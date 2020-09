Milion chvilek: Milý Mikuláši, hanbou bych se propadl! Minář dostal od vlastních

Horváth reagoval již v den, kdy Minář svůj záměr zveřejnil. Napsal mu otevřený facebookový příspěvek, kde mu oznámil, že "jeho jízdy" se bohužel nezúčastní.

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 10414 lidí

"Uvěřil jsem, že nám jde o podporu a sjednocení demokratických sil a zaplatil jsem celým svým životem a dosavadním kreditem za jízdenku v jiném vlaku. Jak dobře víš, jsem jedním z těch, kteří vyslyšeli Tvou výzvu a kandiduji jako nezávislý za STAN ve svém, Zlínském, kraji. Hanbou bych se propadl, kdybych měl přesednout a pokračovat v 'jízdě' s někým, kdo nám, krajským lídrům Milionu chvilek, popřál šťastnou cestu se slovy, že se nesmíme dále exponovat v MCh a na cestu se nám dostane nulové podpory, protože 'MCh přece nebude nikomu sloužit jako výtah k moci'. Ano, to jsou Tvá slova. Tvrdá a pro lidi, kteří jdou hrdě do boje za záchranu hodnot, které nás spojují, věř mi, i velmi bolestivá..." píše v příspěvku, jenž začal slovy "Milý Mikuláši".

"Co se týče našich společných 'úspěchů', myslím, že je čas přiznat si chlapsky, že ony velkolepé demonstrace, pro jejichž úspěch jsme všichni dělali maximum, naprosto selhaly. Byli jsme pouhou kulisou a bezradnými pozorovateli systematického uchvacování státu zločincem Andrejem Babišem. Na mé volání po demonstracích podle slovenského vzoru, které by osvobodily naši vlast od vlády slovenského mafiána, se mi od Tebe dostalo ujištění, že se soustředíme na vítězství demokratických sil v letošních volbách. Ty jsou za dveřmi a činnost MCh, namísto slibované podpory těchto sil, plyne tiše někam do uprdnuta. A teď, tramtadá - máme tady nové hnutí!" píše dále Horváth.

"Milý a vzácný Mikuláši, přeji Ti hodně štěstí ve Tvé politické kariéře, pro kterou jsem spolu s tisíci dalších nevědomě udělal, co bylo v mých silách. Teď mě čeká spousta práce na záchraně zcela identického, léty prověřeného a zavedeného hnutí, které bude mít o dalšího soupeře na politické scéně více. Ano, budeme soupeři. Tvé hnutí nesebere jediný hlas Andreji Babišovi, komunistům ani dalším politickým šmejdům. Zásadně ale ohrozí tři demokratické subjekty bojující o přežití. Svou šanci na spojení sil jsme právě trestuhodně promarnili. Omlouvám se tímto všem podobně zklamaným. Tato 'jízda smrti' nebyla nikdy mým cílem," uzavřel svůj první post Horváth.

Dnes pak přidal další příspěvek. "Jistě pochopíte, že nereagovat bezprostředně na tak zásadní věc, bylo pro mne nemyslitelné. Má reakce byla naprosto přirozená, dobře předvídatelná a nakonec i mnohými očekávaná. Sestávala se z několika nevyslovených otázek, na které postupně dostávám odpovědi. Tou zásadní (a dnes již zodpovězenou) je naprosto nevhodné načasování ohlášení záměru Mikuláše Mináře vytvořit další nové hnutí. Vrazit následnou neodmyslitelnou diskuzí klín mezi statisíce voličů demokratických sil týden před volbami, o tom snad ani největší lotr této země nesnil, když náhodou spal..." uvedl Horváth.

"Mikuláš naštěstí logicky vysvětluje, že rozhodně nešlo o záměr, ale o vynucenou reakci, kdy některá média pracovala na zveřejnění uniknuvších informací o jeho plánech. Bohu díky!" dodal Horváth.

"Takovou blbost bych totiž od člověka (na můj vkus často až přeopatrnělého) rozhodně nečekal. Dobře, stalo se. Jedovatý příměr o stohu a zápalkách zde proto utrousím jen mimoděk. Co ale zůstává, je hořkost nad rozporem Mikulášových slov, kdy dnes tvrdí, že jedinci ve stávajících demokratických politických stranách a hnutích nic nezmohou. To vše na pozadí jeho nedávných opakovaných výzev ke vstupu do těchto uskupení, kterých jsme se mnozí příkladně chopili. Jeho nový plán tak budí přinejmenším rozpaky nad tím, co přijde zítra. Mám za to, že lídr občanské platformy, kterou jsme spolu s ním dvě léta usilovně budovali, je nám dlužen odpověď na otázku, proč nejodvážnější lidi ze svého okolí vybízel ke vstupu do politických formací, kterým bude v příštích volbách konkurovat. Potažmo s jinými 'kamarády', když nás, kteří jsme se k tomuto kroku rozhodli, se tím de facto 'zbavil'. Ano, i takto nehezky lze celou tu štrapácii chápat," dodal Horváth.

"Jak už jsem ve své první reakci uvedl, nedovedu a ani si nechci představit situaci, kdy bychom svým kolegům a kamarádům, (konkrétně já v hnutí STAN, které dlouhodobě obdivuji a zcela jsem se s ním ztotožnil), řekli: 'Pardon, pardon, my sice chtěli na vaše kandidátky a doporučovali jsme lidem podpořit váš program, ale už nechceme, protože Miki zakládá úplně stejné hnutí a my teda zkusíme štěstí u něj'... Hanbou bych se propadl, jak už jsem řekl. A to generálně trvá a platí. Jako každé mé slovo. Tak to učím i své děti. Nepochybuji, že lidé podporující v minulosti aktivity Milionu chvilek, kteří se podobně angažují v TOP 09, u Pirátů, v ODS, KDU ČSL... to mají postaveno na stejně pevných zásadách jako já. Jakkoli Mikulášovi věřím jeho čistý úmysl a deklarovanou snahu spolupracovat v rámci svého nového projektu se všemi demokratickými silami, fakt, že bychom si s jeho novým subjektem na naší politické scéně konkurovali, neotřesitelně zůstává. Vytoužené oslovení významné části voličů ANO emeritním lídrem Milionu chvilek, o kterém Mikuláš mluví, vyznívá pro mne více než naivně. Setrvávám na názoru, že by šlo o zásadní štěpení sil namísto sjednocení, po kterém jsme na náměstích společně volali, a které je hlavním cílem mého vstupu do politiky," zmínil dále Horváth a dodal, že věří, že Minář bude nadále hledat způsob, jak neublížit tomu, o co všichni usilujeme.

"Milý a vzácný Mikuláši, upřímně věřím, že své další kroky dobře promyslíš a povedeš s plnou zodpovědností za všechny, kterých se dotknou. Jak jsem ti kdysi řekl, došel jsi z nás nejdál a neseš proto této zodpovědnosti nejtěžší batoh. A ať už jsou naše další cesty ke stejnému cíli jakkoli rozdílné, přeji Ti z celého srdce štěstí na lidi, s nimiž budeš své kroky zvažovat a spolupracovat. A nikdy nezapomeň, že pokud nezvítězíme společně, budeme do jednoho poraženi. Stejně tak přeji hodně sil a pevnou víru ve vítězství dobra Tobě, Tvému novému týmu a celému spolku Milionu chvilek, odvážný Benjamine Rolle," uzavřel Horváth adresovaným vzkazem.