„Měl zůstat u natáčení domácích videí.“ Černochová nemá s Rajchlem slitování

09.11.2025 12:16 | Monitoring

O „digitálním násilí“ v souvislosti se zveřejněním videa s explicitním sexuálním obsahem, v němž má údajně vystupovat poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD), hovoří někdejší studentský aktivista Mikuláš Minář. Rajchlova soukromí se zastal také Vít Rakušan (STAN) a řada dalších politiků. Jana Černochová (ODS) naopak Rajchlovi doporučila, že by měl „zůstat u natáčení domácích videí a nehrát si na právníka“.

Foto: Youtube
Popisek: Jana Černochová

Předseda strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na youtubera Mika Oganesjana a na aktivistu Vojtěcha Pšenáka za nebezpečné pronásledování, porušování domovní svobody a ohrožování nezletilé dcery. Podle jeho slov aktivisté natáčeli před místem jeho bydliště, kde oslovili politikovu 16letou dceru a vystavili ji šikaně. Stalo se tak poté, co se na internetu objevilo explicitní pornografické video, na němž je podle Oganesjana a Pšenáka Rajchl zachycen.

Zveřejnění videa Rajchl označil za „špínu“. Jeho pravost nekomentoval, ale zdůraznil, že jde o útok na soukromí rodiny. Na svém facebooku vyzval k ukončení „politického lynče“ a slíbil právní kroky proti všem, kdo obsah šíří.

Soukromí je nedotknutelné

Politici napříč názorovým spektrem na síti X odsoudili zásah do soukromí rodiny, i když někteří naopak kritizovali Rajchlovu pokryteckou image „tradiční rodiny“ a upozornili na bezpečnostní rizika spojená s vydíratelností. Kauza vyvolala debatu o hranicích soukromí politiků.

„Možná měl pan Rajchl raději zůstat u natáčení domácích videí a nehrát si na právníka,“ napsala na síti X Jana Černochová (ODS), poslankyně a ministryně obrany v demisi.

Vít Rakušan, předseda STAN, poslanec a ministr vnitra v demisi, se Rajchla naopak zastal: „Jindřicha Rajchla vnímám jako jednoho z nejnebezpečnějších lidí na naší politické scéně. Nesouhlasím snad s ničím, co prezentuje a co svou politikou představuje. Tím spíš ale považuji za nutné odsoudit brutální průlom do jeho soukromí. Mělo by nás zajímat, co říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné stejně jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi.“

„Je to digitální násilí,“ upozornil aktivista

Podobně se vyjádřil také Mikuláš Minář, zakladatel a bývalý předseda spolku Milion chvilek. „Řeknu něco nepopulárního. S Jindřichem Rajchlem se neshodnu snad v ničem. Myslím si, že jeho vypjatý rétorický styl dehonestující oponenty coby prohnilé nepřátele republiky velice poškozuje tuto zemi, stejně jako jeho relativizace ruských zločinů a šíření dezinformací. Teď se ho ale musím zastat,“ napsal na svém facebookovém účtu.

„Snažit se jakéhokoliv politika diskreditovat fotkami či videi jeho neortodoxního intimního života, ať už je na nich cokoliv,“ je podle Mináře v demokratické společnosti zcela nepřijatelné. „Je to nejenom daleko za hranicí slušnosti, ale je to také velice nebezpečné. Únik soukromého sexuálního videa je nebezpečná forma vydírání. Je to digitální násilí.“

„Základní informace pro pořádek: podle dosud známých informací jde nejspíš o Rajchlovo soukromé video, na kterém měla figurovat jeho manželka a další muž. Youtuber Oganesjan na sociálních sítích oznámil, že toto video hodlá zveřejnit na svém Herohero – asi aby tam nalákal nové odběratele. To je nejen zvrácený hyenismus, ale nejspíš je to i za hranou zákona. To, co dělá pan Oganesjan, demokracii nechrání, nýbrž rozkládá a poškozuje,“ domnívá se Minář.

Obtěžovat a natáčet politiky či členy jejich rodiny před jejich domem, je podle něj taktéž naprosto mimo a je to nebezpečný precedens. „Nic takového se u nás nesmí stát normou, protože dnes je to Rajchl, zítra to může být kdokoliv. V době umělé inteligence a deepfake videí to platí stonásobně. Někteří namítnou: ano, každý ať si dělá v osobním životě, co chce, ale ať se potom nestaví do morálně nadřazené pozice, ze které pak moralizuje kdekoho a káže o tradiční rodině a hodnotách. To je legitimní poznámka, která se týká Rajchlova charakteru. Ale ani tím nelze zveřejnění takového videa v žádném případě ospravedlnit. Proto se na to video dívat nebudu – z úcty k soukromí celé jeho rodiny. Aby to nebylo jednoduché: pokud Jindřich Rajchl zároveň před lety působil jako pornoherec a pokud jeho videa dosud visí na nějakých pornoserverech, musel počítat s tím, že je otázka času, než to na něj někde vyplave. To je však věc druhá, kterou v tomhle příspěvku neřeším,“ napsal Minář.

Jen totalitní režimy kontrolují celý život člověka i to, co dělá v posteli

Zdůraznil, že se vyjadřuje pouze o soukromému videu, v němž má figurovat Rajchlova manželka a někdo další. „Zde řeším, že v demokracii má mít úplně každý právo na ochranu soukromí, protože bez soukromí de facto ztrácíme politickou svobodu. Filozofka Hannah Arendtová vždy obhajovala důležitost oddělení soukromého a veřejného života, protože kde je tato hranice setřena – kde jsou osoby veřejného života diskreditovány na základě svých soukromých aktivit, tam se děje rozvrat politiky jako takové,“ zdůraznil Minář.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Setření hranice mezi soukromým a veřejným je mimo jiné typické pro totalitní režimy, které chtějí totálně kontrolovat celý život člověka, včetně toho, co dělá v posteli. „Tohle do demokracie nepatří. Proto bychom tento druh diskreditace měli rázně odmítnout. Tady nejde jen o konkrétního politika, kterého vůbec nemusíte mít rádi. Jde o princip. Jindřich Rajchl má být poražen argumentačně, hodnotově a politicky. Nikoli sdílením soukromého videa, kde figuruje jeho manželka. Každý může jednoduše ukázat, kde a v čem se mýlí nebo je pro tuto zemi nebezpečný. Ale fakt netahejme do politiky osobní intimní život politiků,“ nabádá Minář.

Dále píše o naprostém primitivismu a o cestě k degeneraci společnosti a veřejného života. „Skutečná problematičnost pana Rajchla je v něčem jiném: lži, demagogie, proruské narativy, manipulace, vypjatá rétorika, šíření strachu a nenávisti. To je podstatné a tomu je třeba věnovat pozornost. Bohužel musím říct, že když jsem před časem uváděl na pravou míru některé jeho lži či zavádějící výroky, tak si mě zablokoval. Proto ho v příspěvku nemohu označit. Vypadá to tedy, že se tento argumentační bijec vlastně bojí jednoduchých argumentů,“ uzavřel Minář.

Článek obsahuje štítky

Černochová , sex , soukromí , Rakušan , šikana , porno , Minář , Rajchl , digitální násilí

autor: Naďa Borská

