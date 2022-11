Měla 8216 Kč na měsíc. Samoživitelka s dcerou, syn student. Teď přišly zálohy, vládě řekla své

„Kdybych neměla fakt navíc žádné prachy, ale byla jen na podpoře, to by byl průser!“ Jak přežít s dcerou za osm tisíc měsíčně? Každý měsíc se přitom poslední dobou náklady měnily. „Je to dost divočina. Teď jsem posílala asi devět tisíc jen na byťák do fondu oprav, za vodu, plus elektřinu a plyn atd.,“ popisuje samoživitelka Petra. Za předchozí politické reprezentace bylo podle ní čerpání příspěvků dostupnější. Sama byla do loňského léta na invalidním důchodu, od té doby už pracuje. Syna, který musí kvůli vzdálenosti školy bydlet na internátu, stále finančně podporuje.

Petra ze Vsetína je samoživitelka, která žije se čtrnáctiletou dcerou Janou a snaží se také pomoci zajistit studia pro osmnáctiletého syna Vaška. Sama prošla veškeré účetnictví za uplynulá léta, a může tak srovnávat, jestli bylo hůř, nebo líp.

„Když se podívám na letošní rok. Je na tom vidět, kolik vláda přispívá na dítě, kolik na bydlení. Pracovala jsem do 27. ledna a z tohoto příjmu jsem pak dostala podporu. Když jsem vše rozpočítala, vyšel mi celkový příjem 61 933 Kč. Když jsem tedy spočítala podporu, kterou jsme dostali, a veškeré ostatní příjmy, tak to vyšlo na 17 716 Kč na měsíc. Je v tom zahrnuta podpora, příspěvek na bydlení i výživné na děti,“ popisuje devětačtyřicetiletá Petra.

Syn Václav studuje střední školu v jižních Čechách, jen jemu posílá matka měsíčně včetně výživného od otce devět a půl tisíce. „Nám, tedy Janě a mně, zůstává 8 216 korun na to, abychom fungovaly. Taková částka představuje snad jen náklady na byt,“ kritizuje.

Poslední dobou dost „velká divočina“

Každý měsíc se poslední dobou náklady měnily. „Je to dost divočina. Teď jsem posílala asi devět tisíc jen na byťák do fondu oprav, za vodu, plus elektřinu a plyn atd.,“ popisuje Petra.

Navýšení zálohových plateb na bytové družstvo. Foto: Petra

„Teď nám zvedli elektřinu na 1 800 Kč. Přitom reálnou spotřebu jsem měla 600 za měsíc a ztrojnásobili mi to. Tak jsem jim volala a úhradu mi snížili. Ale stejně budou náklady vyšší za elektřinu a plyn asi přes dva tisíce,“ poznamenala.

Předpis nových zálohových plateb na plyn a elektřinu. Foto: Petra



Předchozí vláda dávala lepší možnosti podpory

Průměrný příjem měla rodina v roce 2020 měsíčně 20 602 Kč. „V tom byl zbytek invalidního důchodu, pak jsem šla na brigádu. Od 10. 8. mi skončil důchod, takže jsem byla oficiálně zdravá a brala jsem minimální podporu. Pak jsem byla zaměstnaná ve fabrice. Stejně to nebyl žádný velký zázrak,“ popisuje.

„Když se dívám, jak tato vláda přispívá, je horší než předchozí, co se týká možnosti podpory,“ říká devětačtyřicetiletá Petra.

„Kdybych neměla fakt navíc žádné prachy, ale byla jen na podpoře, to by byl průser,“ říká jasně, že bez práce tzv. bokem by rodina těžko přežila. „Samozřejmě. Na život z podpor moc nezbude. Když si to představíš, z těch peněz neuživíš vlastně ani děcko na intru! Vlastně by musel být syn doma a nestudovat. To vůbec nevím, jak by řešila sociálka. Kam by to došlo? To je masakr pro rodiče, když mají dítě někde na intru,“ říká. „Možná si syn nezasloužil, abych mu takovou šanci dala, že může studovat obor, který chce. Není ochotný přijít a s něčím mi pomoct. Mně to rodiče nedopřáli,“ uvažuje.

V srpnu se Petře podařilo práci najít a věří, že zaměstnavatel pobočku udrží. „Doufám, že nám nezruší bonusy. Je krize, všichni zdražují,“ podotýká a povzdechne si: „Někteří lidi ty prachy mají…“

Stát by měl automaticky výživné zvedat

To, že se dnes všechno přepočítává jen na peníze, Petru pěkně štve. „Všechno je nesmyslné. Ženou nás do války. Peníze někde mizí. Bohatí bohatnou a chudí chudnou. Nejslabší vrstvy musejí řešit jobovky,“ rozčiluje se. „Když si vezmeš všechny ženské, které nevycházejí dobře s partnery, musejí teď žádat o navýšení výživného. Stát by měl automaticky výživné zvedat a chránit ty nejslabší. Sama vím, kolik mě stojí různé žádosti energie, a pak to soudce smete. Pokud nejsi na úplném minimu, stejně nemůžeš žádat o životní minimum. Stát ti dá jen tolik, abys přežila, ale co když například potřebuješ brýle? Stát bude doplácet takové jednotlivosti třetině národa? Ti, kteří se starají ještě o malé děti, jsou navíc sami, nemají síť vztahů, je to pro ně dost náročné na psychiku,“ shrnula.

Z vánočních dárků zatím objednala jen drobnosti, děti dostanou pod stromek pouze takové věci, které budou opravdu potřebovat. S tím, že by bývalý partner na dárky nějak přispěl, už dávno nepočítá. Některé věci bude Petra zřejmě kupovat přes bazar, ale už teď se obává dalších výdajů, které přijdou začátkem nového roku (jména na žádost matky redakce změnila, pozn. red.)

Jak nedávno komentoval sociolog Petr Hampl, copak dárky? „Horší je, že jsou lidé, kteří nebudou mít na štědrovečerní večeři nebo si nemohou pořádně zatopit. Nedokážeme teď odhadnout, jak je to velká skupina, ale může to být milion lidí nebo i víc. Natož dárky,“ přemýšlí sociolog Petr Hampl s tím, že Moravské naftové doly začaly nabízet dárkový poukaz na trochu elektřiny. „Můžete tedy blízkým darovat pár kilowatthodin, aby si mohli ohřát vodu. To dokresluje současnou situaci naprosto výstižně,“ říká.

Přibližně desetina Čechů letos kvůli nedostatku peněz nebude kupovat žádné vánoční dárky. Nejčastěji jde o lidi v důchodovém věku a bez zaměstnání, kterým finance mnohdy nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení.



