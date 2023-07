Migrační pakt nám pomůže, tvrdí Fiala. Prosadil tam prý jednu důležitou větu

reklama

I proto, že se počty nelegálních migrantů v posledních letech zvyšují a protože se Evropské unii nedaří zabránit obchodníkům s lidmi, aby zneužívali někdy i složitou sociální situaci migrantů, bude migrace podle premiéra Fialy hlavním tématem nastávajících voleb.

„Teď konečně je tu pokus, migrační pakt, věci, které dlouho nebyly řešeny, řešit. To znamená zlepšit návratovou politiku, zabránit volnému pohybu nelegálních migrantů po území Evropské unie, dokud nezískají azyl,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS s tím, že migrační pakt je proto konečně pokusem o řešení těchto věcí, a tak i krokem správným směrem.

Na řešení migrace je podle slov premiéra pozdě, když už se řeší na území Evropské unie. „Teď jde o to, abychom to řešili na vnější hranici, a pokud možno ještě před vnější hranicí,“ uvedl Fiala. Připustil, že to není jednoduché, ale je to šance, ke které se Česká republika přidala.

„Tento migrační pakt je výhodný pro Českou republiku,“ prohlásil Fiala. Výhodný je podle předsedy vlády i proto, že pro sebe Česká republika dokázala vyjednat dobré podmínky, právě v souvislosti s přijetím velkého počtu ukrajinských uprchlíků v důsledku ruské agrese na Ukrajině. „Já jsem ještě prosadil do závěru Evropské rady větu o tom, že se mají prosadit finanční prostředky právě na pomoc těm, kteří mají dočasnou ochranu – tedy Ukrajincům,“ sdělil v rozhovoru Fiala.

Fiala upozornil také na fakt, že nelegální migrace je ožehavým tématem, odkázal i na pád nizozemské vlády Marka Rutteho, jenž právě s neshodami ohledně migračního systému souvisel. I z tohoto důvodu nemusí být migrační pakt schválen v Evropském parlamentu, je příliš přísný. „Tak jak padla vláda v Nizozemsku, protože Mark Rutte chtěl zpřísnit podmínky pro nelegální migraci, tak se může stát, že ten migrační pakt narazí v Parlamentu právě proto, že konečně řeší nelegální migraci a že je příliš přísný,“ řekl Fiala a dodal, že je důležité, kdo bude po volbách v Evropském parlamentu, a jak se Parlament bude chovat.

