Maříková (SPD): Očkování mRNA. Když to prošlo u covidu, proč ne u chřipky

Nejdřív nám byla mRNA technologie vnucena jako jediné „spásné“ řešení proti covidu bez dlouhodobých dat, s obrovským tlakem na očkování a umlčováním pochybností.
A teď? Stejný scénář znovu, jen s jinou nálepkou – chřipka.
FDA nejprve tvrdí, že žádost zamítá a nebude ji vůbec řešit, aby si to o pár dní později rozmyslela. Bez vysvětlení, bez omluvy, bez důvěryhodnosti. To nevypadá jako pevná regulace, ale jako chaos nebo politický tlak.
A Moderna? Ta logicky tlačí dál, jednou otevřené mRNA dveře už se prostě nezavírají. Když to prošlo u covidu, proč ne u chřipky.
Místo opatrnosti a poučení z minulých chyb se jede model „nejdřív schválit, pak vysvětlovat“. Jenže veřejnost už není slepá. Důvěra se neobnoví tím, že se stejný experiment zabalí do nového obalu, tentokrát s názvem chřipka.
Zdraví lidí není testovací laboratoř. A paměť společnosti není tak krátká, jak si někteří zjevně myslí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.