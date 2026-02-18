MHMP: Praha zahajuje další zelenou sezónu: Svoz bioodpadu startuje již v březnu

Svoz bude fungovat od 1. března do 15. prosince 2026, a to v závislosti na jednotlivých svozových dnech v konkrétních lokalitách. Pražané si mohou nádobu na bioodpad jednoduše objednat z domova přes elektronický formulář.
„Máme za sebou první kompletní sezónu svozu bioodpadu po změně, kdy jsme svoz během zimního období na několik týdnů přerušili. Potěšilo mě, že množství svezeného bioodpadu nám nekleslo. Oproti roku 2024 bylo svezeno o téměř 20 procent více, a to 19 871 tun zbytků rostlinného původu,” popsala náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Jana Komrsková.
Zahájení svozu první březnový den nebude plošné na celém území metropole najednou, ale postupně podle harmonogramů svozových tras. V souvislosti s možnými úpravami a optimalizací tras doporučuje hlavní město občanům, aby si svůj aktuální svozový den ověřili, neboť se může oproti minulému roku lišit, a to včetně termínu prvního vývozu. Aktuální harmonogramy svozu, ale i další informace k tématu jsou k dispozici na portálu životního prostředí hl. m. Prahy.
Pražané si mohou nádobu na bioodpad jednoduše objednat prostřednictvím elektronického formuláře hlavního města. Na výběr jsou nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů s frekvencí svozu jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Stejným způsobem lze provádět i změny ve velikosti nádoby či četnosti vývozu až dvakrát ročně.
Sezónní svoz bioodpadu se v Praze dlouhodobě těší mimořádnému zájmu obyvatel. V současnosti hlavní město eviduje téměř 47 tisíc pravidelně svážených nádob na bioodpad, což dokládá rostoucí zapojení domácností do třídění biologicky rozložitelného odpadu.
Jen v loňském roce Pražané vytřídili bezmála 20 tisíc tun rostlinného bioodpadu, který byl následně zpracován na kompostárnách a byl využit k výrobě certifikovaného organického hnojiva. Tato služba tak významně přispívá ke snižování množství směsného komunálního odpadu a podporuje principy cirkulární ekonomiky v hlavním městě.
Hlavní město Praha poskytuje službu svozu bioodpadu občanům bezplatně jako součást své strategie v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Systém zároveň pomáhá městu plnit zákonné cíle v oblasti třídění využitelných složek komunálního odpadu.
