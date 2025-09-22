Maláčová ve videu slibuje: Praha a Česko musí být pro všechny, ne jen pro mocné

22.09.2025 19:33 | Monitoring

Lídryně hnutí Stačilo! v hlavním městě a předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová zveřejnila své předvolební video, ve kterém oslovuje voliče napříč společenským spektrem. Zaměřuje se především na ty, kteří podle jejích slov bývají v politických diskusích často přehlíženi – pečovatelky, prodavačky, zdravotní sestry, ale i maminky na rodičovské či důchodce.

Maláčová ve videu slibuje: Praha a Česko musí být pro všechny, ne jen pro mocné
Foto: Screen: YT SOCDEM
Popisek: Předsedkyně SOCDEM a lídryně pražské kandidátky STAČILO! Jana Maláčová.

„Poctivě pracují, pečují o své blízké, platí daně, ale pro vládní politiky jsou jejich starosti neviditelné,“ zaznívá ve videu. Jana Maláčová vyzdvihuje každodenní boj obyčejných lidí o zaplacení nákladů na bydlení, služby a jídlo a tvrdí, že stát se musí začít starat i o ty, kteří dnes nejsou slyšet.

„Já vás vidím. A vím, jak je to těžké,“ říká Maláčová ve videu s přímým apelem na voliče. „Postarám se, aby stát myslel i na vás. Aby důstojná práce a spravedlivé důchody nebyly jen prázdná slova.“

Závěrem pak předsedkyně SOCDEM dodává: „Pro mě nejste neviditelní. Budu za vás bojovat. Jsem Jana Maláčová. Volte Stačilo!“!

autor: Jan Procházka

