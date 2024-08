Marvanová: Netvrdím, že Slovensko je nedemokratické. Ale jen nedemokratické režimy útočí na média a kulturu

Hana Kordová Marvanová z pozice pražské zastupitelky zhodnotila, jak ministr Ivan Bartoš zvládá přechod na nový systém stavebního řízení, jeho digitalizaci. „V tuto chvíli to zvládnuté není. Otázka je, který ministr by to zvládl. Myslím, že pan ministr Bartoš dostal nesmírně těžký úkol – nedokonalý zákon zprocesovat a zavést to zároveň s digitálním systémem.“ sdělila.

Je namístě rezignace šéfpiráta Ivana Bartoše na ministerský post? „Teď je nutné, aby to dal dohromady. Nevím, jak se to bude řešit, když jsou tu ještě rozhodnutí ze strany ÚHOS. Všichni potřebujeme, aby to fungovalo. Takže doufám, že to dá dohromady a že ta jednání povedou k tomu, že to pro vládu bude priorita. Protože třeba v Praze to brzdí spoustu rozhodnutí, má to obrovská rizika,“ řekla senátorka v pořadu Interview ČT24.

Slovensko zažívá další vlnu protivládních protestů. V ulicích Bratislavy v úterý podle organizátorů protestovalo na 18 tisíc lidí. Zaznívala slova o tom, že nejvyšší ústavní činitelé ignorují odbornost, potlačují vzdělanost, zpochybňují fakta a zastrašují občany.

„Sledují to intenzivně včetně toho posledního vývoje. Patřím k těm, kteří jsou z toho znepokojení. Pokud vláda přistoupila ke zrušení dosavadního veřejnoprávního média RTVS evidentně jenom proto, aby mohla vyměnit vedení, tak to se mi jeví jako účelové kroky proti kritikům. Veřejnoprávní média by měla být nestranná a nezávislá,“ řekla k dění na Slovensku Kordová Marvanová.

Slovenská Ficova vláda by se měla smířit s tím, že k ní média veřejné služby budou kritická. „Bez kontroly politiky a moci ze strany médií nemůže demokracie fungovat. Také svobodná kultura je nezbytným předpokladem svobodné společnosti,“ pravila Kordová Marvanová.

Poznamenala, že pouze nedemokratické režimy útočí na média a na kulturu. „Já netvrdím, že na Slovensku je nedemokratický režim, ale musíme vnímat i ty tendence. Existují i v demokratických systémech. Pokud umělci a nezávislé osobnosti protestují, je třeba tomu naslouchat,“ podotkla Kordová Marvanová.

V souvislosti s korupční kauzou kolem chomutovského exprimátora z hnutí ANO Marka Hrabáče, kterého předsednictvo vyloučilo ze svých řad, senátorka uvedla, že ctí presumpci neviny. „Reakce hnutí ANO je správná. Ale samozřejmě, ať je to obviněný občan, podnikatel nebo politik. Dokud není pravomocně odsouzen, tak je na něj třeba hledět jako na nevinného,“ řekla členka horní parlamentní komory.

Na druhou stranu je tu podle ní veřejný zájem na tom, aby kroky politika, který může ovlivňovat práva občanů, nebyly ovlivňovány někým, o kom se poté zjistí, že spáchal nějaký podvod. „To by naprosto znevěrohodnilo politickou scénu. Proto se říká, že u politiků platí presumpce viny,“ připomněla Kordová Marvanová.

