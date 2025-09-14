Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat

14.09.2025 22:01 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na předražené zakázky Ministerstva obrany

Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Na ty zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat. Bez emocí (těžké to bude!), ale o to více odborně. Když tak dusí ministerstva obce a města za sebemenší formalitu, ač na zakázku to nemá vliv a dopadla skvěle, toto musí jít pod lupu speciálně. Jak ÚHOSu, tak na prověření podle ustanovení paragrafu 220 trestního zákoníku:

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 6292 lidí

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Miliardy nejsou drobné… A obchody proti zdravému rozumu a ke škodě občanů jsou neomluvitelné.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Atentát místo argumentů
Zwyrtek Hamplová: Lidé jsou těžce unaveni dobou a opozice je skutečně silná
Zwyrtek Hamplová: Co to, proboha, je?
Zwyrtek Hamplová: ÚOHS není jediný úřad, který porušuje zákon

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , MO , Senát , zakázky , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí politici nést odpovědnost za předražené zakázky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

AI

Umělá inteligence je na jednu stranu dobrá věc, ale nemyslíte, že je i dost nebezpečná? Řeší někdo, jak zabránit tomu, aby o nás neshromažďovala zejména osobní data, která pak půjde zneužít? Děkuji za odpověď. Klára

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně Starší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorobStarší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorob

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat

22:01 Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na předražené zakázky Ministerstva obrany