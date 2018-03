Migrační vlna ještě zdaleka nekončí. Do Evropy se prý brzy chystají miliony Afričanů

Podle analýzy dat z Eurostatu požádalo v Evropě mezi lety 2010 až 2017 o azyl téměř jeden milion migrantů ze subsaharské Afriky. Část z nich přišla do zemí EU, Norska a Švýcarska studovat, další přišli v rámci programu slučování rodin a další získali azyl z politických či náboženských důvodů. Dalších 400.000 afrických migrantů ve stejném časovém období přišlo do Spojených států amerických. Tam získala polovina z nich souhlas k pobytu z důvodu slučování rodin.

Pew Research Center ve své včerejší analýze připouští, že nelze předvídat, v jaké intenzitě bude migrace z této části afrického kontinentu pokračovat. Odkazuje nicméně na svůj vlastní průzkum, který probíhal mezi únorem a dubnem loňského roku v šesti zemích subsaharské Afriky. „V Senegalu, Ghaně a Nigérii více než třetina respondentů uvedla, že v příštích pěti letech plánuje emigrovat do Evropy či do Spojených států.“

Z dostupných dat je již patrné, z jakých zemí přicházejí migranti do Spojených států v největším množství. „Jednapadesát procent migrantů ze subsaharské Afriky, kteří žijí od roku 2017 v USA, se podle údajů OSN narodili v Nigérii, Etiopii, Ghaně a Keni. Z těchto států potom pochází nezanedbatelná část migrantů, kteří se usadili v Evropě. Počet migrantů z některých konkrétních zemí Afriky se zvýšil více než z ostatních zemí. Příkladem jsou Somálci, jejichž počet za období 2010 až 2017 vzrostl o 80.000.“

Největší část subsaharských migrantů (72 %) se ve sledovaném období usadila ve Velké Británii, Francii, Itálii a Portugalsku. „Pokud by to okolnosti umožnily, chtějí emigrovat další miliony lidí z Afriky. Řekli nám to aspoň ti, kteří se zúčastnili loni na jaře našeho průzkumu. Ve čtyřech ze šesti sledovaných zemí má tento názor 40 % respondentů, v Ghaně a Nigérii nám sdělilo svůj úmysl opustit svoji zemi dokonce asi 75 % účastníků průzkumu.“

Nejčastějším důvodem k emigraci je v této části Afriky vysoká nezaměstnanost. „Ačkoli ekonomiky těchto zemí rostou, stejně zde panuje vysoká nezaměstnanost a nízké mzdy. Kvůli stále stejně vysoké porodnosti se navíc tento trend v dohledné době nepodaří zvrátit. Dalším faktorem je politická nestabilita a konflikty. Počet nuceně vysídlených obyvatel subsaharské Afriky se v letech 2010 až 2016 zdvojnásobil na devět milionů,“ uvádí Pew Research Center.

