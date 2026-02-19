Maříková (SPD): Očkování mRNA. Když to prošlo u covidu, proč ne u chřipky

19.02.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke schválení mRNA vakcín americkým FDA k očkování proti chřipce.

Maříková (SPD): Očkování mRNA. Když to prošlo u covidu, proč ne u chřipky
Foto: archiv
Popisek: Karla Maříková je poslankyní Parlamentu ČR. Za SPD byla zvolena za Karlovarsko, kde také bude v krajských volbách kandidovat na hejtmanku. Ve Sněmovně je mj. členkou výborů pro zdravotnictví a pro životní prostředí.

Nejdřív nám byla mRNA technologie vnucena jako jediné „spásné“ řešení proti covidu bez dlouhodobých dat, s obrovským tlakem na očkování a umlčováním pochybností.

A teď? Stejný scénář znovu, jen s jinou nálepkou – chřipka.

FDA nejprve tvrdí, že žádost zamítá a nebude ji vůbec řešit, aby si to o pár dní později rozmyslela. Bez vysvětlení, bez omluvy, bez důvěryhodnosti. To nevypadá jako pevná regulace, ale jako chaos nebo politický tlak.

A Moderna? Ta logicky tlačí dál, jednou otevřené mRNA dveře už se prostě nezavírají. Když to prošlo u covidu, proč ne u chřipky.

Místo opatrnosti a poučení z minulých chyb se jede model „nejdřív schválit, pak vysvětlovat“. Jenže veřejnost už není slepá. Důvěra se neobnoví tím, že se stejný experiment zabalí do nového obalu, tentokrát s názvem chřipka.

Zdraví lidí není testovací laboratoř. A paměť společnosti není tak krátká, jak si někteří zjevně myslí.

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
Článek obsahuje štítky

očkování , SPD , Maříková

