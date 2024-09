Migrační hrozba: Orbán varoval, Brusel ho trestal. Teď ale otočili i Němci

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová tento týden oznámila, že Německo zavede od příštího pondělí kontroly na všech pozemních hranicích. Dosud Němci kontrolovali hranice s Rakouskem a od loňského roku také s Českem, Polskem a Švýcarskem. Nově bude kontrola probíhat rovněž na hranici s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Cílem opatření je podle Faeserové omezení nelegální migrace a posílení vnitřní bezpečnosti, a to zejména v případě islamistických útoků. Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2880 lidí

„Říkali jsme vám to...,“ reaguje Zoltán Kovács na síti X. Kovács připomíná, že maďarská vláda byla roky kritizována za svůj tvrdý postoj k nelegální migraci a zdůrazňování důležitosti ochrany vnějších hranic Evropy. „Byli jsme obviňováni z přílišné přísnosti, z toho, že ‚stavíme zdi‘ místo ‚mostů‘. Ale nyní, když Německo oznámilo svůj plán na znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, se zdá, že ti, kteří kdysi náš přístup zavrhovali, to pochopili. Je zvláštní, jak pár let – a migrační krize – dokáže změnit názor, že?“ říká s dávkou sarkasmu Kovács.

Ten upozorňuje, že nejde jen o německý problém a kontroly na hranicích v případě Německa situaci nevyřeší. „Je to problém celého Schengenu. A jak říkáme již od migrační krize v roce 2015, pokud Evropská unie nedokáže zabezpečit své vnější hranice, nelze udržet volný pohyb v rámci schengenského prostoru. Zdá se, že s novým přístupem Německa se naše dlouhodobá varování stala nepopiratelnou realitou,“ má jasno Kovács.

Klíčem k ochraně Evropského prostoru je podle něj důkladná ochrana vnějších hranic. „Viktor Orbán to již v roce 2015 vyjádřil zcela jasně: bez bezpečných vnějších hranic se Schengen zhroutí. Dnes, kdy jsou v Německu obnoveny kontroly na vnitřních hranicích, je těžké ignorovat skutečnost, že jsme měli celou dobu pravdu,“ znovu opakuje Kovács.

Podle něj ale stejně Brusel používá dvojí metr. „Zatímco Maďarsko je za ochranu svých hranic pokutováno a kritizováno, jiní, jako například Německo, se s takovou odezvou při zavádění podobných opatření nesetkávají. Pokrytectví je do očí bijící,“ štve Kovácse.

Kovács připomíná, že Maďarsko vynaložilo na ochranu vnější hranice EU přibližně dvě miliardy eur, a to bez jakékoli finanční podpory Evropské unie. „Skutečnost, že se od nás očekává, že toto břemeno poneseme sami, zatímco ostatní členské státy z našeho úsilí těží, aniž přispívají, je prostě nepřijatelná. Byli jsme a zůstáváme odhodláni chránit naši národní bezpečnost a integritu Evropy jako celku, ale nebudeme se vyhýbat tomu, abychom za toto úsilí požadovali kompenzaci. A jsme připraveni se s Bruselem pustit do právní bitvy, pokud k tomu dojde,“ upozornil Kovács.

„Nedávné oznámení Německa o kontrole hranic potvrzuje tvrdou pravdu: bez bezpečných vnějších hranic vnitřní kontroly nevyhnutelně selžou. Jak Maďarsko tvrdí již téměř deset let, schengenský prostor může fungovat pouze tehdy, pokud budou vnější hranice Evropy bezpečné. Říkali jsme vám to opakovaně a nyní máte důkazy přímo před očima,“ zopakoval mluvčí maďarské vlády.

