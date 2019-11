Marek Vašut: Václav Moravec? Jak z dob komunismu. Když se mladým nelíbí názor, označí ho za „fake news“

Marek Vašut má za to, že účtovat třicet let po sametové revoluci s komunisty nemá smysl. Zvlášť, když s nimi účtují lidé, kteří měli za dob jejich vlády sami máslo na hlavě, nebo lidé, kteří už jejich panování nad touto zemí ani nezažili. Podle Vašuta je čas dívat se do budoucnosti. Čím je herec starší, tím víc si prý váží toho, jak se choval Václav Havel, a stále víc oceňuje heslo, které první český prezident v revolučních dnech razil.

Herec Marek Vašut se rozpovídal v pořadu Rozstřel serveru iDNES.cz. Zavzpomínal na sametovou revoluci a připomněl, že během ní komunisté neviseli na kandelábrech, nepadl ani jeden výstřel, a dokonce ani kovaní komunisté nebyli vyhazováni z práce. Tím se demokraté roku 1989 lišili např. od normalizátorů 70. let. Tehdy se komunisté neštítili své kritiky zavírat do vězení a vyhazovat z práce.

Fotogalerie: - Den veteránů

„Já si myslím, že to možná proběhlo až příliš sametově. Mně tam chyběl jakýsi Norimberský proces s hlavními strůjci toho průšvihu v srpnu 1968,“ uvedl Vašut s odkazem na soud s nacistickými zločinci, kteří byli po válce odsouzeni k mnohaletým trestům, nebo dokonce k trestu smrti. U nás po roce 1989 žádný kovaný komunista dvacet let za mřížemi neseděl.

„Ale podotýkám, něžný Norimberský proces. Já jsem si to představoval tak, že ti hlavní zrádci Československa, Biľak a spol., měli být odsouzeni čestným soudem, který by jim řekl, jste vlastizrádci, jste velezrádci, jste kolaboranti s okupační mocí, běžte domů a styďte se,“ předestřel svou představu herec. Třicet let po sametové revoluci už je na to pozdě. „Tahleta nová vlna účtování s tím, co proběhlo před třiceti lety, je prostě zpozdilá. Proboha. Teď už bychom se měli soustředit na budoucnost, a ne honit dávno rozpadlé kostlivce ve skříni,“ požádal diváky Vašut.

Měli bychom se prý jednoznačně soustředit na budoucnost, i když je jistě dobré připomínat, co všechno tu komunisté napáchali. Vašutovi se jen zdá zvláštní, že dnes komunisty nejtvrději kritizují lidé, kteří mají z minulého režimu sami máslo na hlavě nebo lidé, kteří jsou příliš mladí na to, aby si pamatovali, jak opravdu vypadala komunistická nadvláda nad touto zemí.

I z osobní zkušenosti vím, že nejsmiřitelnější s minulým režimem byli lidé, kteří opravdu trpěli. Nejlepším příkladem je i sám Václav Havel. Mně se strašně líbí jeho heslo, pod kterým jsme to tehdy dělali, i já jsem vyjížděl na různé akce a besedy. A to heslo bylo – nejsme jako oni,“ připomněl Vašut. Okamžitě však přiznal, že tehdy měl Havlův postoj za naivní. Tehdy jsem si myslel, že by tady mělo být nějaké zúčtování, i když jenom v té symbolické rovině, ale čím jsem starší, tím jsem smířlivější a myslím si, že to bylo naprosto dokonalé heslo,“ uvedl.

Vrátil se k úmrtí Karla Gotta. Nejslavnější český zlatý slavík prý sice podepsal Antichartu, ale zároveň pomáhal umělcům, kteří byli režimem zavrženi. „Někteří lidé se považují za vší morálky futrál a odsuzují, aniž by znali veškeré souvislosti,“ zlobil se Vašut. Kamenem by měli házet jen ti, kteří jsou bez viny.

Pár měsíců po sametové revoluci vycestoval Vašut do USA. Se smíchem však poznamenal, že kdyby byl chytřejší, postupoval by jako někteří známí lidé, skoupil by pozemky kolem tehdejší Prahy a až pak odjel do USA. Dnes by byl podstatně bohatší.

Poté se vrátil k listopadu 1989 a propojil ho s dneškem. Před třiceti lety si lidé přáli svobodu, která zahrnovala i možnost svobodně vyjadřovat své názory, ale dnes se mu zdá, že se opět kádruje a do veřejného prostoru se dostávají jen některé názory. Aby ukázal, že tomu chce čelit, zúčastnil se první tiskové konference Václava Klause mladšího, na které oznámil vznik Trikolóry. Pro Vašuta tato strana prezentuje možná až krajně pravicové názory, ale pořád jde o názory, které mají svobodně zaznít.

Jediné názory, které by měly být zakázány, jsou podle herce ty, které vyzývají k otevřenému násilnému chování vůči jiným lidem.

Přitom, když se dnes podívá na Otázky Václava Moravce v České televizi, má pocit, že jsme se vrátili do komunistických dob, kdy bylo zakázáno zpochybňovat vedoucí úlohu strany ve společnosti. Dnes také především mladí lidé označují názory, které se jim nelíbí za fake news. Tehdy komunisté nechtěli nechal lidi na venkově číst západní noviny, aby nedocházelo k podkopávání socialistického zřízení. Dnes se ozývají hlasy, že nebezpečné názory podkopávají naše západní směřování.

„Konkrétní příklad. Před několika dny si pan Moravec vezme do debaty nad výrokem prezidenta Macrona, že NATO je ve stavu mozkové smrti, tři evidentní zastánce EU, paní Jourovou s vysokou funkcí, pana generála Pavla a profesora Přibáně z Cardiff, což jsou všechno, nechci říkat eurohujeři, protože nálepky se mi protiví, ale to je přesně to, jak debaty probíhaly v komunistické televizi, kdy si tam pozvali předsedu ústředního výboru s ženu z lidu a zasloužilou komunistku. A teď si všichni tři přikyvovali, jak ten agent CIA Havel do veřejného prostoru nepatří. To je směšný prostě, “ kroutil hlavou Vašut.

Rozčiloval se také nad tím, jak probíhá dnešní politická práce, kdy opozice odmítá návrhy zákonů, které by mohly lidem pomoci, jen proto, že to předkládá vláda a opozice to prostě musí kritizovat, dokud zákon nenavrhne sama. Vašut má přitom za to, že všichni politici musí pracovat ve prospěch této země, ať už jsou z koalice, nebo z opozice.

