, ale neřeší se?
Nejsem odborník na protesty. A už vůbec ne na důvody, které k nějakým protestům mohou nebo by mohly vést. Já neprotestuji. Dělám to, co umím, tím podporuji to, co si myslím, že je správné, rozhodně to není to, co se bude odehrávat na Letné v sobotu.
