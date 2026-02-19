Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského

Ve čtvrtek nad ránem dorazila do Česka zpráva ze Spojených států. Prezident Donald Trump na své sociální sítí Truth Social věnoval příspěvek ministru zahraničí Petru Macinkovi, kterého šéf Bílého domu chválí za debatu s Hillary Clintonovou na bezpečnostní konferenci v Mnichově z konce minulého týdne.
„Český vicepremiér Petr Macinka: Skvělá práce ve Vaší debatě proti Hillary Clintonové na různá témata včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve své úžasné zemi! Prezident DJT,“ napsal Trump na své síti.
Jde o velký rozdíl proti hodnocení, které kupříkladu ve včerejší anketě serveru ParlamentníListy.cz nabídli zástupci opozice. Jan Lipavský mluvil o ostudě a Tomáš Zdechovský přímo z Washingtonu tvrdil, že se ho prý republikánští politici ptají, zda je Macinka normální. Trumpova reakce říká něco jiného.
ParlamentníListy.cz se zeptaly na názor premiéra Andreje Babiše. Ten je výsledkem Macinkova vystoupení nadšen a oceňuje jeho práci.
„Je skvělé, že prezident Trump sdílí Macinku, který se stal celebritou v amerických médiích. Díky tomu je vidět do očí bijící dvojí metr naší opozice, která je zcela mimo mísu,“ míní šéf české vlády.
Podobně se podle jeho slov zdiskreditovala i většina českých médií. „Týká se to i našich mainstreamových médií, která lidem předkládají pokřivený a jednostranný pohled. Média psala o ostudě a podobně, ale realita je úplně opačná. Pan Macinka mluvil velmi dobře,“ řekl dále pro ParlamentníListy.cz premiér Andrej Babiš.
Zajímal nás i jeho pohled na některé konkrétní reakce opozice. Například exministr zahraničí Jan Lipavský ve středu redakci řekl, že neoceňuje skutečnost, že Macinkovo vystoupení na mnichovské konferenci proti Clintonové vyvolalo v USA pozitivní reakce. „Je to děsná ostuda, ministr zahraničí se tak nemá chovat,“ uvedl Lipavský.
Nad tím se Andrej Babiš jen směje. „Vždyť Lipavský je absolutní no name, nikdo ho nezná. Macinka je za dva měsíce slavnější než Lipavský za celý jeho život,“ řekl nám pobaveně předseda vlády.
Je pravděpodobné, že se ministr zahraničí Petr Macinka dočká od Trumpa i pochvalných slov osobně, neboť je aktuálně ve Spojených státech, kde se za Česko v roli pozorovatele bude účastnit zasedání Trumpovy Rady míru.
„Děkuji Vám, pane prezidente. Skoro to vypadalo, jako by se za Vás a naši politiku v Mnichově nikdo nepostavil. Uvidíme se zítra ráno na Radě míru. Petr M.,“ odpověděl na síti Truth Social ministr zahraničí americkému prezidentovi.
