Média rozhodla. Už to bylo jasné. Dva veteráni se volbám podívali na zoubek

Co znamená výsledek prvního kola prezidentských voleb? Co se bude na české politické scéně odehrávat v nejbližších dnech a jaký máme očekávat výsledek celé prezidentské volby? A co znamená vyslovování nedůvěry vládě? Hosty XTV moderátora Luboše Xavera Veselého byli exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.

reklama

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 14619 lidí

„Byl jsem rád, že kandidovalo více kandidátů, při tom spektru kandidátů jsem si uvědomil, že končí doba těch listopadových velikánů, protože ať je to, jak je to, po triádě Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman už tady dneska bude – ať už bude zvolen kterýkoliv z těch pánů – úplně jiný prezident republiky. Otevírá se na Pražském hradě každopádně nová etapa a já jsem teď velmi zvědav, co přinesou České republice, české politice a české společnosti ty následující dva týdny,“ dodal Hašek.

Výsledek voleb okomentoval i Vlastimil Tlustý. „Lid mě nepotěšil. Mám pro oba kandidáty dobrou zprávu. Ani jednoho nevolím a nevolil jsem, takže tady v tom pořadu se budu snažit zůstat přesně fifty fifty, abych ani slůvkem nebyl podezřelý z toho, že jeden se mi líbí víc než druhý. Mám je přesně jednoho za osmnáct a druhého bez dvou za dvacet. Tihle dva kandidáti, budou-li zvoleni, tak už mě mohou jenom příjemně překvapit,“ podotkl Tlustý. Co se týče zavedení přímé volby hlavy státu, je podle něj čím dál zřejmější, že to České republice neprospělo.

„Vede to k obrovskému zklamání naprosté většiny voličů, zejména teď to tak nebude. V tuto chvíli máme zklamaných třicet procent voličů, neboť jejich kandidát nepostoupil. A teď nám k tomu přibude 35 procent jednoho nebo druhého, takže je téměř jisté, že 65 procent veřejnosti bude bědovat. A když k tomu připočteme, že jeden nebo druhý přijdou do velice těžké politické situace, ve které těžko dělat něco pěkného, tak ještě čeká zklamání i část těch podporovatelů – a z toho mně vychází, že zvoleného prezidenta čeká boj se zklamáním veřejnosti,“ míní Tlustý.

Hašek následně okomentoval i odstoupení Josefa Středuly z prvního kola prezidentského klání. „Krok Josefa Středuly v době, kdy ho udělal a jak ho udělal, mě velmi překvapil. Já bych pochopil, že Josef Středula, který se k tématu prezidentská kandidatura nebo potenciální prezidentská kandidatura vlastně vyslovoval už minimálně od začátku loňského roku, ne-li dřív, tak v situaci, kdy jako šéf největší odborové centrály v zemi. A já připomínám, že neustále bylo deklarováno, že odbory tady představují 200 nebo 300 tisíc členů, tak svolal až jako třetí na Václavské náměstí demonstraci, na kterou se na závěr dostavilo méně než deset tisíc účastníků,“ poznamenal Hašek a rozebral i nízkou míru Středulovy podpory v průzkumech. „Tohle se Josefu Středulovi z mého pohledu příliš nevydařilo,“ podotkl Hašek.

Fotogalerie: - Vlastenec nebo vlastizrádce?

„Ve chvíli, kdy se rozhodl kandidovat Andrej Babiš, tak bylo jasné, že prezidentské volby budou Babiš versus Antibabiš. Žádný třetí v tom nemohl figurovat,“ zmínil k tomu Tlustý. Dále dodal, že začínalo být také zřejmé, že hlavní média se rozhodla vyrobit tři favority. „Na ně soustředila veškerou podporu,“ dodal Tlustý. „V příštích prezidentských volbách, budou-li to volby přímé, rozhodně musí být zakázáno zveřejňování jakýchkoliv průzkumů, protože to byl jeden ze způsobů, jak byli vytvářeni ti favorité,“ podotkl také Tlustý, že na základě toho podle něj Josef Středula dospěl k závěru, že to má marné.

„Možná si Josef Středula myslel nebo ho někdo jiný přesvědčoval o tom, že by mohl být tím třetím,“ dodal Hašek a uvedl, že poraženým těchto voleb jsou agentury, které měřily tu jednotlivou podporu kandidátů. „A je otázkou, jestli jenom v prezidentských volbách. Prostě ten volební výsledek prvního kola ukázal, že Danuše Nerudová skutečně byla uměle nadhodnocována, já jsem si toho významně všímal i ve vysílání veřejnoprávní České televize například. A ještě k Josefu Středulovi: když si fakticky projdete to spektrum těch kandidujících, on byl pro mě jediný, který představoval jakýs takýs typ kandidáta levičáka,“ zmínil Hašek.

Tlustý následně hovořil o tom, proč podle něj neuspěla ve volbách Danuše Nerudová a Jaroslav Bašta. „Myslím si, že v té přímé volbě prezidenta, a to je ten důvod, proč jsem vůči ní kritický, je jenom velmi malé procento lidí, kteří vyhodnocují fakta, kteří si před sebe dají pět hlavních tezí všech deseti kandidátů, teď si tam odškrtají, s kým souhlasí, s kým nesouhlasí, a z toho jim vyjde, kdo je jejich favorit nebo kteří favorité to jsou. Myslím, že takhle nepostupuje 90 procent lidí. Že to je volba víceméně emotivní, to znamená řízená pocitem, dojmem, a to jsme u vysvětlení u pana Bašty. Pan Bašta sice říkal povětšinou rozumné věci, ale ten dojem z něj nebyl lídrovský dojem, četl jsem charakteristiky, klopí oči, jak chce někoho zapalovat, když sám málo hoří. Pak někteří říkali: sice se zlepšuje, ale jde to pomalu. Takže jeden faktor je ten dojem z něho. A druhý faktor je: ta hlavní média, která vytvářela tři hlavní favority, zároveň bojovala zrovna proti němu. On byl ten nejnenáviděnější antikandidát, kterého je potřeba zničit za každou cenu. A když média dokázala udělat ze tří lidí ostré favority, tak hravě dokázala z jednoho člověka udělat outsidera. To se také podařilo. Takže podle mého názoru jeden z hlavních názorů těchto voleb, je: to jsou volby, ve kterých rozhodující roli média, ta největší média, a na kom ta se domluví, tak z těch jsou favorité, a na kom se domluví, že je zlikvidují, tak je zlikvidují,“ domnívá se Tlustý.

„Zcela souhlasím a myslím si, že se ukazuje – je otázkou, jestli to bude jenom téma platné pro prezidentské volby, že v podstatě obrovskou moc přebrala média, obrovskou moc mají dneska sponzoři, ti viditelní i neviditelní, a média plní zadané úkoly. A v podstatě takto vznikla ta favorizovaná svatá trojice, o tom jsem přesvědčen, a ostatní měli smůlu,“ řekl Hašek. Tlustý pak jen doplnil, že jedna média měla favorita Babiše, druhá Antibabiše. Znovu pak zopakoval svůj názor k přímé volbě – podle něj jsou ovlivnění senátoři a poslanci méně nebezpeční než ovlivnění lidé médii a reklamou.

Řeč byla o vyslovování nedůvěry vládě Petra Fialy, o níž stále jedná Poslanecká sněmovna. Je to podle Tlustého předvolební boj v boji o Pražský hrad? „Ano. Určitě ano. Pomáhá to odstranit šedé. Jde o to, aby veřejnost byla buď bílá, nebo černá. Aby nezbyl žádný prostředek, aby co nejvíce lidí usoudilo, že buď bílý, nebo černý kandidát je ten správný. A z těch výstupů, které už jsme viděli, je naprosto jasné, že jedna dělicí čára v té kampani, která teď probíhá, se jmenuje kandidát vlády a kandidát opozice,“ sdělil Tlustý.

Fotogalerie: - Korunovační klenoty

„Věříte v politice na náhody? Já moc ne, právě proto, že jsem podstatnou část politiky zažil v Poslanecké sněmovně. Hlasování o důvěře nebo nedůvěře vládě je určitě legitimní prvek vyplývající z ústavy, nicméně pakliže svoláváte takovéto jednání v době a termínu, kdy víte, že je vyhlášen výsledek, nebo bude vyhlášen výsledek prvního kola voleb – a toto jednání připadne svým termínem před druhé kolo voleb, tak prostě se nemůžete tvářit, že to bude ve vzduchoprázdnu, s vypnutými kamerami, zavřenými dveřmi a okny v Poslanecké sněmovně, a je tedy logické, že to je jistým způsobem součást předvolební kampaně, notabene v situaci, kdy šéf největší opoziční strany je jedním z těch dvou finalistů pro druhé kolo prezidentské volby. Kdo by tvrdil, že je to jinak, tak si dělá z lidí hlupáky,“ podotkl k této otázce Hašek.

Tlustý následně hovořil i o tom, že před druhým kolem prezidentské volby vskutku očekává tahání špíny. „Připadá mi to pravděpodobné. Oba ty tábory prostě budou sahat ke všem prostředkům, k tomu, aby tu bitvu vyhrály, obě ty strany to mají evidentně na život a na smrt, to je vidět v těch reakcích, takže já bych řekl: nečekejte žádný nadhled, žádnou slušnost, žádný... Ne. Všechno bude dobré. Tak,“ sdělil Tlustý.

Hašek poté mluvil o tom, že se domnívá, že to, co pomohlo Andreji Babišovi, byl rozsudek krátce před volbami. „Myslím si, že se spekulovalo o tom, že v případě, že by Andrej Babiš byl odsouzen společně s paní Nagyovou, tak by hrál o život v prezidentské volbě v tom smyslu, jestli by byl druhý nebo třetí. Ten rozsudek asi významně napomohl společně se slabšími výkony paní profesorky Nerudové k tomu, že to pořadí se změnilo. Evidentně v tom posledním týdnu, ne-li už dřív, narážím na náš komentář předvolebních preferencí. A stejně jako kolega Tlustý očekávám, že tady je to bez rukavic, ring volný, dovoleno bude opravdu vše,“ řekl Hašek a vymezil se proti tomu, že jedna část voličů podporuje dobro, druhá zlo.

„To je taky propaganda,“ vyhrkl Tlustý. A Hašek souhlasil. „Jasně, je to propaganda, která ovšem v demokratickém státě podle mého názoru nemá co dělat. Buď jsme demokraté a ctíme to, že má někdo jiný názor, slovy Tomáše Masaryka bych skoro řekl: tož demokracii už tu máme, teď ještě nějaké ty demokraty. A já je v řadě médií po těchto výrocích úplně nevidím,“ zmínil Hašek.

Psali jsme: Ministryně Langšádlová: Čína a demonstrace na podzim. Dezinformace jako vojenská operace Juchelka (ANO): Vy jste ti, kteří začali s pošlapáváním svobody slova „Volil jste generála, dostavte se pro výstroj na Ukrajinu!“ Policie už hledá, kdo to psal Výborný (KDU-ČSL): Žádný zákon o dezinformacích neexistuje, není napsán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.