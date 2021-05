Masivní zdražování začalo. Piráti jsou komunisté, chystají popravu motorové dopravy. Česko spasí jiné věci, věří ekonom Křížek

reklama

Mnohá odvětví sčítají škody za tento a předešlý rok. Těžce zasažen byl třeba cestovní ruch, loni vyjelo do ciziny s cestovkami pětkrát méně Čechů než před covidovou krizí. Stejně tak trpěly domácí turistické destinace a s nimi veškerý navazující sektor služeb. Co by měla vláda udělat, aby nyní podnikatelům pomohla s rychlou obnovou?

Vláda by hlavně měla přestat s chaotickým vydáváním zmatených opatření, která v jednu chvíli platí a druhý den už je vše jinak. Ponechat ještě po nějakou dobu jako standard rozumná zvýšená hygienická opatření v podobě rozestupů, ochrany dýchacích cest a dezinfekce, ale určitě zrušit nesmyslnou šikanu v podobě testů do restaurací nebo na kulturní akce konané venku. Co se týká konkrétně cestovního ruchu, tak určitě podpořit domácí turistiku, ale to bude stačit zrušit šikanující opatření a lidé už se po naší krásné zemi rozjedou sami, je tu rozhodně co objevovat.

Na povrch prosakují varovné signály o zdražování potravin či energií. Mnoho rodin má kvůli covidu již nyní finanční potíže. Hrozí v této souvislosti, že mnozí přestanou být schopni řádně splácet své závazky, protože jim zdraží pokrytí základních potřeb? Jak tuto věc řešit?

Tématem mého prvního blogu tohoto roku byla právě inflace, zda nás sežere, a ačkoli mi mnozí vyčítali, že masivní růst cen nehrozí, tak v obchodech s potravinami to vypadá, že nejen hrozí, ale už začal. Určitě je pro rodiny ve finanční nouzi toto zdražování dalším hřebíčkem do rakve v jejich schopnosti splácet své závazky. Řešení není jednoduché, protože část cen jako například rostoucí cenu ropy a s tím spojené rostoucí ceny dalšího zboží nemůžeme ovlivnit. Co by se z hlediska potravin ovlivnit dalo, je podpora místní zemědělské produkce, kdy by naše základní potraviny měly být levnější než ty z dovozu.

Co dalšího podle vás obyčejným lidem podraží? Co návštěva restaurace, kadeřníka? Budou muset provozovatelé kompenzovat dobu nuceného uzavření podniků zdražováním?

Samozřejmě že spousta dosud zavřených služeb bude mít tendence si kompenzovat ztráty, ale z čistě ekonomického pohledu to nemusí být zrovna šťastná taktika. Pokud jeden podnik svoje pivo o čtvrtinu zdraží, tak se najde jiný, který ceny bude držet víc při zdi, a tím pádem přiláká i více hostů. Zejména restaurační služby si musejí uvědomit, že hojnost turistů z různých částí světa ještě nějakou dobu nebude, takže je nutné cílit na české zákazníky. Druhotným jevem zvyšujících se cen vstupů je pak pak logicky právě zvýšení cen např. v gastronomii.

Piráti a STAN zveřejnili svůj program. V ekonomické sekci hovoří třeba o nutnosti podpory ekologičtějších způsobů dopravy. Motorová doprava je podle nich drahá a nešetrná ke zdraví i životnímu prostředí. Ztrátu z čekání v kolonách vozidel pak vyčíslují na 13 miliard ročně. Řešení vidí v masivní podpoře bezmotorové a ve sdílené dopravě. K čemu to podle vás povede?

Piráti a STAN mi tím připomněli legendární „zabij bobra, zachráníš strom“, v tomto případě se chystají na pomalou popravu motorové dopravy, aniž tuší, že naše ekonomika je dost závislá na klasickém automotive průmyslu, tedy na spalovacích motorech. Takže ano, vlastně mají pravdu, lidé nebudou čekat v kolonách vozidel, protože nebudou mít práci, kam by mohli jezdit.

Vítěz podzimních voleb zdědí/bude muset řešit nepříjemnou rozpočtovou situaci. Piráti a STAN již oznámili, že bude nutné zvyšovat daně, jmenovitě třeba daně pro firmy, daně z komerčních nemovitostí, nebo ekologické daně. Chtějí totiž z něčeho zafinancovat investice do školství, do desetitisíců přípojek pro elektrická auta, nebo do podpory robotizace. Je to správná cesta?

Tihle černí komunisté v trochu lepších oblecích si stále myslí, že daňový výnos je možné zvyšovat donekonečna, a přitom ani netuší, co to je Lafferova křivka, zvýšení daní totiž často nevede k vyšším daňovým výnosům. A jejich plán investic? Pomýlený jako ostatně většina z jejich programu. Náš stát nespasí nějaké přípojky pro elektrická auta, ale investice do infrastruktury a inovačního potenciálu naší vědy, techniky, a tudíž konkurenceschopnosti.

Kde v rozpočtu nyní hledat úspory?

O tom píši neustále, že je potřeba šetřit zejména na výdajové stránce, mým snem je štíhlý a efektivní stát, od kterého se bohužel stále vzdalujeme. Jen loni nabíral státní aparát zaměstnance rychlostí 58 osob denně a stálo nás to 23 miliard Kč navíc. Takže za mě seškrtat výdaje na byrokracii, odměny na ministerstvech a ani korunu politickým neziskovkám. Podívat se i na efektivitu a nákladnost státních zakázek, zda by je nešlo realizovat levněji (šlo).

Jak se díváte na Sněmovnou nedávno schválený kurzarbeit, kdy stát „při překážkách“ garantuje zaměstnancům minimálně 80 % mzdy? Je to efektivní řešení, jak udržet pracovní místa?

Na začátku covidové krize to určitě nebyla špatná cesta, jak zachovat pracovní místa a vyhnout se zvýšené nezaměstnanosti, ovšem obávám se, že dnes už se jedná spíše o prodlužování často již neexistujících pracovních pozic. To, že vláda dokázala toto opatření dohádat až po více než roce, kdy by mělo pravý smysl, považuji za ostudu a ukázku neefektivnosti její práce.

Hospodaření státu bylo na konci dubna v deficitu 192 miliard korun, jde o nejhorší výsledek v historii České republiky. Lze plnou výši tohoto výsledku odůvodnit, či omluvit tím, v jaké situaci se celý svět nachází?

Částečnou omluvou by to mohlo být, kdybychom neměli například jedny z nejdéle zavřených škol na světě nebo zbytečně zavřené maloobchody a sektor služeb. Náklady na přímý boj s pandemií jako odměny zdravotníkům či přímé peníze na péči o pacienty asi každý chápe, co už nechápe nikdo, je rozšiřování byrokracie a odměny ministerských úředníků. Takže šlo to udělat lépe, s menším schodkem. Dát podnikatelům a firmám jasný plán, který se nebude měnit každou minutu, a lidé mu tudíž budou věřit. Což jsme rozhodně neviděli.

Máme půl roku do voleb, můžeme podle vás i v této rozpočtové situaci očekávat, že vláda bude v příštích měsících některým skupinám obyvatel přilepšovat?

Samozřejmě k tomu dojde, ale pojmenujme to pravými jmény, nebude se jednat o přilepšení, nýbrž o podplácení určité voličské skupiny. To vše na úkor ostatních, kteří to budou muset jednou zaplatit ze svých kapes, například z peněz jejich vnoučat. Uvědomme si prosím, že vláda žádné peníze nemá, všechny musí napřed od občanů vybrat.

Podle analytiků Raiffeisenbank je česká ekonomika odolná a již během druhého kvartálu roku 2021 se navrátí k růstu, předcovidovou úroveň pak dožene již příští rok. Existují pro to podle vás dostatečné předpoklady?

Jsem v tomto ohledu také mírný optimista, dostatečným předpokladem je, že jsme stát pracovitých a chytrých lidí, navíc platí, že po každé zimě přijde jaro.

