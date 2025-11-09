Tak tu válku ukončete! Kupka bojoval za vlajku Ukrajiny, přišla reakce

09.11.2025 14:03 | Monitoring

V nedělní Partii Terezie Tománkové se strhla ostrá hádka o ukrajinskou vlajku na budově Poslanecké sněmovny. „Ta vlajka přece znamená solidaritu s těmi, kteří jsou denně terčem ruských útoků,“ rozzlobil se Martin Kupka (ODS) před kamerami. „Vy kdybyste to Rusko neměli, tak si ho musíte vymyslet!“ hřímal v jednu chvíli Radim Fiala (SPD), jenž zdůrazňoval, že SPD vždy stála na straně Česka. Karel Havlíček (ANO) se obořil na končící vládu: „Zastrašovali jste úředníky!“ Došlo i na porno.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: V nedělní Partii se setkali Havkíček, Kupka, Šebelová, Radim Fiala

Hosty první hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslanci Martin Kupka (ODS), Karel Havlíček (ANO), Radim Fiala (SPD) a poslankyně Michaela Šebelová (STAN).

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. „Jede se poměrně rychle. Je hotov vládní půdorys. Je hotové vládní prohlášení. Nyní řešíme miny v rozpočtu a ano, čekají nás ještě personální otázky. Myslím, že by to mohlo být jako u té minulé vlády, takže někdy v prosinci,“ naznačil Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  ANO 2011
  poslanec
Prezident Petr Pavel prý s Andreje Babišem řeší otázku střetu zájmů. „Ale já to s ním neřeším, je to jeho soukromá věc,“ pravil Havlíček.

„Já předpokládám, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší. Je to ostatně věc, která zatěžovala i jeho předchozí vládu a soudím, že nedopustí, že by střet zájmů zatěžoval i tuto vládu. Ukázaná platí. Věřím, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší a řešení představí veřejnosti. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohlásil Martin Kupka s tím, že míč je teď jasně na straně Andreje Babiše.

Radim Fiala podotkl, že od Babiše slyšel, že svůj střet zájmů vyřeší. A že SPD už dobře ví, koho do vlády pošle. „My jsme ta jména věděli pět dní po volbách a seznámili jsme s tím koaliční partnery. Ale i my čekáme do poslední chvíle, než řekneme ta jména,“ poznamenal Radim Fiala.

Šebelová pravila, že zrod nové vlády visí na jediném člověku. „Na nás to není. To jediné, co může bránit předání moci, je to, jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů.“ 

Všichni se shodli na tom, že bude záležet, jak se zachová prezident Pavel při sestavování vlády.

Došlo i na zvolení Tomia Okamury, předsedy SPD, do čela Poslanecké sněmovny. Opoziční strany odmítly Tomia Okamuru v čele Sněmovny podpořit. „Je to člověk, který je v podstatě labilní. Je to člověk, který dělá politiku jako obchodník,“ řekl o Tomiu Okamurovi jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL).

Tomio Okamura

  SPD
  Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  předseda PS PČR
Mgr. Hayato Okamura

  KDU-ČSL
  poslanec
Radim Fiala zmínil sundání ukrajinské vlajky z budovy Poslanecké sněmovny. A že Česko může přijmout jen omezený počet uprchlíků a musí počítat s výdaji na zdravotní pojištění a další náklady na konflikt, na který podle 1. místopředsedy SPD Česko doplácí. „My jsme na opačné straně, než jsou pánové Starmer, Merz. My říkáme – ukončete ten konflikt.“

Kupka oponoval: „ČR ekonomicky získala od pracujících uprchlíků 8,2 miliardy korun, a vyplatila 3,9 miliardy korun. A teď k tomu hloupému gestu, protože podle mého je hloupé. My přece nikdo nesouhlasíme s válkou. My nesouhlasíme s ruskou agresí. Kdyby Putin chtěl, tak ta válka zítra skončí. Ta vlajka přece znamená solidaritu s těmi, kteří jsou denně terčem ruských útoků. V tomto směru se vám podařilo poplivat tu starou dobrou českou tradici,“ rozčílil se Kupka.

„Tak tu válku ukončete,“ žádal Radim Fiala. A trval na tom, že sundání vlajky Ukrajiny z budovy Poslanecké sněmovny nebylo hloupým činem.

Ing. Radim Fiala

  SPD
  poslanec
„Není to žádná změna zahraniční politiky. Zahraniční politika není dána vlajkami,“ poznamenal k tomu Havlíček.

„To vypadalo, jako kdybyste se ještě neprobrali z toho, že jste prohráli volby. To, co jste tam předvedli, zvláště bratr Tomia Okamury, to bylo fuj. A chci říct jednu věc. Když vystoupil Tomio Okamura a mluvil o svém bratrovi, tak vždycky řekl: Já ho mám rád. A já vám něco řeknu. To on, Tomio, zažil pravý rasismus, protože má šikmé oči. To vy jste nikdo nezažii. Proto Tomio Okamura není rasista,“ zdůraznil Radim Fiala.

Kupka namítl, že Tomio Okamura útočil např. na bývalou předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. „A to způsobem, který byl opravdu nechutný.“ A opakoval, že dnes už jsou ukrajinští uprchlíci ekonomickým přínosem.

Havlíček připomněl, že je třeba kalkulovat i s lidmi, kteří zde pracovali už před válkou.

„Tady zaznělo od Radima Fialy, že vy stojíte na opačné straně války. To jste řekl. Vy tím chcete říct, že stojíte na straně Ruska? To by byl opravdu velký obrat v zahraniční politice,“ vypálil Kupka.

Mgr. Martin Kupka

  ODS
  ministr dopravy v demisi
„Ne, ne, ne!“ rozčílil se Radim Fiala. „My stojíme na straně Česka! Vy kdybyste to Rusko neměli, tak si ho musíte vymyslet!“

„Úředníci byli zastrašováni, báli se mluvit, ale nyní se ta situace uvolňuje. Nechte si zmapovat, co se děje třeba na ministerstvu práce. Úředníci byli nuceni k tomu, aby do rozpočtu nedávali mandatorní výdaje spojené s důchody. Ale teď po volbách už ti úředníci nedrží jazyk za zuby, to je realita,“ konstatoval Havlíček. Končící vládě vynadal, že dosud nepředložila nové Sněmovně návrh státního rozpočtu. „On nedodržuje zákon a vysmívá se lidem,“ vyčetl Havlíček na dálku ministrovi financí v demisi Zbyňku Stanjurovi.

Vysvětloval, že v rozpočtu je „díra 37 miliard na dopravní infrastrukturu“. Podle Havlíčka dalších 32 miliard chybí na ministerstvu práce. Dalších 20 miliard podle něj chybí v českém zdravotnictví. „A když se podíváme, tak nám chybí i další peníze na zemědělství,“ přisadil si Havlíček. Celkově podle něj v rozpočtu hapruje až sto miliard korun a pokud to má nová vláda řešit, potřebuje znát ten nosič, potřebuje ho znát detailně.

Havlíček s Kupkou se tvrdě hádali o státní rozpočet. Křičeli na sebe tak, že se málem třásly kamery. Křičeli na sebe kvůli poslání návrhu státního rozpočtu na příští rok do nové Poslanecké sněmovny. Kupka mimo jiné tvrdil, že české ekonomice se daří.

A Havlíček se opakovaně rozčiloval. „Pane ministře, neodbíhejte od toho! Proč vy jste tam nedali to, co tam mělo být! Vy jste udělali tuhle habaďůru!“ zuřil Havlíček.

Kupka trval na tom, že ekonomika je postavena na dobrých základech, které položila i hospodářská politika vlády Petra Fialy.

„Já myslím, že lež se tady stává normou,“ rozčílil se Radim Fiala. „Myslím, že bude nutné na všech těch ministerstvech udělat audity. Aby nějaká auditorská firma řekla, jaký je skutečný stav. Abychom si mohli říct, že až sem to bylo vaše – a odtud je to naše,“ vyložil před kamerami svůj postoj.

Havlíček zmínil ještě ustavování nové Poslanecké sněmovny a volbu místopředsedů Sněmovny z řad budoucí opozice Připomněll, že do Česka nepřijely žádné ruské tanky. Připomněl i to, jak stará koalice nechtěla zvolit tehdejší opoziční místopředsedy sněmovny.

„My jen chceme, aby se chovali slušně,“ sdělil Havlíček budoucí opozici.

Radim Fiala popsal Víta Rakušana jako „mafiána“, který byl zapleten do kauzy Dozimetr.  

„A tohle tady zaznívá pět minut po tom, co Karel Havlíček žádal, abychom se k sobě chovali slušně,“ kroutil hlavou Kupka.

Radim Fiala argumentoval, že jen citoval věty ze soudního projednávání kauzy Dozimetr.

Terezie Tománková se nakonec ptala, zda SPD nevadí, že Jindřich Rajch, předseda PRO a poslanec zvolený za SPD, možná v minulosti působil v roli pornoherce.

„Pokud je to pravda, je to jeho osobní věc,“ shodli se Havlíček s Radimem Fialou. „Jsou politici, kteří toho dnes využívají a zneužívají. Jeden z nich je z koalice Spolu!“ rozzlobil Havlíček v narážce na lidoveckého europoslance Zdechovského.

„Jindřich Rajchl je pro mě zosobněním zla. Představuje všechno, proti čemu já protestuji. On tady šířil dezinformace. Argumentuje, že je právník, ale odkazoval se na zákon, který už neexistuje. A Jindřich Rajchl tady útočil na syna europoslankyně Danuše Nerudové. A to vám nevadilo? A máme tady video vytvořené AI, kde jsou poslanci TOP 09 vyhazováni z okna a poslankyně Zuzana Majerová se tomu směje. To je také v pořádku?“ kladla otazníky Šebelová na konto poslankyně zvolené na kandidátce SPD Zuzany Majerové.

Mgr. Michaela Šebelová

  STAN
  poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Průnik do soukromí je pro ODS nepřijatelný,“ poznamenal k tomu Kupka.

Psali jsme:

Proč by se měl Okamura líbit v zahraničí? Vyoral proti „lepševikům“
„Přece to tam nebude dalších 50 let.“ V ČT tahanice o vlajku Ukrajiny
Havlíček (ANO): Ministr financí si popletl dobu
Fiala: Ve sbírce na podporu ukrajinské armády se vybralo 450 milionů

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

