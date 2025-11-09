Tak tu válku ukončete! Kupka bojoval za vlajku Ukrajiny, přišla reakce

Hosty první hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslanci Martin Kupka (ODS), Karel Havlíček (ANO), Radim Fiala (SPD) a poslankyně Michaela Šebelová (STAN).
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. „Jede se poměrně rychle. Je hotov vládní půdorys. Je hotové vládní prohlášení. Nyní řešíme miny v rozpočtu a ano, čekají nás ještě personální otázky. Myslím, že by to mohlo být jako u té minulé vlády, takže někdy v prosinci,“ naznačil Havlíček.
„Já předpokládám, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší. Je to ostatně věc, která zatěžovala i jeho předchozí vládu a soudím, že nedopustí, že by střet zájmů zatěžoval i tuto vládu. Ukázaná platí. Věřím, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší a řešení představí veřejnosti. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohlásil Martin Kupka s tím, že míč je teď jasně na straně Andreje Babiše.
Radim Fiala podotkl, že od Babiše slyšel, že svůj střet zájmů vyřeší. A že SPD už dobře ví, koho do vlády pošle. „My jsme ta jména věděli pět dní po volbách a seznámili jsme s tím koaliční partnery. Ale i my čekáme do poslední chvíle, než řekneme ta jména,“ poznamenal Radim Fiala.
Šebelová pravila, že zrod nové vlády visí na jediném člověku. „Na nás to není. To jediné, co může bránit předání moci, je to, jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů.“
Všichni se shodli na tom, že bude záležet, jak se zachová prezident Pavel při sestavování vlády.
Došlo i na zvolení Tomia Okamury, předsedy SPD, do čela Poslanecké sněmovny. Opoziční strany odmítly Tomia Okamuru v čele Sněmovny podpořit. „Je to člověk, který je v podstatě labilní. Je to člověk, který dělá politiku jako obchodník,“ řekl o Tomiu Okamurovi jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL).
Kupka oponoval: „ČR ekonomicky získala od pracujících uprchlíků 8,2 miliardy korun, a vyplatila 3,9 miliardy korun. A teď k tomu hloupému gestu, protože podle mého je hloupé. My přece nikdo nesouhlasíme s válkou. My nesouhlasíme s ruskou agresí. Kdyby Putin chtěl, tak ta válka zítra skončí. Ta vlajka přece znamená solidaritu s těmi, kteří jsou denně terčem ruských útoků. V tomto směru se vám podařilo poplivat tu starou dobrou českou tradici,“ rozčílil se Kupka.
„Tak tu válku ukončete,“ žádal Radim Fiala. A trval na tom, že sundání vlajky Ukrajiny z budovy Poslanecké sněmovny nebylo hloupým činem.
„To vypadalo, jako kdybyste se ještě neprobrali z toho, že jste prohráli volby. To, co jste tam předvedli, zvláště bratr Tomia Okamury, to bylo fuj. A chci říct jednu věc. Když vystoupil Tomio Okamura a mluvil o svém bratrovi, tak vždycky řekl: Já ho mám rád. A já vám něco řeknu. To on, Tomio, zažil pravý rasismus, protože má šikmé oči. To vy jste nikdo nezažii. Proto Tomio Okamura není rasista,“ zdůraznil Radim Fiala.
Kupka namítl, že Tomio Okamura útočil např. na bývalou předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. „A to způsobem, který byl opravdu nechutný.“ A opakoval, že dnes už jsou ukrajinští uprchlíci ekonomickým přínosem.
Havlíček připomněl, že je třeba kalkulovat i s lidmi, kteří zde pracovali už před válkou.
„Tady zaznělo od Radima Fialy, že vy stojíte na opačné straně války. To jste řekl. Vy tím chcete říct, že stojíte na straně Ruska? To by byl opravdu velký obrat v zahraniční politice,“ vypálil Kupka.
„Ne, ne, ne!“ rozčílil se Radim Fiala. „My stojíme na straně Česka! Vy kdybyste to Rusko neměli, tak si ho musíte vymyslet!“
„Úředníci byli zastrašováni, báli se mluvit, ale nyní se ta situace uvolňuje. Nechte si zmapovat, co se děje třeba na ministerstvu práce. Úředníci byli nuceni k tomu, aby do rozpočtu nedávali mandatorní výdaje spojené s důchody. Ale teď po volbách už ti úředníci nedrží jazyk za zuby, to je realita,“ konstatoval Havlíček. Končící vládě vynadal, že dosud nepředložila nové Sněmovně návrh státního rozpočtu. „On nedodržuje zákon a vysmívá se lidem,“ vyčetl Havlíček na dálku ministrovi financí v demisi Zbyňku Stanjurovi.
Vysvětloval, že v rozpočtu je „díra 37 miliard na dopravní infrastrukturu“. Podle Havlíčka dalších 32 miliard chybí na ministerstvu práce. Dalších 20 miliard podle něj chybí v českém zdravotnictví. „A když se podíváme, tak nám chybí i další peníze na zemědělství,“ přisadil si Havlíček. Celkově podle něj v rozpočtu hapruje až sto miliard korun a pokud to má nová vláda řešit, potřebuje znát ten nosič, potřebuje ho znát detailně.
Havlíček s Kupkou se tvrdě hádali o státní rozpočet. Křičeli na sebe tak, že se málem třásly kamery. Křičeli na sebe kvůli poslání návrhu státního rozpočtu na příští rok do nové Poslanecké sněmovny. Kupka mimo jiné tvrdil, že české ekonomice se daří.
Kupka trval na tom, že ekonomika je postavena na dobrých základech, které položila i hospodářská politika vlády Petra Fialy.
„Já myslím, že lež se tady stává normou,“ rozčílil se Radim Fiala. „Myslím, že bude nutné na všech těch ministerstvech udělat audity. Aby nějaká auditorská firma řekla, jaký je skutečný stav. Abychom si mohli říct, že až sem to bylo vaše – a odtud je to naše,“ vyložil před kamerami svůj postoj.
Havlíček zmínil ještě ustavování nové Poslanecké sněmovny a volbu místopředsedů Sněmovny z řad budoucí opozice Připomněll, že do Česka nepřijely žádné ruské tanky. Připomněl i to, jak stará koalice nechtěla zvolit tehdejší opoziční místopředsedy sněmovny.
„My jen chceme, aby se chovali slušně,“ sdělil Havlíček budoucí opozici.
Radim Fiala popsal Víta Rakušana jako „mafiána“, který byl zapleten do kauzy Dozimetr.
„A tohle tady zaznívá pět minut po tom, co Karel Havlíček žádal, abychom se k sobě chovali slušně,“ kroutil hlavou Kupka.
Radim Fiala argumentoval, že jen citoval věty ze soudního projednávání kauzy Dozimetr.
Terezie Tománková se nakonec ptala, zda SPD nevadí, že Jindřich Rajch, předseda PRO a poslanec zvolený za SPD, možná v minulosti působil v roli pornoherce.
„Pokud je to pravda, je to jeho osobní věc,“ shodli se Havlíček s Radimem Fialou. „Jsou politici, kteří toho dnes využívají a zneužívají. Jeden z nich je z koalice Spolu!“ rozzlobil Havlíček v narážce na lidoveckého europoslance Zdechovského.
„Průnik do soukromí je pro ODS nepřijatelný,“ poznamenal k tomu Kupka.
