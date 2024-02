Marek Hilšer... Nebo Hitler? „Poslal bych ho do lágru,“ řekl vážně senátor

Americký novinář Tucker Carlson v Moskvě natočil rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a už týden o něm mluví doslova celý svět. Carlsona za způsob vedení rozhovoru zkritizoval i senátor Marek Hilšer, podle nějž Carlson jako „servilní trouba nechal Putlera volně rozvíjet bludy o prohnilém Západu a andělské ruské duši“. A co by udělal? „Poslal bych ho do lágru na Sibiř, aby poznal pohádku o ruské duši,“ vzkázal senátor. Lidé Hilšerovi píšou, že se rozhovor očividně povedl, když ho sledovalo 100 milionů lidí a všichni z něj citují.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden v Kremlu usedl naproti publicistovi Tuckeru Carlsonovi a vyložil mu svůj pohled na dějiny, jehož prostřednictvím vysvětloval napadení sousední Ukrajiny, které nařídil 24. února 2022. Odpověděl mimo jiné na otázku, proč s útokem čekal „tak dlouho“, a zdůraznil, že Rusko tuto válku nemůže prohrát. Promluvil také o americké politice, která z jeho pohledu zahnala Rusko do kouta.

Rozhovor zhlédly po celém světě desítky milionů lidí, část z nich přitom amerického novináře kritizuje za to, že nechal Putina mluvit v dlouhých monolozích a nevedl rozhovor nijak konfrontačně. To si myslí i senátor Marek Hilšer, který by za to Carlsona poslal na Sibiř.

„Měl jsem za to, že účelem rozhovoru s politikem je konfrontovat ho s pravdou. Tenhle servilní trouba se 2 h. hloupě šklebil a nechal Putlera volně rozvíjet bludy o zlém a prohnilém Západu a andělské ruské duši,“ uvedl Hilšer a použil zkomolení jména ruského prezidenta, kterým ho přirovnává k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi.

„Poslal bych ho do lágru na Sibiř, aby poznal pohádku o ruské duši,“ dodal Hilšer. Slangové slovo lágr přitom pochází z německého slova lager, což znamená tábor a jako označení pro pracovní a koncentrační tábor se uchytilo právě v době nacismu.

Měl jsem za to, že účelem rozhovoru s politikem je konfrontovat ho s pravdou. Tenhle servilní trouba se 2 h. hloupě šklebil a nechal Putlera volně rozvíjet bludy o zlém a prohnilém Západu a andělské ruské duši. Poslal bych ho do lágru na Sibiř, aby poznal pohádku o ruské duši. pic.twitter.com/wG0F0J5OyV — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

Lidé se Hilšera ptají, s jakou pravdou měl Carlson Putina vlastně konfrontovat. Účel rozhovoru totiž byl předem sdělen, že se ukáže i názor druhé strany a lidé si sami udělají názor. „Konfrontovat ho s pravdou? Koho a kterou pravdou? Úkolem reportéra je zprostředkovat divákům a posluchačům názory zpovídaného, ne ho přesvědčovat někoho o pravdě. Pan Carlson v předmluvě říká jasně, poslechněte si to a názor si udělejte sami? To je ale nebezpečné, co?“ ptá se Marek Říčař.

Konfrontovat ho s pravdou? Koho a kterou pravdou?

Úkolem reportéra je zprostředkovat divákům a posluchačům názory zpovídaného, ne ho přesvědčovat a o někoho pravdě.

Pan Carlson v předmluvě říká jasně, poslechněte si to a názor si udělejte sami? To je ale nebezpečné, co? — Marek Říčař ?????? (@ricar_marek) February 11, 2024

Jenže podle Hilšera zazněly v rozhovoru věci, které jsou opravdu vyvrácené lži. „Pohádky o tom, že Západ je prohnilý a ruská duše veliká jak Rusko, všichni známe. Kecy o denacifikaci Ukrajiny taky. A že za všechno může CIA, no tak to fakt není od ruského diktátora nic originálního,“ reaguje Hilšer s tím, že i Carlson v předmluvě přiznal, že se na některé věci ptát nemohl.

Pohádky o tom, že Západ je prohnilý a ruská duše veliká jak Rusko, všichni známe. Kecy o denacifikaci Ukrajiny taky. A že za všechno může CIA, no tak to fakt není od ruského diktátora nic originální.Tucker v předmluvě říká, kdybych se chtěl zeptat, tak by se mnou rychle vyběhli. — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

Podle jiných konfrontačně nefungují novináři nikde, ani v Česku, takže kritika není namístě. „Jenže ho nikam poslat nemůžete. Navíc tady novináři taky s pravdou politika nekonfrontují, ale lezou jim do zadku a politici zase pro změnu nevědí, co je pravda,“ má jasno další komentující.

Jenže ho nikam poslat nemůžete. Navíc tady novináři taky s pravdou politika nekomfrontují, ale lezou jim do zadku a politici zase pro změnu neví co je pravda...?? — cepcany (@rcepcany) February 11, 2024

Hilšer ale připomíná, že novinařina v Rusku je na hony vzdálená té naší, zejména co se týká svobody slova a bezpečnosti novinářů. „Zatímco v Rusku novináři politiky s pravdou konfrontují a vůbec jim nelezou do zadku. Jen občas některý vyletí z okna, chytne kulku do hlavy nebo ho pošlou do pracovní kolonie. Takový drobný detail mezi prohnilým Západem a spravedlivým Ruskem,“ srovnává Hilšer.

Zatímco v Rusku novináři politiky s pravdou konfrontují a vůbec jim nelezou do zadku. ?? Jen občas některý vyletí z okna, chytne kulku do hlavy nebo ho pošlou do pracovní kolonie. Takový drobný detail mezi prohnilým Západem a spravedlivým Ruskem. — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

Jedno je jisté, bez ohledu na kvalitu měl Carlsonův rozhovor s Putinem obrovský dosah. „Troubu sledovalo 100 milionů lidí a všechna klasická média měla potřebu ho citovat! Celkem budu zvědavý, až ten trouba bude mluvčí Bílého domu,“ uvedl Petr Seigertschmid.

Troubu sledovalo 100 milionu lidi a všechny klasické media měly potřebu ho citovat! Celkem budu zvedavy až ten trouba bude mluvčí Bílého domu ;-) — Petr Seigertschmid (@seigertschmid) February 11, 2024

Ani s tím ale Hilšer kupodivu nesouhlasí. „Mám za to, že lidi nesledovali troubu Tuckera, ale Putinovu show, na kterém chtěl tenhle trouba akorát vydělat. Na to nemusí být člověk novinářský génius, aby se dvě hodiny šklebil, a pak dělal mluvčího Trumpovi. Bůh chraň Ameriku...,“ trval na svém Hilšer.

Mám za to, že lidi nesledovali troubu Tuckera, ale Putinovo show, na kterém chtěl tenhle trouba akorát vydělat. Na to nemusí být člověk novinářský génius, aby se dvě hodiny šklebil, a pak dělal mluvčího Trumpovi. Bůh chraň Ameriku... — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

Lidem také vadí neustálá kritika, že rozhovor nebyl konfrontační. „Rozhovorů je několik druhů, jeden z nich je konfrontační, jaký si novinář vybere, je jeho věc, ptát byste se mohl tak třeba Rady ČT, kdyby dělal v ČT,“ přidal se Zbyněk Říha.

Rozhovorů je několik druhů, jeden z nich je konfrontační, jaký si novinář vybere je jeho věc, ptát by jste se mohl tak treba rady ČT kdyby dělal v ČT ?? — Zbyněk Říha ? (@rastakayakwana) February 11, 2024

Podle Hilšera je ale smyslem novinařiny a svobody slova, aby byli politici konfrontováni s pravdou. „Svoboda slova je od toho, aby byli politici konfrontováni s pravdou. Na to, aby užiteční idioti dělali hlásnou troubu diktátorům a jejich lžím, není svoboda slova potřeba. Stačí se servilně šklebit a předstírat, že se ptám. Však by ho rychle vyškolili, kdyby se pořádně zeptal,“ opakoval Hilšer, že Carlson nepředvedl vůbec nic.

Svoboda slova je od toho, aby byli politici konfrontováni s pravdou. Na to, aby užiteční idioti dělali hlásnou troubu diktátorům a jejich lžím, není svoboda slova potřeba. Stačí se servilně šklebit a předstírat, že se ptám. Však by ho rychle vyškolili, kdyby se pořádně zeptal. — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

Jiní se Hilšera ptají, zda ten rozhovor vůbec viděl. „Pane Hilšer, chcete nám říct, že člověk, který se narodil v nejdemokratičtější zemi na světě, je hlupák? Nebo jinak, opravdu si myslíte, že si Putin pozve do krému na rozhovor hlupáka? Poslechl jste si ten rozhovor až do konce? Tak si dávám otázku, co vy děláte v politice!!“ vzkázal Jiří Kralik.

Pane Hilšer, chcete nám říct, že člověk, kteří se narodili nejdemokracištější zemi na světě je hlupák? Nebo jinak, opravdu si myslíte, že si Putin pozve do krému na rozhovor hlupáka? Poslechl jste si ten rozhovor až do konce? Tak si dávám otázku, co vy děláte v police!! — Jiří Kralik (@JiKralik1) February 11, 2024

„Hlupáků je všude dost. A největší jsou v demokratických zemích ti, co si myslí, že Putler je demokrat. To už bych se snad přidal k těm vyznavačům, co si myslí, že Země je placatá,“ dodal Hilšer.

Hlupáků je všude dost. A největší jsou v demokratických zemích ti, co si myslí, že Putler je demokrat. To už bych se snad přidal k těm vyznavačům, co si myslí, že Země je plácatá. — Marek Hilšer (@MarekHilser) February 11, 2024

