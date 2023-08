Majetkové přiznání Maříkové? „Vyvráceno.“ Okamura zúčtoval s redaktorem

reklama

Úvodem se Okamura vyjádřil k tomu, co chce udělat pro to, aby se minulý týden přijaté změny v podmínkách předčasných důchodů a valorizací penzí změnily.

„My jsme to kritizovali z toho důvodu, že vláda na jednu stranu vydala téměř sto miliard Ukrajincům. Kupuje nejdražší americké stíhačky za 122 miliardy, přestože ty gripeny vyjdou o polovinu levněji. Kdybychom je zmodernizovali, potažmo si pořídili nové. Vláda dává téměř 40 miliard solárním baronům, přičemž máme jedny z nejdražších energií v Evropě,“ míní Okamura. Podle něj, kdyby se tyto peníze nevydávaly, nebylo by nutné „okrádat důchodce a zvyšovat daně“.

„Vidíme, že tento návrh může být protiústavní. Především v tom bodě, že vládní koalice stanovila natvrdo pevný čas hlasování a kvůli tomu se nemohli vyjádřit poslanci, ti bez přednostního práva, dokonce ani jeden bez přednostního práva se nemohl vyjádřit. K tomu zákonu v prvé řadě vidíme problém, konkrétně shodou okolností je to u naší poslankyně Lucie Šafránkové, která chtěla podat v souladu se zákonem o jednacím řádu návrh na vrácení toho zákona do druhého čtení, ale neměla možnost, přestože zákon přímo umožňuje poslanci podat jeho návrh, a já jsem to několik dní předem avizoval, že to naše poslankyně podá,“ sdělil Okamura.

Hovořil o tom, že po podpisu zákona prezidentem republiky chce podat ústavní stížnost, ke spolupráci chce vyzvat hnutí ANO. „Neměli bychom politikařit. Je potřeba táhnout za jeden provaz v zájmu slušných lidí,“ míní Okamura.

Server Seznam Zprávy a následně další média informovaly o tom, že majetkové přiznání poslankyně Karly Maříkové neobsahuje informace, z jakých zdrojů získala v posledních šesti letech skoro sedm milionů korun. „To už je dávno vyvráceno. Mám tady vyjádření ministerstva spravedlnosti, tiskové oddělení Markéta Poslušná, kde přímo píšou, že ze strany ministerstva spravedlnosti nedošlo k oznámení podezření ze spáchání přestupku příslušnému orgánu, protože paní Maříková nic neporušila, uvedla všechno správně,“ poznamenal Okamura.

Moderátor Českého rozhlasu se redaktora Seznam Zpráv zastal. „Pan redaktor to nemohl vidět,“ řekl. Maříková podle Okamury navíc příjmy z Poslanecké sněmovny uvedla do přiznání nad rámec zákona. „Co se týče Seznam Zpráv, já jim také neodpovídám. Je to absolutně nedůvěryhodné médium, mám s ním ty nejhorší zkušenosti. Já to dělám tak, že tomuto, podle mého názoru, zmanipulovanému médiu, které podporuje Fialovu vládní koalici, já jim nějak zásadně neodpovídám a vždy natočím video na své sítě, kde to všechno řeknu,“ oponoval Okamura, proč Maříková následně nereagovala na dotazy Seznamu Zprávy, aby vše vysvětlila.

SPD i v opozici předkládá ve Sněmovně své legislativní návrhy. Osobně Okamura jich podal v tomto volebním období 26. Z toho byl jeden zamítnut, dalších 25 jich čeká na projednání. Vidí nějakou šanci, že v tomto volebním období jako SPD něco prosadí?

„Minulé volební období se nám podařilo, přestože jsme byli v opozici, prosadit čtyři výborné zákony. Já jsem byl tím, kdo s těmi zákony přicházel. Paušální daň pro živnostníky, bylo to zrušení daně z nemovitosti, to jsem tam hned podal zákon zkraje volebního období, zpřísnění sankcí za týrání zvířat a zrušení superhrubé mzdy. A teď vám to srovnám s Fialovou vládou. To znamená, že díky SPD mají miliony občanů více peněz v peněženkách, díky tomu, jak se v druhé polovině volebního období už rozhádala ČSSD a nechtěla spolupracovat s hnutím ANO, tak nás hnutí ANO oslovilo, zda bychom tedy, aby nepadla vláda, zdali bychom tedy nějakým způsobem s nimi jednali. Tak jsem jim předložil tyhle naše návrhy, miliony lidí má díky SPD více peněz v peněženkách a já myslím, že je to tak dobře. Ukázali jsme, že jsme profesionální strana, jsme kompetentní vládnout a chceme být v příští vládě,“ sdělil zeširoka Okamura, že nyní to funguje jinak.

Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu. Kdo bude lídrem SPD?

„Jsme demokratická strana, je nás přes deset tisíc, tak naše krajské organizace a naše okresní organizace mají za úkol nominovat návrhy kandidátů do letošního podzimu. Na základě toho potom bude i konference a určíme potom kandidáty a určíme pořadí kandidátů. Podmínky jsou v podstatě dvě. Je to jako před těmi téměř pěti lety, protože volby do Evropského parlamentu jsou jednou za pět let,“ zmínil následně jazykovou zdatnost a odbornost Okamura.

„S panem Davidem jsme velmi spokojeni. Ostatně víme, že má i velkou podporu u našich voličů,“ sdělil pak na adresu minulého lídra Okamura. "Nebránil bych se tomu, aby byl znovu lídrem, ale jsme demokratická strana, jsme velkou demokratickou stranou, kde to neurčuje předseda, má to samozřejmě své demokratické principy u nás. Takže já bych byl rád... Rozhodně bych se tomu nebránil, protože pracuje, myslím, velmi intenzivně, je to také renomovaný lékař, je to bývalý ministr zdravotnictví, bývalý ředitel Bohnické léčebny, špičkový český psychiatr, věnuje se tam řadě témat, takže uvidíme. Já si myslím, že tu práci odvádí dobře,“ poznamenal Okamura.

