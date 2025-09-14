Ministerstvo dopravy: Příští stanice? Vesmír!

Výstava Česká cesta do vesmíru dorazila z Brna na pražské hlavní nádraží a zve všechny cestující i návštěvníky na jedinečnou zastávku do světa českých příběhů, které už desítky let míří ke hvězdám. Na velkoformátových panelech se představují reálné úspěchy, které dokazují, že cesta k mezinárodním vesmírným misím může začít právě tady, v České republice. Výstava, za níž stojí Hvězdárna a planetárium Brno (ZDE) s Ministerstvem dopravy (ZDE), je nejen oslavou českého know-how, které dnes obíhá naši planetu a míří dál do vesmíru, ale také výzvou k prozkoumávání, učení i spolupráci.
Návštěvníci na Hlavním nádraží v Praze objeví příběhy českých vědců, inženýrů a firem, jejichž práce se podílela na nejvýznamnějších evropských misích. Připomenou si nejen historický let Vladimíra Remka, prvního evropského kosmonauta, ale také účast Česka na ikonických projektech Evropské kosmické agentury (ESA). Výstava zároveň představuje i současnost – například připravované družice AMBIC a QUVIK, které díky špičkovým technologiím posouvají český kosmický průmysl mezi světovou elitu. „Výstava je pozvánkou k objevování a připomíná, že český příběh ve vesmíru není uzavřená kapitola minulosti, ale otevřená kniha, do níž může přispět každá generace. Chceme, aby školáci, studenti i dospělí odcházeli s pocitem, že i oni mohou svou zvídavostí, odvahou a prací navázat na úspěchy, které už dnes míří dál do vesmíru,“ přibližuje výstavu senátor a ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
Vesmír jako inspirace pro novou generaci
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Výstava ale nekončí u minulosti a současnosti. Přináší i pohled do budoucnosti, která je v rukou dnešních studentů a mladých vědců. Letos se uskutečnil vůbec první parabolický, tzv. Zero-G let pro české studenty (ZDE), při němž si na vlastní kůži vyzkoušeli stav beztíže. Podobné zážitky otevírají cestu k dalšímu poznávání a dokazují, že i studenti z Česka se mohou stát součástí velkých vesmírných příběhů. Výstava tak motivuje další mladé a zvídavé lidi k zájmu o vědu, technologie či přírodní vědy, tedy obory, které mají zásadní přínos nejen pro cestu do vesmíru, ale i pro budoucnost celé společnosti.
Stejným symbolem českých ambicí je i budoucí český astronaut Aleš Svoboda, který je právě uprostřed druhé fáze intenzivního výcviku Evropské kosmické agentury v Kolíně nad Rýnem (ZDE). V evropském středisku astronautů se připravuje na svou budoucí misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). „Každý krok Aleše Svobody na cestě k oběžné dráze posiluje sebevědomí celé naší země a zároveň ukazuje mladé generaci, že i z Česka je možné podílet se na těch nejambicióznějších vesmírných projektech. Mise Aleše je o celém Česku, které se učí dívat dál a odvážněji do budoucnosti,” zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka, pod jehož resort vesmírné aktivity spadají.
Ministr Kupka při slavnostním zahájení výstavy poskytkl i letmý vhled do zákulisí českého kosmického programu. Oznámil, že se chystá unikátní tisková konference v rámci již osmého ročníku Czech Space Week, největšího tuzemského festivalu kosmických aktivit, během které budou detailně představeny experimenty připravované pro misi Aleše Svobody na ISS. Tato konkrétní akce proběhne 21. října tohoto roku a v prostorách Lichtenštejnského paláce.
Z Hlavního nádraží do knihoven, tříd a hvězdáren po celé republice
Výstavu Česká cesta do vesmíru mohou návštěvníci na pražském Hlavním nádraží prozkoumat až do poloviny října. Kdo ji nestihne osobně, má možnost si ji zdarma stáhnout také v PDF verzi na stránkách Hvězdárny a planetária Brno, a to hned ve dvou formátech (více ZDE). Výstava je připravena k volnému nekomerčnímu využití a představuje ideální příležitost pro školy, knihovny, kulturní instituce i jednotlivce, kteří chtějí přiblížit fascinující svět kosmonautiky dalším generacím. „Česká cesta do vesmíru ukazuje, že i malá země může mít velké sny a že první krok k nim se často odehrává právě doma, ve škole, knihovně nebo třeba na hvězdárně,“ zakončuje Jiří Dušek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva