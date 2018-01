Michal Horáček je rád, že máme přímou volbu. Představa, že by prezidenta vybírali Okamura, Grebeníček a Koten jej děsí

Některé české osobnosti nejsou příliš nadšené z přímé volba prezidenta. U antropologa, hudebníka a spisovatele Michala Horáčka je tomu jinak. Je z přímé volby prezidenta nadšen, a to nejen proto, že sám kandiduje. Ve prospěch přímé volby hovoří prý i to, že díky ní klesá vliv takových poslanců, jako je Tomio Okamura.

„Je to skvělý! Snad nechcete, abych kňoural. Představte si, že bychom teď měli před sebou volbu, kdyby pan Okamura, Koten, Grebeníček a všichni ti, kdo jsou v Parlamentu, rozhodovali za nás?! Z jakého důvodu? Že jsou moudřejší? To snad ne!“ vyjádřil se k zavedení přímé volby Horáček pro Reflex.cz

Celý článek naleznete zde

Z toho, co předvádí stávající prezident Miloš Zeman, je mu prý smutno. Hrad samotný je místem, které prostupuje noblesa, ale Zeman se nesnaží národ pozvednout, jak by se slušelo a patřilo. Horáček má za to, že se líp mohl chovat i jeho předchůdce Václav Klaus.

Jako prezident by prý Horáček čas od času dělal poněkud gesta, která by někdo snad označil za patetická. Považuje to za důležitou součást výkonu prezidentské funkce. Rodina, která projde nějakým neštěstím, musí podle Horáčka cítit určitou podporu. Podpora vyjádřená prezidentem pak znamená, že s postiženou rodinou soucítí celé Česko.

„Vyčítají mi také, že mluvím vznešeně a příliš důrazně, že to hraju a předvádím. Ale já už takový jsem. Když chci něco zdůraznit, tak máchám rukama, rozohním se. Nepředělám se,“ konstatoval prezidentský kandidát a synovec českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského v jedné osobě.

Psali jsme: FOTO Paní Drahošová mezi dalšími adeptkami na první dámu: Jsem zděšena, kde se v tolika lidech bere nenávist. Jsme lidé, měli bychom pomáhat. A pak to rozjela Lucie Talmanová... Bartoš je znovu předsedou Pirátů. Do prezidentských voleb nikoho nepodpoří, ale o Zemanovi se předseda vyjádřil velmi brutálně Drahoš není želé, má jasné názory. Za komunistů mi nosil Orwella a Kafku, zavzpomínal bývalý kolega Probrali jsme všechno, děkuji vám za zájem. Rozčílený kandidát Fischer předčasně ukončil rozhovor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp