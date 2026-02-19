Bartošek (KDU-ČSL): Babišova vláda rozbíjí důchodový systém. Stát začne krachovat

Někdy je pravdu nepříjemné slyšet, ale je třeba ji říkat.
Nová vláda rozbije důchodový systém a podle ekonomů nás to každý rok bude stát skoro 130 MILIARD z našich daní. Na to rozpočet ČR dlouhodobě prostě nemá. Až začne za necelých 10 let (které utečou jako voda) odcházet do zaslouženého důchodu silná generace 70. let, začne náš stát pomalu krachovat. Jakákoli příští vláda zdědí úkol vyřešit tento problém po současném Babišově kabinetu, který situaci populisticky odmítá vidět a řešit včas. A pár miliard ročně z EET nás fakt nespasí.
