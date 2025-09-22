Maláčová ve videu slibuje: Praha a Česko musí být pro všechny, ne jen pro mocné

„Poctivě pracují, pečují o své blízké, platí daně, ale pro vládní politiky jsou jejich starosti neviditelné,“ zaznívá ve videu. Jana Maláčová vyzdvihuje každodenní boj obyčejných lidí o zaplacení nákladů na bydlení, služby a jídlo a tvrdí, že stát se musí začít starat i o ty, kteří dnes nejsou slyšet.
„Já vás vidím. A vím, jak je to těžké,“ říká Maláčová ve videu s přímým apelem na voliče. „Postarám se, aby stát myslel i na vás. Aby důstojná práce a spravedlivé důchody nebyly jen prázdná slova.“
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Závěrem pak předsedkyně SOCDEM dodává: „Pro mě nejste neviditelní. Budu za vás bojovat. Jsem Jana Maláčová. Volte Stačilo!“!
autor: Jan Procházka