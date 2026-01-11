Masové demonstrace v USA kvůli zastřelené ženě agentem

Pod vedením skupiny mexických domorodých tanečníků se demonstranti v Minneapolis, městě s 3,8 miliony obyvatel, vydali směrem k ulici s obytnými domy, kde byla Renee Goodová zastřelena ve svém autě.
Bouřlivý dav, který podle odhadů minneapoliské policie čítal desítky tisíc lidí, skandoval Goodové jméno a slogany jako „Zrušte ICE“ a „Žádná spravedlnost, žádný mír – vyhoďte ICE z našich ulic“. „Jsem šíleně rozzlobený, úplně zdrcený a zničený, a zároveň toužím a doufám, že se věci zlepší,“ řekl agentuře Reuters třicetiletý demonstrant Ellison Montgomery.
Masivní účast na demonstracích v Minneapolis navzdory silnému mrazivému větru ukazuje, jak silně veřejnost zasáhla smrtící střelba na sedmatřicetiletou Renee Goodovou, kterou ve středu zastřelil úředník amerického imigračního a celního úřadu. Událost vyvolala vlnu protestů nejen ve velkých městech, ale i v některých menších obcích. Zatímco demokratická reprezentace Minnesoty popisuje incident jedním způsobem, administrativa prezidenta Trumpa nabízí výrazně odlišnou verzi toho, co se při zásahu odehrálo.
Podle prvotních vyjádření úřadů a informací převzatých částí médií došlo k zásahu imigračních agentů proti vozidlu, jehož řidič podle oficiální verze odmítal uposlechnout výzvy a svým jednáním ohrozil zasahující policisty. Agent byl údajně v bezprostředním ohrožení poté, co se vůz rozjel směrem k němu, což mělo vést k použití střelné zbraně. Při zásahu byla smrtelně postřelena žena, která se nacházela ve vozidle.
Úřady tak původně incident prezentovaly jako situaci, kdy policista jednal v sebeobraně v reakci na hrozbu ze strany rozjíždějícího se automobilu.
Agentura Reuters vedle toho upozornila, že ověřená videa z místa zásahu vyvolávají pochybnosti o této oficiální verzi událostí. Podle Reuters záběry ukazují, že vozidlo se před střelbou pohybovalo pouze pomalu a v některých momentech dokonce zastavovalo. Řidič podle videí nejprve popojel jen o několik centimetrů a následně gestem naznačil dalšímu přijíždějícímu vozu, aby pokračoval v jízdě.
Záběry dále zachycují, že agent, který stál před vozem, vytáhl zbraň a začal střílet ve chvíli, kdy se automobil již pohyboval mimo jeho bezprostřední blízkost. Reuters zároveň uvádí, že nejméně jeden výstřel padl až poté, co přední část vozu již minula nohy zasahujícího policisty.
Podle agentury z dostupných videí rovněž není zřejmé, že by vůz s dotyčnou ženou některého z policistů skutečně zasáhl, a proto podle Reuters zveřejněné záběry nepotvrzují jednoznačně tvrzení úřadů o bezprostředním ohrožení života policisty, které mělo střelbě předcházet.
