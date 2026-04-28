Martin Kuba zasáhl Petra Fialu na nejcitlivějším místě

Z ODS odešel, protože se prý stále více rozcházel s vedením strany a myslel si, že volby 2025 nemohou dopadnout dobře. „Byl jsem vnímanej jako někdo, kdo říká věci, co se v ODS běžně neříkají,“ popsal svou pozici.
„Věděl jsem, že ta spolupráce do budoucna nebude možná. Jenomže byly před parlamentníma volbama a kdybych odešel jako tenkrát vlastně jedinej hejtman za ODS, úspěšnej hejtman, tak by to bylo tak symbolický, že ta prohra by se, obávám, byla mediálně přičítána mně. A vlastně by to bylo tak, kdyby neodešel a zůstal tam, tak jsme toho Babiše porazili. Takže jsem tohle se snažil jako vydržet, abych tu značku nějak nepoškodil, a pak už se stala ta situace, že po těch prohraných volbách se zase objevil kongres a tam já už jsem musel něco udělat. Tak si tu stranu buď veď, anebo přestaň říkat, že se to dělá blbě. Já jsem stál před tímhle rozhodnutím a já jsem zjistil, že tu stranu vlastně nechci vést, protože bych věnoval energii něčemu, čemu nevěřím, že jde spravit, a pak už jsem to rozhodnutí musel udělat,“ řekl doslova Kuba.
V ODS prožil 20 let a Martin Kuba prý nechce tu stranu hanět, protože už to není jeho věc, ale v podcastu prozradil, že v roce 2024 řekl Petru Fialovi, že pokud ODS neudělá nějaké změny, zásadní změny, prohraje volby.
„Myslím, že to byl pro mě zvláštní zážitek, kdy řeknete člověku nějakou větu a vidíte na něm, že on ji neslyší a že si myslí, že to je úplný nesmysl. To na tom výrazu té tváře poznáte. A myslím, že jsem byl jeden z mála, kdo mu to v té době řekl. On byl úplně zaražený,“ prozradil Kuba.
Tady se Petr Fiala proti Martinu Kubovi ohradil.
„Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babišovi a že SPOLU prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme,“ pousmál se expremiér na sociální síti X.
Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babisovi a že SPOLU prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme. ;-) https://t.co/ADc801j98M— Petr Fiala (@P_Fiala) April 27, 2026
Europoslanec Tomáš Zdechovský doplnil, že jediný, kdo bude mít šanci porazit Andreje Babiše, bude nový předseda lidovců Jan Grolich. „Podle mě by Martin Kuba nejlépe udělal, pokud by teď podpořil Jana Grolicha,“ konstatoval Zdechovský.
Jediný, kdo má šanci porazit Babiše, je @JanGrolich— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 27, 2026
Podle mě by Martin Kuba nejlépe udělal, pokud by teď podpořil Jana Grolicha.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 26, 2026
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Stávající předseda ODS Martin Kupka podle Martina Kuby není ta správná osobnost, aby vedl stranu.
Pokud jde o Petra Fialu, Martin Kuba má jasno.
„Já si myslím, že on by byl výborným prezidentem. On je hodnotově hodně ukotvený a myslím, že je škoda, že to v jednu chvíli nezvedl a nešel do toho,“ nechal se slyšet jihočeský hejtman.
Ale jako premiér podle hosta podcastu nebyl Petr Fiala moc dobrý, protože mu v jistých chvílích chyběla rozhodnost. „Se znalostí těch vnitřních věcí tak tu stranu mnohem víc řídil Zbyněk Stanjura a Petr Fiala mu nestačil,“ pravil Kuba. Už proto, že neprošel nějakým vnitrostranickým soubojem a neuměl svým kolegům říct: bude to tak a tak, nebo půjdu pryč. „Ten Petr tohle nikdy nezvládl a v té vládě ho to dohánělo vlastně mnohem víc,“ řekl Kuba.
Zdá se mu, že v ODS vlastně demokracie moc nefungovala.
„To, co se bude dělat ve vládě nebo v poslaneckém klubu. Tam žádná demokracie nefungovala. Co se bude dělat ve vládě, rozhodl Zbyněk Stanjura a lidi kolem něj. Ale představa, že se někdo lidí do oblastních sdružení přišel zeptat, jestli budeme dělat tohle, tak to se nedělo,“ prozradil Kuba.
Vnímá to tak, že ODS neměla tu demokratickou strukturu, kde by se všichni členové vyjadřovali k politickým krokům, k tomu či onomu. A ta nespokojenost pak v ODS bublala.
„To znamená, tam byla jako ta hra na to ‚my máme jako demokratickou strukturu‘, byla jako trochu hra, protože když se to vedení rozhodlo, že bude dělat takovouhle politiku, složí SPOLU, tak se dohodli na tom, že složí SPOLU a vůbec jako nenechali o tom nikoho moc hlasovat.“
„Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babišovi a že SPOLU prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme,“ napsal k tomu Petr Fiala na sociální síti X.
Tak to vidí Kuba.
Pokud jde o hnutí Naše Česko, bude chtít prý odfiltrovat politické turisty. „Ale nemyslím si, že je to na úkor demokracie. To se spolu nepere,“ řekl.
Nehodlá se prý opírat o klasické politické dělení na levici a pravici, neboť je přesvědčen, že Česko stojí před výzvami, které nepůjdou řešit na základě klasických pravo-levých receptů.
„Česká společnost, a teď si to přiznejme, je – teď si dáme příklad – v mezilidských vztazích velmi liberální. Tady se na vás nikdo neurazí, že jste se rozvedl, že máte jedno dítě s jednou maminkou, druhý s druhou. … Oproti tomu jsme ale dost konzervativní na to, že máme rádi české Vánoce, české Velikonoce, nechceme, aby nám je někdo vyměnil za Santa Clause,“ řekl Kuba.
Někteří z posluchačů byli z vystoupení Martina Kuby nadšení.
„Výborný díl, doporučuju k poslechu. Martin Kuba velmi příjemně překvapil, i když jsem to trochu čekal. Inspirativní zamyšlení nad politikou. Jediná moje výhrada je k euru, které doufám, nikdy nepřijmeme,“ napsal jeden z diskutujících ke Kubovu rozhovoru.
Výborný díl, doporučuju k poslechu. Martin Kuba velmi příjemně překvapil, i když jsem to trochu čekal. Inspirativní zamyšlení nad politikou. Jediná moje výhrada je k euru, které doufám nikdy nepřijmeme. https://t.co/0mc0jAdAZX— Přemek (@premekmrzena) April 27, 2026
