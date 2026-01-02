Měli by mlčet a šoupat nohama. Rajchl se postavil za Okamuru

Představitele Ukrajiny pobouřil novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy SPD Tomia Okamury.
Tomio Okamura
Mimo jiné se jim nelíbila ani tato Okamurova slova: „Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války.“
Velvyslanec Ukrajiny Vasyl Zvaryč a předseda parlamentu Ukrajiny Ruslan Stefančuk odsoudili výroky předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, které označili za urážlivé a nebezpečné pro vzájemné vztahy obou zemí. Velvyslanec Zvaryč zdůraznil, že podobná rétorika nahrává ruské propagandě a dehonestuje ukrajinské občany, kteří v Česku legálně pracují a přispívají do systému.
Ruslan Stefančuk doplnil, že znevažování obětí války a zpochybňování ukrajinské suverenity je v demokratickém světě nepřijatelné a Okamurova slova označil za projev cynismu.
Oba ukrajinští představitelé se shodli, že většina české společnosti i politické reprezentace stojí na straně Ukrajiny a nenechá se podobnými populistickými útoky rozdělit.
„Ukrajinský velvyslanec postupoval naprosto správně, když reagoval na pobuřující urážky předsedy Okamury na adresu Ukrajiny a jejího vedení, a učinil tak diplomatickým způsobem. Všem našim velvyslancům bylo uloženo hájit důstojnost Ukrajiny. Proto taková mentorování odmítám a místo toho vyzývám nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu s cílem posílit vzájemně výhodné ukrajinsko-české strategické partnerství,“ sdělil ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha na facebookovém účtu velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
Rajchl iniciuje jednání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Jejich nadřazená rétorika je z jeho pohledu zcela skandální. „Pan Zvaryč by měl být za tento diplomatický přešlap okamžitě předvolán na české ministerstvo zahraničí, kde by měl být vůči němu vznesen požadavek na vysvětlení jeho jednání a zaslání písemné omluvy předsedovi naší Poslanecké sněmovny,“ míní Rajchl.
Sdělil, že hodlá iniciovat jednání o tomto tématu na příštím zasedání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, jehož je členem. „Současně jsem připraven o to důrazněji prosazovat a reprezentovat zahraničněpolitický program strany PRO, jenž je založen na sebevědomém přístupu vůči ostatním státům, a zejména pak vůči Ukrajině,“ zdůraznil Jindřich Rajchl.
Česká republika není ukrajinská gubernie
Je toho názoru, že i kdybychom Ukrajině ode dneška neposlali už ani korunu, tak by nám měli ještě dalších 10 let za naši štědrost být vděční, a nikoliv fanfarónsky kádrovat politické názory vysokých ústavních činitelů České republiky.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Je třeba jim dát jasně najevo, že oni jsou našimi dlužníky, ne my jejich. Že Česká republika je suverénní země s vlastní zahraniční politikou, a nikoliv ukrajinská gubernie. Pokud Tomio Okamura mluví o korupci, tak zejména pan Stefančuk, jenž odmítl vpustit detektivy z protikorupčního úřadu NABU do budovy parlamentu na soudem povolenou prohlídku, a jenž má aktuálně na krku skandál s kupováním hlasů jednotlivých poslanců, by měl leda tak mlčet a šoupat nohama,“ vyjádřil se Rajchl.
Dále Jindřich Rajchl napsal: „Pokud se někdo v této zemi masochisticky vyžívá v roli ukrajinských poddaných, tak já tedy rozhodně nikoliv. Proto budu i nadále velmi důrazně a bez obalu hájit zájmy naší země a našich občanů, nikoliv podlézat ukrajinským mocipánům. A pan Zvaryč s panem Stefančukem by na to měli být připraveni.“
