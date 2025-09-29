Maláčová odložila paruku: „Z boje se neutíká.“ Vzkaz voličům i těm, kdo čekali její pád

29.09.2025 8:17 | Monitoring

Jana Maláčová se v neděli 28. září poprvé od oznámení své diagnózy objevila na veřejnosti bez paruky. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News přišla s krátkým sestřihem, symbolem odvahy i proměny, kterou za poslední měsíce prošla.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Jana Maláčová na CNN Prima News

Její rozhodnutí neskrývat už dále následky onkologické léčby je výpovědí o síle, která se neztrácí ani pod tlakem nemoci – ani pod tlakem veřejnosti.

„Politická práce je pro mě srdeční záležitostí. Víte, že nejsem zvyklá se vzdávat. Z boje se prostě neutíká, i když to je často náročné. Nikdy jsem to nedělala a nehodlám se vzdávat ani teď,“ řekla už v květnu, když veřejně přiznala, že podstupuje chemoterapii. Tehdy ji k vyjádření přiměly nekonečné spekulace o změně účesu – o tom, proč nosí paruku.

Léčba začala v lednu. Až do léta o ní věděli jen ti nejbližší. „Nejdřív jsem se s tím srovnala sama, pak jsem to řekla partnerovi, rodině… trochu jsem vyčkávala, než to řeknu synovi. Vědomě jsem si vzala vždycky na každou tu fázi čas, protože je to prostě šok. Změní vám to úplně všechno,“ popsala pro Blesk.

Změnilo se ale nejen tělo. „Chápu to onemocnění jako zprávu, že musím změnit celý životní styl. A myslím, že jsem změnila úplně všechno. Jak pro tělo, tak pro duši,“ uvedla v červnu.

Navzdory nemoci Jana Maláčová dál vede kampaň. Tentokrát jako kandidátka na listině hnutí STAČILO!, které spojuje levicové osobnosti do společného bloku proti koaliční vládě Petra Fialy. Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí, je v čele kandidátky v hlavním městě.

„Tělo může být slabé, ale vůle je stále železná. A pokud mám hlas, budu ho používat pro ty, které tahle vláda hodila přes palubu,“ řekla ve svém stylu. Už dříve ostře kritizovala „bezohledné škrty na úkor důchodců, matek samoživitelek a obyčejných pracujících,“ uvedla Maláčová.

autor: Jan Procházka

