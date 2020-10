Milan Kubek se obrátil do kamery ČT: Tvrdý lockdown, jinak hrozí zhroucení i kritické infrastruktury. Lidé začnou bojovat o životy. Umřete i na slepé střevo

reklama

Primátor Hřib oznámil, že vyrazí pomáhat do nemocnice, ale současně bude dál řídit celé hlavní město. „Řízení města je zajištěno. Já budu nastupovat na odpolední směny, kde jsou přijímáni ti pacienti. Už se tam chodí v těch ochranných oblecích. Ale jednání Rady se budu nadále účastnit,“ řekl Hřib.

Tímto svým krokem se prý snaží motivovat lidi, aby dodržovali všechna opatření a aby pomáhali všude tam, kde mohou. „Krokem proti tomu je chování některých politiků,“ posteskl si Hřib.

Části spoluobčanů vyčetl, že obcházejí opatření sice oficiálně povoleným způsobem, ale v této situaci způsobem naprosto neetickým. „Mám na mysli, že jsou zavřené hospody, tak se nakoupí alkohol a udělá se party doma,“ zlobí se pražský primátor.

Když si vzal slovo Kubek, upozornil, že teď už je v Česku ze systému kvůli nemoci covid-19 „odstaveno“ na 13 tisíc zdravotníků.

Prezident České lékařské komory připomněl, že s rakovinou den co den v Česku umírá na 75 lidí, ale s nemocí covid-19 už je to sto lidí za den, a podle Kubka může být ještě hůř.

„Co rozhodne o tom, jestli nám umřou desetitisíce lidí, je to, jestli se nám podaří zpřísnit to reprodukční číslo R. Já jsem zastáncem skutečně toho, že by měl být ten tvrdý lockdown ve stylu Izraele. Není jiné cesty. Neexistuje volba mezi ekonomikou a záchranou zdravotnictví. Buďto nastolíme ten tvrdý lockdown, nebo se ekonomika zhroutí sama, protože lidé začnou bojovat o život svůj a své rodiny. Riskujeme, že se nám zhroutí i ta kritická infrastruktura státu,“ varoval Kubek.

Vzhledem k počtu obyvatel je teď na tom Česko nejhůř ze všech zemí na světě. Problém podle Kubka máme i proto, že v nemocnicích na postelích leží lidé, kteří jsou v podstatě z nemoci covid-19 vyléčení, ale ještě vykazují pozitivitu. Takovéto pacienty je třeba odsunout z nemocnic do jiných zařízení.

Kubek proto znovu volal po tvrdém lockdownu.

„Z psychologického hlediska je třeba zavést co nejtvrdší lockdown, aby si lidé chodili kupovat jen jídlo a léky a aby fungovala ta kritická infrastruktura státu. Když lidé zůstanou doma dva až tři týdny, tak to prostě musí fungovat. Všude to fungovalo. A až lidé uvidí, že opatření přijatá vládou fungují, tak uvidí, že má smysl je dodržovat,“ vysvětloval Kubek.

Jan Kvaček připomněl, že by nemocnicím pomohlo, kdyby jim na pomoc přišli ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři. Ale ti mají prý obavy jak o své zdraví, tak o své příjmy. „Oni říkají ‚dobře, když já zavřu ordinaci a půjdu do nemocnice, tak kdo mi to zaplatí‘,“ konstatoval Kubek.

„Já bych chtěl vyzvat lidi, pokud nechcete, aby vás v nemocnici intuboval váš psychiatr, tak prosím noste roušky. Já se divím, že těmito informacemi není oblepena celá republika. To je to nejjednodušší opatření, a ona ta nejjednodušší opatření fungují nejvíc,“ obracel se na diváky Kubek.

Současně však diváky uklidňoval, že onkologičtí pacienti budou dál ošetřováni, lidé s infarkty či s mrtvicí budou také ošetřeni, ale pokud lidé budou obcházet opatření, tak se jednoho dne zdravotnictví skutečně zhroutí, a pak už hrozí, že člověk zemře jen na zánět slepého střeva, což je za jiných okolností snadno řešitelný problém.

Kubek proto ještě opakovaně žádal diváky, aby chodili jen do práce, na nejnutnější nákupy, ale už nikam jinam, pak jen domů. „Noste roušky, zachraňují životy,“ volal Kubek.

Všichni lidé by podle Kubka měli vědět, že o koronaviru toho zatím víme příliš málo a nevíme, že když se u někoho projeví onemocnění covid i změnami na plicích či na srdci, tak my teď nevíme, jestli to jsou změny vratné.

