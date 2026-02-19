ČPZP přispívá na sezení u psychoterapeuta 6.000 Kč

Duševní zdraví je nedílnou součástí celkového zdraví. Jestliže člověk strádá psychicky, neumí překonat pocity smutku, marnosti, strachu či nespokojenosti, pak je čas vyhledat psychoterapeuta. S finančním příspěvkem a kontakty na odbornou psychoterapii pomáhá lidem v nesnázích i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Benefit 6 000 Kč je určen pojištěncům od sedmi let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Na každou konzultaci či sezení osobně či online lze čerpat až 600 Kč. O příspěvek se hlásí stále více dospělých i dětí.
reklama
„Naši klienti mohou v rámci programu Duševní zdraví čerpat nejvyšší reálný příspěvek mezi zdravotními pojišťovnami. Další výhodou je velký počet terapeutů připravených řešit s klienty jejich psychickou nepohodu, začínající problém či rozpoznat závažné komplikace. Seznamy i s kontakty na spolupracující psychoterapeuty jsou na našem webu,“ vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.
V individuálním seznamu ČPZP je aktuálně zařazeno 122 spolupracujících terapeutů. Druhý seznam, ze kterého si klienti ČPZP mohou rovněž vybírat, je pod správou České asociace pro psychoterapii a nyní zahrnuje 1422 psychoterapeutů.
Pomoc od ČPZP je nyní dvojnásobná
Rostoucí zájem o tuto formu podpory ukazuje na stále větší potřebu péče o duševní zdraví. ČPZP se proto rozhodla zvýšit od letošního roku předchozí příspěvek 3 000 Kč na dvojnásobek. Zájem klientů o program Duševní zdraví potvrzují i reálná data. Zatímco v roce 2025 tento příspěvek čerpalo téměř 5 000 pojištěnců, o rok dříve jich bylo přibližně 3 600.
„Z našich statistik vyplývá, že pomoc psychoterapeuta s příspěvkem ČPZP vyhledávají většinou ženy. Za uplynulý rok 2025 také evidujeme již 700 dětí a za předloňský rok na 570 dětí, kterým jsme na odbornou psychoterapii rovněž přispěli,“ konstatuje mluvčí Mazurová. Předloni ČPZP na péči o duševní zdraví rozdělila z fondu prevence 5,8 milionu Kč a v roce 2025 to bylo 8,4 milionu Kč. Letos třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vyčlení na psychoterapeutickou pomoc svým klientům více než 12 milionů Kč.
K čerpání příspěvku stačí doložit doklad o úhradě
Částku 6 000 Kč od ČPZP je možno čerpat nad maximální roční limit v rámci preventivních programů. „Čerpání je podmíněno pouze doložením dokladu o úhradě od spolupracujícího terapeuta,“ dodává Mazurová. Příspěvek poskytne ČPZP po ukončeném sezení, které je možné absolvovat osobně nebo online. Tento benefit lze čerpat po každé terapii, nebo po ukončení série sezení. Více informací je na https://www.cpzp.cz/preventivni-programy.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zažije některé z příznaků psychického onemocnění každý čtvrtý dospělý člověk a každé páté dítě. Mezi klíčové aspekty duševního zdraví patří zvládání stresu, schopnost fungovat v běžném životě, mít zdravé vztahy, důležitá je rovněž citová vyrovnanost, schopnost přizpůsobit se změnám a novým situacím, umět rozumět sám sobě a zvládat vlastní emoce.
Aspoň vám tím vyhrožuje a už víme, že to není jeho první výhružka vůči vám. Litujete toho, že jste ho jmenovat? Nebo jmenoval byste ho ještě někdy? Snad aspoň s Turkem teď definitivně necouvnete. Držím vám palce.
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.