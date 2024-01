Migrační pakt? Zrušit právo veta v EU? Manželství pro všechny? Vše ano. Gregorová chce vést Piráty

reklama

Příští týden proběhne celostátní fórum, kde se bude volit nové vedení Pirátů. Kdyby byla Gregorová zvolena předsedkyní Pirátů, nechystá se prý vyvolávat referendum o tom, zda mají Piráti zůstat ve vládě. „Jestli budeme ve vládě, nebo ne, může pouze a jen rozhodnout v referendu celostátní fórum Pirátské strany, tedy teď přes 1200 členů. Pokud o tom někdo vyvolá jednání, já si uvědomuji, že předseda nebo předsedkyně strany mají i z hlediska mediálních výstupů určitou zodpovědnost za stranu jako takovou, to znamená, že já hlasování o odchodu z vlády vyvolávat nebudu, nicméně pokud nějaký člen nebo členka na fóru o tomto jednání vyvolá, tak nějakou pozici zaujmu. Ale to teď opravdu nelze předjímat,“ prohlásila Gregorová v rozhovoru pro server iDnes.cz.

Podle Gregorové by určitě nebyl problém, že by Piráti měli předsedu, který není ministrem, jak avizoval dosavadní lídr a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová také není ve vládě. Počítám s tím, že pokud bych nemohla z nějakého důvodu na konkrétní jednání předsedů jít, tak mě třeba Ivan Bartoš nebo nějaký jiný člen vlády za Piráty zastoupí,“ prohlásila Gregorová, která jako europoslankyně tráví dost času v Bruselu nebo ve Štrasburku. „Skloubit se to určitě dá. Skloubit ano, co se týče mé přítomnosti v Praze nebo v Česku. Já jsem si to počítala, momentálně je to cca 50 procent času v zahraničí, 50 procent v Praze,“ sdělila.

Práci pirátských ministrů ale Gregorová chválí, zejména ministra pro legislativu Michala Šalomouna. „Myslím si, že s tím, jaké karty máme od těch voleb rozdané, dělají velice dobrou práci, některá je bohužel neviditelná. Poměrně málo se mluví o neuvěřitelných výkonech Michala Šalomouna, který odvádí velkou práci na tom, abychom například dodržovali termíny implementace evropské legislativy, což jako poslankyně Evropského parlamentu hodně oceňuji. A nemám ani slovo kritiky vůči ostatním našim ministrům,“ pochválila Gregorová.

Pirátská politika se podle ní špatně prosazuje, protože Piráti jsou v konzervativní vládě. „Jak všichni ví, tak jsem k tomu byla na začátku i v průběhu kritická a na těchto mých pocitech a postojích se nic nemění, to je faktem. Ale už jsem zmínila, že si uvědomuji, že s pozicí předsedy nebo předsedkyně strany se pojí určitá větší zodpovědnost za postoje strany jako takové, to znamená, že já bych v té pozici lehce upozadila osobní postoje Markéty Gregorové a více prezentovala postoje Pirátské strany. A ta momentálně chce v té vládě setrvat, já to respektuji,“ prohlásila Gregorová.

Konkrétně je podle ní vláda dokonce více konzervativní než česká společnost. „Domnívám se, že to, že tato vláda například stále ještě pro mě naprosto neuvěřitelně odmítá manželství pro všechny, je podle mě potlačování svobody LGBT+ lidí. A ano, o tomto se ráda zhádám s panem Fialou nebo Jurečkou až na dřeň, protože se domnívám, že brání svobodě části obyvatelstva této republiky se vzít a před státem být rovni, kohokoliv milují. Vidím rozpor mezi tím, co chce většina občanů České republiky, a tím, jakou vládu máme. Myslím si, že naše vláda je momentálně konzervativnější než společnost,“ tvrdí europoslankyně.

„Zrušení práva veta neznamená absenci jakékoliv možné obrany ze strany menších států a existuje mechanismus mimo to právo veta, takzvané blokační menšiny, na což stačí čtyři státy. Pokud si Česká republika bude budovat pozici a vztahy, tak v případě, že by bylo něco opravdu strašně nepřijatelného, další tři státy na podporu nalezne,“ vysvětlila Gregorová.

Stejně tak je Gregorová zastánkyní migračního paktu EU, podle nějž musí každá členská země buď přijmou uprchlíky nebo platit příspěvek na uprchlíka. „Myslím si, že to je dobrý kompromis, protože tohle je jedna z těch hlavních věcí, co blokovala kompromis doposud. Myslím, že sdílená zodpovědnost, jak jsme to nazvali, je správně, protože jsme jedna Unie, máme vnitřní trh a vnitřní svobodu pohybu a pokud nechceme opět mezi sebou stavět ploty a hranice, tak se musíme společně postarat o to, co se děje na vnějších hranicích,“ říká europoslankyně.

„Druhá alternativa samozřejmě je ty lidi přijmout a integrovat. Já se domnívám, že je to velká otázka Evropy jako takové. Musíme podle mě žít ideou toho, že lidé se pohybují po světě a že ty, kteří pro nás nepředstavují bezpečnostní riziko, bychom měli být schopni integrovat. A ano, máme bohužel příklady států, kde se to nevedlo úplně dobře, ale o to lépe to je pro naši budoucnost, protože se můžeme inspirovat, kde to selhává a udělat to lépe, zvlášť u nás, kde jsme na tom de facto ještě nezačali úplně intenzivně pracovat,“ dodala Gregorová s tím, že ekonomická migrace je přínosná, ale za předpokladu dobrých bezpečnostních kontrol a rozumné návratové politiky.

