Malé děti na film o změně pohlaví. A bez diskuze! Pobouřená matka. Je zde pokračování

Správné rozhodnutí, hodnotí prezident Pavel krok vlády vůči Ficovu kabinetu. Úvodní téma, kterému se oba muži věnovali. „Zaznamenal jsem to, ale on vlastně nemůže jinak. Je to stejná družina. Musí říct: Správně to ten Fiala udělal, Fico není náš kamarád. Jestli ale zpochybníme vůli většiny voličů vybrat si nějakou vládu na Slovensku, což jsme zpochybnili, tak mě to naštvalo. My jsme nezpochybnili Fica, my jsme zpochybnili lidi, kteří ho volili. Vlastně jsme zpochybnili demokratickou volbu. My jsme ji odsoudili, řekli jsme, že byla špatná, to je přece nehoráznost,“ poznamenal Petrov.

„To je obrovská arogance. Nebránil bych se říct, že je to zasahování do vnitřních věcí Slovenska,“ dodal Petrov.

„Možná se tohle bude opakovat po vítězství, doufám, že Trumpa v Americe. My odmítneme vůli amerického lidu a řekneme: To nebyla správná volba, milý americký lide. My prostě tady jako máme pořád rádi toho Joea Bidena. A my vlastně říkáme, že se s Tebou nebudeme kamarádit, milý Trumpe. My budeme rádi kamarádit s tím Bidenem, který třeba prohraje. A to bude náš kamarád,“ podotkl Petrov.

A jaké by viděl on sám řešení? „Tihle lidé nevěří ministru zemědělství, Evropské komisi, nevěří vládě. Co jim řekne Výborný na nějaké schůzce, je vlastně jedno. Ten Pýcha a ten prezident Agrární komory mluví jasně, pojmenovávají věci dobře. Tak kdyby se řeklo: Tak uděláme nějakou pracovní skupinu, my to nevyřešíme hned, pojďme se o tom bavit, taková zemědělská tripartita. A říct si: Tak fajn, a všichni tihle lidé a zástupci jejich, kterým ti demonstrující věří, by tam byli a referovali by o tom, jak se to posouvá, nebo neposouvá. Jiný způsob není. Tito lidé nevěří naší vládě, že v tom Bruselu skutečně bude zaujímat stanoviska pro tyto lidi, a ne jako pro své politické ambice, pro to, aby se zalíbili v tom Bruselu a tak,“ přemítal Petrov.

Petrov hovořil také ke kauze rozčilené maminky, která v XTV.cz vystoupila v týdnu s tím, že bez jejího vědomí chtěla škola její osmileté dceři promítat film neziskovky Jeden svět o změně pohlaví. Vedení, město i ministerstvo to už rok odmítají vysvětlit, řekla maminka.

„Holt ten svět se takhle točí. Na ty školy chodí ty neziskovky, mají tam prostor, ministerstvo tomu dává zelenou, dává do toho peníze. Je to celý systém, ze kterého nejde vypadnout. A pokud paní Andrea Berger nechce přijmout systém, aby vychovával a ovlivňoval její děti, tomu rozumím, tak tohle není cesta, jak nad tím vyhrát. Přemýšlel jsem nad tím, jaká je vlastně cesta, a napadl mě příběh kamaráda z Facebooku, který jezdí na lodi po světě a v Tichomoří a v Indonésii, má tam s sebou děti. A ty děti vede ke svému vidění světa, potápí se se žraloky. A ten člověk může říct: Já nenechám systém vychovávat děti. Já si je vychovám tak, jak budu chtít. Pokud žijeme tady a posíláme děti do těchto škol, tak my tímto způsobem ten systém nezměníme. My můžeme z toho takhle vystoupit ven a zařídit si vlastní svět,“ dodal Petrov.

