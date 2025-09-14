Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat

Na ty zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat. Bez emocí (těžké to bude!), ale o to více odborně. Když tak dusí ministerstva obce a města za sebemenší formalitu, ač na zakázku to nemá vliv a dopadla skvěle, toto musí jít pod lupu speciálně. Jak ÚHOSu, tak na prověření podle ustanovení paragrafu 220 trestního zákoníku:
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
Miliardy nejsou drobné… A obchody proti zdravému rozumu a ke škodě občanů jsou neomluvitelné.
autor: PV