Měli to rozehnat. Klause, Landu a další. Profesor se neudržel

Hořejší v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi hovořil také o očkování. To podle něj bude mít smysl až tehdy, když vakcínu dostane většina společnosti. Domnívá se, že u starších lidí nebude vakcína tak účinná, proto je potřeba, aby očkování podstoupili i ti mladší. Zároveň dodává, že až půjde do tuhého, řada lidí se dle něj očkovat nechá.

Anketa Líbila se vám demonstrace za účasti Dana Landy a exprezidenta Klause? Ano 13% Ne 79% Nesledoval(a) jsem 8% hlasovalo: 5224 lidí

Kdy pak on osobně začne být optimistou a začne věřit, že současná vlna epidemie bude spět k závěru? „Dobrá zpráva bude teprve, až uvidíme, že výrazně klesají počty nejtěžších případů a zvláště úmrtí. Zatím tomu tak není. Dá se očekávat, že tak za 14 dní bude dosaženo vrcholu třetí vlny. V uplynulých dnech byly počty nově diagnostikovaných nákaz vysoké, dokonce vyšší, než tomu bylo na začátku listopadu v druhé vlně. Takže bych nebyl optimistický. Že včera (v neděli) přibylo něco přes čtyři tisíce, může být jenom výkyv,“ poznamenal Hořejší a zdůraznil, že situace je hrozná a že jsme nejhorší na světě.

To, že tu máme třetí vlnu, je podle Hořejšího důsledkem toho, co se dělo o Vánocích a na konci roku. „Lidé se setkávali a šířilo se to tím způsobem. Nedali si říct a přes všechna doporučení se chovali, jako by se nic nedělo,“ uvedl. „Další věc je, že když se podíváte, co se dělo včera (v neděli) na Staroměstském náměstí, to je hrozné. Jak je možné, že stát připustí, aby se tak brutálním způsobem porušovala všechna nařízení, která demonstranti včetně exprezidenta Klause porušovali? Mělo to být okamžitě rozehnáno. Nechápu, že se stát chová takovým zbabělým způsobem,“ zdůraznil Hořejší, že stát musí být schopen vynutit si své předpisy.

„Stát si vynucuje spoustu jiných věcí, spoustu omezení. Klasickým příkladem jsou pravidla silničního provozu, například bezpečnostní pásy v autech. To jsou věci, proti kterým se také protestovalo, ale dnes se to bere jako naprostá samozřejmost. Když vás dnes chytí policajti a nemáte zapnutý bezpečnostní pás, tak jste potrestaný,“ dal k tomu příklad Hořejší. On sám se ale stále domnívá, že velká většina lidí je rozumná a disciplinovaná, vnímá však jako smutné, že stát kapituluje před křiklouny, již jsou dle jeho slov v malé menšině.