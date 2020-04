Milion chvilek přemohl Babiše? Včera se radoval! Vážně

Vláda představila svůj plán pro uvolňování opatření proti koronaviru a vypadá to, že se někteří žáci už do školních lavic do konce školního roku nepodívají nebo jen s omezeními. Náměstek Prymula se nechal slyšet, že je třeba si všímat i odporu veřejnosti vyjádřeného v petici. Ale hned se toho chytil Milion chvilek pro demokracii, že když se vláda řídí peticemi, ta jejich má 435 tisíc podpisů...

reklama

Mezi institucemi, které jsou v současné době zavřené, jsou i školy a i u nich se řeší otázka, kdy budou otevřeny. Předběžný program vláda představila včera. Nejdříve se do škol dostanou vysokoškoláci, a to už 20. dubna, ale jde pouze o ty, kdo finišují své studium a musejí projít zkouškami nebo potřebují konzultaci. Další studenti se do škol podle plánu dostanou až v květnu, nejprve 11. května ti, kdo budou zakončovat studium na střední škole. A obnoví se i individuální výuka a výuky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech. 25. května se pak s omezeními vrátí studenti prvního stupně základních škol a bude povolen i provoz mateřských škol podle úvahy provozovatelů. A poslední uvolnění přijde prvního června, ale i to bude s omezeními a tento školní rok se obnovení standardní výuky zřejmě nechystá. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 2646 lidí

Není rozhodně přehnané tvrdit, že se téma stalo předmětem sporu veřejnosti, která se rozdělila do dvou táborů požadujících buď brzké otevření škol, nebo naopak ponechání současného stavu až do září. Prozatím se zdá, že tábor „uzavíračů“ je silnější. Petice, která argumentuje, že školy mají zůstat uzavřeny do konce školního roku, už nasbírala více než 100 tisíc podpisů.

Její argumenty jsou, že žáci se do škol prepravují hromadně v MHD, kde vzniká riziko nákazy, ze školy se může stát epicentrum viru, který žáci roznesou po okolí, dále že učitel by musel nosit roušku osm hodin výuky, což by bylo vysilující, a navíc by ho studenti dobře neslyšeli. A totéž by platilo i pro děti. Ještě horší by byla situace v mateřských školách, kde pro sociální distancování prostě nejsou podmínky.

Fotogalerie: - Hudba z Hradu

Petici za znovuotevření škol podepsalo 30 tisíc lidí. „Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují,“ píší autoři a dodávají, že školy navštěvuje milion žáků, kteří mají právo na vzdělání a budování vztahů se svými spolužáky.

„V dětském kolektivu se vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musejí promořit. Zavření školy do září neřeší problém, COVID-19 tu může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou,“ tvrdí dále a přidávají rozličné skupiny, které jsou zavřenými školami obzvlášť zasažené, jako děti, které trpí domácím násilím, rodiče bez nároku na ošetřovné, děti s poruchami učení nebo ty, se kterými nemohou z pracovních důvodů být rodiče doma.

Psali jsme: „Herečka na pracáku, smutné.“ A taky zní: Lopata vás obohatí! Hrušínský a jiní... Toto nevíte? Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal „Otevřete hospodu a za 14 dní vám všichni lehnou!“ Generál Blaško proti uvolňování: Vaše kecy si nechte! Co řekne krizový štáb, platí Hon na Křečka? Drsné zastání pro ombudsmana

Že se žáci dlouho do školy nepodívají, komentoval senátor zvolený za TOP 09 a ředitel elitního pražského gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. „Budou šílet. Je to pro ně lidsky i psychicky devastující. Studentům strašně chybí sociální kontakt,“ tvrdí. Studentům na jeho gymnáziu se prý po škole stýská. „Chybějí jim učitelé, setkávání se, třeba i školní jídelna.“ Dodává ovšem, že se gymnázium liší od jiných škol, protože jsou na něm především ti, kdo se chtějí vzdělávat.

Růžička řekl své i k peticím: „Desetitisíce lidí podepisují petice proti otevírání škol, ale myslím, že trochu podceňují riziko nedostatečného sociálního kontaktu, které tu přece taky je. Studenti opravdu cítí, že jim ten kontakt se školou chybí.“ Žáci se prý fyzicky vídají málo. „I když jsem viděl, že jedna studentka byla během konference třeba u jiné spolužačky doma. Ale ke škole patří i spousta akcí a aktivit od sportu po kulturu. To jsou věci, které on-line prostředím nenahradíte,“ pravil.

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Zlatý relikviářový kříž Karla IV.

K peticím už se vyjádřil i vrchní epidemiolog Roman Prymula, který tuto otázku řešil v rozhovoru se Seznam Zprávami a zřejmě i z tohoto důvodu je plán otevření škol takový, jaký je. „Pokud je tady petice, kterou podepíše 80 tisíc lidí a kde uvádějí, že nechtějí dát děti do školy, tak to už je poměrně veliká síla, kdy je vcelku iluzorní dát nějaké povinné nastartování školní docházky, protože takovýto počet lidí by ty děti nemusel do té školy dát,“ vyjádřil se s tím, že takové nálady musí vláda brát v potaz. Ale prý si je třeba uvědomit, že v září bude situace obdobná a rozvolnění musí být kompenzováno chytrou karanténou.

Ovšem to, že se Prymula vyjádřil k petici, využil spolek Milion chvilek pro demokracii. A ptal se, proč tedy vláda nereflektuje na mnohem silnější petice, jako třeba tu za rezignaci Andreje Babiše. „Zajímavá strategie krizového řízení. Když se teď vláda tedy chystá řídit tuto zemi na základě petic, musíme se skromně připomenout. Je tu totiž jedna petice, která má bezmála 435 000 podpisů, tedy více než PĚTKRÁT tolik. Ta petice požaduje odstoupení Andreje Babiše. Hurá!“ raduje se spolek.

A tato otázka se honila hlavou i majitelce koloniálu Janě Filipové: „Taky nerozumím tomu, proč hlas malého počtu lidí má větší váhu než hlas daleko většího počtu lidí. Asi v tom bude nějaký háček. Že by ignorance, nadutost, sebestřednost a pohrdání hlasem výrazné části obyvatelstva.“

Rýpla si i fanynka TOP 09 Jenny Nowak: „Vláda se řídí peticemi? A odkdy? Co tak najednou, říkám si, když čtu, že školy se možná otevřou až v září, protože si to přeje 80 000 signatářů. Tak snad pěkně popořadě, ne? Petice, ve které Milion chvilek žádá demisi vlády a plno dalších věcí, má asi půl milionu podpisů. A nic. Asi se nehodí...“

Psali jsme: Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal Prymula: Lék není. Chytrá karanténa od 1. května Tikající bomba! Roman Šmucler k Prymulově plánu. Babička, chudí, vaše daně, pozor Babiš virus vítá! Přední hudebník nahrál doma píseň: Premiér nebude rád, zlá nařčení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.