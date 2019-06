Milion chvilek? My nic! řekl Pirát Ferjenčík. A v TV nepotěšil voliče Babiše: To, že chodíte k volbám...

V Událostech, komentářích nemohlo téma nedělních demonstrací chybět. Diskutovat o něm přišli Mikuláš Ferjenčík a Jaroslav Bžoch, od Pirátů a od ANO. Bžoch řekl, že od opozice ještě neslyšel plán B, co se stane, pokud by vláda padla, a i kdyby se našel nový premiér z ANO, demonstrace by prý stále nepřestaly. Ferjenčík se zase snažil vyvrátit argument, že odpůrců Babiše je méně než jeho příznivců. A tvrdil, že opoziční strany nemají s Milionem chvilek nic společného. A pak přišla na přetřes ČSSD a rozpočet…

První otázka na Bžocha byla, zda vnímá protesty jinak, když takto gradují. Poslanec řekl, že to vnímá jako vyvrcholení ostatních protestů a demonstrace ho mrzí, protože jsou i proti ANO jako hnutí. Ale zopakoval slova Andreje Babiše, že demonstrace jsou důkaz toho, že máme svobodu a demokracii. Dle Ferjenčíka to, že se jedná o největší protest od revoluce, značí, že Babiš je daleko kontroverznější, než si sám namlouval. Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2363 lidí

Bžoch nešel tak daleko, že by prohlásil, že argumentům demonstrantů nerozumí, ale podle něj nejsou relevantní. „Samozřejmě mě to nenechává klidným, taková demonstrace nemůže nechat klidným nikoho, ale jak jsem říkal v úvodu, je to samozřejmě dobře, protože ta společnost je aktivní. Nicméně, myslím, že bychom neměli ustupovat veřejnosti, a myslím, že by se mělo rozhodnout ve volbách,“ dodal. Nálada v ANO je prý pochmurná, protože se protesty týkají celého subjektu a i voliči ANO jsou podle něj častováni různými výrazy.

Písařovicová pak předložila Ferjenčíkovi otázku, zda fakt, že demonstrantů bylo podstatně méně než Babišových voličů v posledních parlamentních volbách, není argument pro setrvání premiéra ve funkci. Na což poslanec odpověděl, že hlavní důvod pro Babišovo odstoupení je, že není možné, aby někdo rozhodoval o dotacích a zároveň čerpal miliardy. A před volbami Babiš tvrdil, že nepůjde do vlády s komunisty, a za jeho hnutí kandidoval např. Martin Stropnický. „Dneska už je uklizený někde v Izraeli nebo kde, prostě celá řada lidí se od Andreje Babiše odvrátila, i zevnitř jeho hnutí, takže ta situace se od těch voleb výrazně změnila,“ vysvětloval pirátský poslanec. Dodal, že současná vláda dostala méně hlasů než současná opozice. „Tam prostě shodou okolností a kvůli volebnímu systému, který zničila ještě tehdy opoziční smlouva, tak shodou okolností mají většinu, ale dostali méně hlasů, a to je také součást té demokracie.“

„Přijet na demonstraci a přijít k volbám, to je poměrně velký rozdíl, ta míra aktivity je prostě proto, aby přijeli lidi z celé republiky. To je přeci něco jiného, než přijít do svého okrsku k volbám,“ vysvětloval Ferjenčík. Ale moderátorka se ptala, zda tento argument není na vodě, vzhledem k nízké volební účasti. „Jet 300 kilometrů do Prahy je přece daleko náročnější než zajít do svého okrsku odvolit, tak logicky těch lidí bude méně, než kolik se jich namotivuje přijít k volbám,“ držel svou linii Ferjenčík, ale uznal, že se rozhoduje ve volbách. Prý věří, že se jim podaří nakonec hnutí ANO ve volbách porazit.

Bžoch vysvětloval, proč Andrej Babiš neodstoupí, i když je trestně stíhán a z poškozování zájmů EU ho obviňuje i zpráva Evropské komise. Trestní stíhání prý stále rozporují a zpráva je pouze předběžná, nejedná se o konečnou verzi. Řešil i hypotetické odstoupení: „Já jsem nikdy od kolegů neslyšel plán B, jestli rozpustíme Sněmovnu, nebo co se vlastně bude dít potom, protože odejde-li premiér, padá celá vláda.“ Řekl, že si nedokáže představit, že by i s jiným premiérem z ANO demonstrace ustaly, protože Andrej Babiš by byl stále předsedou. Mikuláš Ferjenčík Piráti

Ferjenčík uvedl, že s Milionem chvilek nejsou opoziční strany žádným způsobem propojené, i když se shodnou na tom, že by Andrej Babiš měl skončit, a jeden z organizátorů demonstrací řekl, že spolek podporuje vyslovení nedůvěry vládě.

Jako další téma následoval plánovaný rozpočet, který ministři sociálních demokratů nepodpořili. Andrej Babiš k tomu řekl, že mají v DNA neohlížet se na úspory, ale jen na výdaje. V ČT o tom hovořil ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.

Jako důvod, proč ministři ČSSD nepodpořili rozpočet, uvedl, že v něm chybělo mnoho priorit jejich strany, například že v rezortu práce a soc. věcí chybí peníze na sociální služby nebo chybí peníze pro policisty a hasiče na obnovu techniky a též na digitalizaci nebo opatření proti suchu. Písařovicová se zeptala, zda to není zodpovědnost ministra si vyjednat priority a nejzásadnější body a zda slova Andreje Babiše o výdajích nejsou pravdivá. Což Pícl vyvracel s tím, že ČSSD přišla i s plánem, jak navýšit příjmy státu, na což Ministerstvo financí údajně rezignovalo. Rozpočet je prý dělaný podle sociálně demokratických hodnot, ale má „pravicové příjmy“ což podle Pícla nejde dohromady.

Bžoch s Píclem nesouhlasil a řekl, že jediný recept na zvýšení příjmů od soc. demokratů bylo zdanění, zdanění a zdanění, s čímž se prý v ANO nemohou srovnat, protože šli do vlády s tím, že se daně zvyšovat nebudou. Pícl se zeptal, jak tedy hodlají peníze získat vzhledem k tomu, že jiné způsoby než zdanění a prodávání státního majetku údajně nejsou. Ferjenčíka udivilo, že když příjmy státu vzrostly o 90 miliard, tak vláda není schopná s těmito penězi vyjít. Tepal Pícla za zvýšení výdajů na zbrojení. „A pak se diví, že nemají peníze na sociální služby,“ poznamenal. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Pícl pak vysvětloval konkrétní kroky, které sociální demokracie podnikla, a tvrdil, že ona miliarda na sociální služby chybět nebude, a Bžoch dodal, že ČR stále nesplňuje závazek NATO dávat na zbrojení 2 % HDP. „Tam je nárůst o 40 % během dvou let. To ani ta armáda nezvládne efektivně investovat. To je ta naše obava,“ řekl Ferjenčík a dodal, že proti zvyšování nákladů na zbrojení jinak nic nemá, ale má právě tuto obavu.

Pícl uklidňoval, že se jedná jen o první návrh, který stanoví kontury rozpočtu a o „střevech“ se bude ještě dále jednat. Ale Ferjenčík mu do toho vstoupil, že to dopadne jako minulý rok a zvýší se odhad státních příjmů, a nakonec znovu vzroste zadlužení. Ale Pícl odpověděl, že rozpočet dopadl ještě lépe, než minulý rok modelovali. „Takže neříkejte, že jsme si něco přikreslili, my jsme si ještě málo dokreslili,“ řekl ekonomický expert ČSSD. „To se ukáže na konci roku,“ odtušil Ferjenčík.

Celý pořad ZDE

