Marvanová potápí hvězdu Pirátské strany osobním svědectví

Někdejší generální konzul v ruském Petrohradě Vladimír Votápek dnes patří k nejhlasitějším kritikům ruského vpádu na Ukrajinu a je jednou z nejviditelnějších tváří dnešní Pirátské strany, kterou vede náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Nad Votápkem kroutí hlavou i Hana Kordová Marvanová, která připomínala, že tato Votápkova kaňka přesahuje i rok 1989 a obrazně řečeno přetéká až do roku 1992.

„Nesouhlasím s bagatelizací problémů členství v KSČ u Vladimíra Votápka. Ještě jsem možná schopná to pochopit do r. 89, ale ne do r. 92. Votápek pomáhal KSČM i po Sametové revoluci, radil, jak KSČ může přežít, když my jsme ji chtěli zakázat. A to už je příliš!“ zdůraznila Kordová Marvanová na sociální síti X.

V diskusi pod svým příspěvkem zdůraznila, že se komunisté po roce 1989 měli omluvit za své zločiny a měli podpořit potrestání konkrétních viníků komunistických zločinů. To však strana nikdy neudělala a to je podle Marvanové opravdu velký problém.

Zdůraznila, že ona sama prosazovala zákaz komunistické strany a jako politička pro něj hlasovala.

„Hlasovala jsem na jaře 1990 na schůzi České národní rady pro zákaz KSČ. Bohužel většina nebyla pro. Velká část OF podpořila, že komunisté se mohou dál účastnit politické soutěže. Považuji to za velkou chybu po Sametové revoluci, stejně jako nepotrestání komunistických zločinů,“ zdůraznila někdejší poslankyně.

