Martin Kuba zasáhl Petra Fialu na nejcitlivějším místě

28.04.2026 9:53 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Bývalý první místopředseda ODS, jihočeský hejtman a nyní především tvůrce nového politického hnutí Naše Česko zavítal do podcastu Insider pánů Michala Půra a Tomáše Jirsy. Posluchačům mimo jiné prozradil, že ODS už z jeho pohledu není demokratická. „Já jsem zjistil, že tu stranu nechci vést, protože bych věnoval energii něčemu, čemu nevěřím, že jde spravit,“ uvedl. A přišla reakce – ozval se expremiér Petr Fiala i mnozí další.

Martin Kuba zasáhl Petra Fialu na nejcitlivějším místě
Foto: Hana Brožková
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Martin Kuba v prvé řadě zdůraznil, že politická strana Naše Česko představuje dlouhodobý projekt, byť prý chápe, že média dnes potřebují, aby se věci děly co nejrychleji. Zabodovat chce za dva roky v krajských volbách a pak především za 4 roky ve volbách do Sněmovny.

Z ODS odešel, protože se prý stále více rozcházel s vedením strany a myslel si, že volby 2025 nemohou dopadnout dobře. „Byl jsem vnímanej jako někdo, kdo říká věci, co se v ODS běžně neříkají,“ popsal svou pozici.

„Věděl jsem, že ta spolupráce do budoucna nebude možná. Jenomže byly před parlamentníma volbama a kdybych odešel jako tenkrát vlastně jedinej hejtman za ODS, úspěšnej hejtman, tak by to bylo tak symbolický, že ta prohra by se, obávám, byla mediálně přičítána mně. A vlastně by to bylo tak, kdyby neodešel a zůstal tam, tak jsme toho Babiše porazili. Takže jsem tohle se snažil jako vydržet, abych tu značku nějak nepoškodil, a pak už se stala ta situace, že po těch prohraných volbách se zase objevil kongres a tam já už jsem musel něco udělat. Tak si tu stranu buď veď, anebo přestaň říkat, že se to dělá blbě. Já jsem stál před tímhle rozhodnutím a já jsem zjistil, že tu stranu vlastně nechci vést, protože bych věnoval energii něčemu, čemu nevěřím, že jde spravit, a pak už jsem to rozhodnutí musel udělat,“ řekl doslova Kuba.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V ODS prožil 20 let a Martin Kuba prý nechce tu stranu hanět, protože už to není jeho věc, ale v podcastu prozradil, že v roce 2024 řekl Petru Fialovi, že pokud ODS neudělá nějaké změny, zásadní změny, prohraje volby.

„Myslím, že to byl pro mě zvláštní zážitek, kdy řeknete člověku nějakou větu a vidíte na něm, že on ji neslyší a že si myslí, že to je úplný nesmysl. To na tom výrazu té tváře poznáte. A myslím, že jsem byl jeden z mála, kdo mu to v té době řekl. On byl úplně zaražený,“ prozradil Kuba.

Tady se Petr Fiala proti Martinu Kubovi ohradil.

„Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babišovi a že SPOLU prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme,“ pousmál se expremiér na sociální síti X.

 

 

Europoslanec Tomáš Zdechovský doplnil, že jediný, kdo bude mít šanci porazit Andreje Babiše, bude nový předseda lidovců Jan Grolich. „Podle mě by Martin Kuba nejlépe udělal, pokud by teď podpořil Jana Grolicha,“ konstatoval Zdechovský.

 

 

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stávající předseda ODS Martin Kupka podle Martina Kuby není ta správná osobnost, aby vedl stranu.

„Já mám Martina Kupku lidsky rád. Vážím si ho. Je to podle mě strašně slušný člověk a byl podle mě výborný ministr dopravy. Fakt jako a hodně nám pomáhal ve všech krajských projektech a myslím, že se choval velmi korektně. Ale říkal jsem mu, když jsme spolu o tom otevřeně mluvili, že bude mít velký problém tu strukturu řídit, že on není podle mě ani typově nastavený, to, že jste šikovný ministr, je prostě úplně jiná disciplína než být třeba lídr, řídící manažer. Každej ty vlastnosti máme trochu jinak nastavený,“ poznamenal Martin Kuba.

Pokud jde o Petra Fialu, Martin Kuba má jasno.

„Já si myslím, že on by byl výborným prezidentem. On je hodnotově hodně ukotvený a myslím, že je škoda, že to v jednu chvíli nezvedl a nešel do toho,“ nechal se slyšet jihočeský hejtman.

Ale jako premiér podle hosta podcastu nebyl Petr Fiala moc dobrý, protože mu v jistých chvílích chyběla rozhodnost. „Se znalostí těch vnitřních věcí tak tu stranu mnohem víc řídil Zbyněk Stanjura a Petr Fiala mu nestačil,“ pravil Kuba. Už proto, že neprošel nějakým vnitrostranickým soubojem a neuměl svým kolegům říct: bude to tak a tak, nebo půjdu pryč. „Ten Petr tohle nikdy nezvládl a v té vládě ho to dohánělo vlastně mnohem víc,“ řekl Kuba.

Zdá se mu, že v ODS vlastně demokracie moc nefungovala.

„To, co se bude dělat ve vládě nebo v poslaneckém klubu. Tam žádná demokracie nefungovala. Co se bude dělat ve vládě, rozhodl Zbyněk Stanjura a lidi kolem něj. Ale představa, že se někdo lidí do oblastních sdružení přišel zeptat, jestli budeme dělat tohle, tak to se nedělo,“ prozradil Kuba.

Vnímá to tak, že ODS neměla tu demokratickou strukturu, kde by se všichni členové vyjadřovali k politickým krokům, k tomu či onomu. A ta nespokojenost pak v ODS bublala.

„To znamená, tam byla jako ta hra na to ‚my máme jako demokratickou strukturu‘, byla jako trochu hra, protože když se to vedení rozhodlo, že bude dělat takovouhle politiku, složí SPOLU, tak se dohodli na tom, že složí SPOLU a vůbec jako nenechali o tom nikoho moc hlasovat.“

„Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babišovi a že SPOLU prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme,“ napsal k tomu Petr Fiala na sociální síti X.

Tak to vidí Kuba.

Pokud jde o hnutí Naše Česko, bude chtít prý odfiltrovat politické turisty. „Ale nemyslím si, že je to na úkor demokracie. To se spolu nepere,“ řekl.

Nehodlá se prý opírat o klasické politické dělení na levici a pravici, neboť je přesvědčen, že Česko stojí před výzvami, které nepůjdou řešit na základě klasických pravo-levých receptů.

„Já vím, že se jako často řeší to klišé pravice–levice, ale já jak už jsem mluvil s hodně lidma v různých politických subjektech, tak musím říct, že mám kamarády, kteří byli členy ČSSD a jsou to jako řádově větší pravičáci, než jsem zažil kolegy některé z ODS. … Nás v České republice čekají věci, které se nebudou řešit prismatem, já jsem napravo, já jsem nalevo, ale budou prostě muset být řešené na základě těch empirických dat, ať už sociodemografických, nebo jiných. Prostě to budou věci, které se budou lišit od toho, na čem vyrůstal ten střed pravice a levice,“ konstatoval Kuba s tím, že lidé už se nechtějí hádat o to, jestli daně budou 15 procent, nebo 17 procent, ale chtějí, aby stát fungoval, aby se postaral o jejich stárnoucí rodiče a tak podobně.

„Česká společnost, a teď si to přiznejme, je – teď si dáme příklad – v mezilidských vztazích velmi liberální. Tady se na vás nikdo neurazí, že jste se rozvedl, že máte jedno dítě s jednou maminkou, druhý s druhou. … Oproti tomu jsme ale dost konzervativní na to, že máme rádi české Vánoce, české Velikonoce, nechceme, aby nám je někdo vyměnil za Santa Clause,“ řekl Kuba.

Někteří z posluchačů byli z vystoupení Martina Kuby nadšení.

„Výborný díl, doporučuju k poslechu. Martin Kuba velmi příjemně překvapil, i když jsem to trochu čekal. Inspirativní zamyšlení nad politikou. Jediná moje výhrada je k euru, které doufám, nikdy nepřijmeme,“ napsal jeden z diskutujících ke Kubovu rozhovoru.

 

 

Psali jsme:

„TOP 09 a lidovce už nikdo nepotřebuje.“ Tvrdý verdikt
Hejtman Kuba: Svléká se před radnicí, mlátí na její dveře holým zadkem a s posměchem vykřikuje
Menší, méně vlivný, ale má se k světu. Budil varuje, co v Česku vyrostlo
Kuba (Naše Česko): Naše Česko je oficiálně zaregistrované

 

Zdroje:

https://t.co/0mc0jAdAZX

https://t.co/ADc801j98M

https://twitter.com/JanGrolich?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/2048673598064251112?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/premekmrzena/status/2048814130560209316?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2048441429928624171?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2048678413850808336?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.insiderpodcast.cz/

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , levice , ODS , pravice , ANO , Insider , Petr Fiala , Martin Kuba , Grolich , Naše Česko

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte věci podobnějako Martin Kuba?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Svoboda slova

Svoboda projevu není “jen moci mluvit a psát”, ale moci říkat nepříjemné věci bez trestu. A to se vládě nelíbí. To jsou vaše slova. Ale nelžete si do kapsy? Vždyť omezování svobody slova začalo už za vás, když jste se skrze Foltýna pokoušeli o cenzuru, a pokud někdo řekl něco, co vám nebylo příjemné...

