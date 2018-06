Martin Fendrych vymyslel, co udělá prezident Zeman v noci. Stojí to za to

„Vtip na úrovni dětí ze základky spočíval v tom, že Zeman vyvolal velká očekávání, tajil účel tiskové konference, rozpoutal ani ne tak mezi novináři, ti zkušenější žádnou bombu nečekali, jako mezi občany třeba na sociálních sítích velká očekávání, že skutečně má co říct, a pak nic neřekl. Jen spálil velké červené trenýrky,“ poznamenal Fendrych s tím, že nikdo se nesmál, ani hasiči v plné zbroji.

Původní text ZDE.

„Prezident vzbudil očekávání, mnoho občanů zpozornělo a on pak nabídl tři věci: za prvé předvedl, jak moc je vtipný. Za druhé oznámil, že čas spodního prádla v politice skončil. Má to háček, červené trenýrky nevymyslel on, nad Hrad je, jak známo, taky nevyvěsil. Ty trenky symbolizují jeho putinofilství, oddanost Kremlu, která nejen neskončila, ale naopak ještě posílila (viz kauzy novičok a Nikulin). Odtud plyne: čas spodního prádla v politice neskončil. Miloš Zeman ho skončit nemůže, stále ještě není český diktátor,“ dodal dále Fendrych s tím, že za třetí se pak Zeman pokusil opět urážet novináře.

„Hle, vrcholné dílo prezidenta. Zvláštního prezidenta, občany, kteří s ním nesouhlasí, prohlašuje za šílence, novináře uráží a uráží a uráží, aniž by je mohl urazit. Do Lumbeho zahrady přišli i zahraniční žurnalisté, takže tento kousek žáka páté až šesté třídy ZDŠ bude popsán v zahraničí. Jistě se tam budou smát, až se budou za břicha popadat, poté, co popíší, jak od Zemana vzali raději trenky dva hasiči záchranáři a poslušně je přiložili na oheň,“ zkonstatoval Fendrych se slovy, že Zeman přešel do éry dětsky stařeckých žertů.

„Možná v noci namaže kliku u Mynářova pokoje pastou na zuby, to by nebylo marné. Jsme rádi, že má hlava státu dobrou náladu, slabší je to s výkonem funkce. Na ohníčku sice nechal spálit rudé trenky, ale komunisty cpe premiéru Babišovi a déle než půl roku není s to zemi zařídit demokratický kabinet,“ uzavřel Fendrych s tím, že jako komik by se Zeman neuživil.