Miliony nekvalifikovaných migrantů. Varování pro Británii

22.09.2025 17:57 | Monitoring

Británie stojí na pokraji finanční katastrofy, tvrdí britský podnikatel a politický marketér Zia Yusuf. Podle něj přivedla vláda Borise Johnsona do země miliony nekvalifikovaných migrantů, kteří budou daňové poplatníky ještě stát stovky miliard liber. Řešení vidí v přísnějším vízovém systému, který má dát přednost britským občanům. To slibuje strana Reform UK Nigela Farage.

Foto: Screen Facebook Reform UK
Popisek: Předvolební mítink Nigela Farage

V důsledku migrační vlny během doby, kdy byl britským premiérem Boris Johnson, hrozí podle Yusufa Velké Británii finanční katastrofa. Podle Yusufa tehdy do země přišly miliony nekvalifikovaných migrantů z mimoevropských zemí, přičemž velká část z nich nikdy nebude pracovat. Podle odhadů získá mezi lety 2026 a 2030 nejméně 800 tisíc z těchto lidí trvalý pobyt, který jim zajistí doživotní přístup k sociálním dávkám, což podle Centra pro politické studie zatíží daňové poplatníky částkou nejméně 234 miliard liber.

„To je čtyřnásobek našeho celého rozpočtu na obranu, dvojnásobek našeho rozpočtu na vzdělávání a dvanáctinásobek našeho rozpočtu na policii,“ uvádí Yusuf a zdůrazňuje, že už nyní jdou miliardy liber ročně z britského sociálního systému na cizince a že konzervativci spolu s labouristy proměnili zemi v „potravinovou banku pro celý svět“ na úkor vlastních občanů.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
94%
2%
hlasovalo: 17612 lidí
„Celkově ‚Boriswave‘ umožnil vstup do země 3,8 milionu nových lidí s dlouhodobými vízy (96 % z nich byli občané zemí mimo EU), z nichž dva miliony jsou na cestě k získání ILR,“ uvádí Yusuf. Řešením je podle Yusufa zrušení neomezeného povolení k pobytu (Indefinite Leave to Remain, ILR).

„To znamená, že nebudou udělovány žádná nová povolení a těm, kteří je v současné době mají, bude zrušeno,“ vysvětluje Yusuf. Neomezené povolení k pobytu by podle plánů politické strany Reform UK Nigela Farage mělo nahradit obnovení pětiletého pracovního víza s přísnějšími podmínkami. Mezi tyto podmínky by patřily vyšší kvalifikační požadavky na plat, omezenější možnost přivést do země rodinné příslušníky a vyšší jazykové nároky. „Zásadní je, že toto vízum držitelům neposkytne přístup k sociálním dávkám,“ dodává Yusuf.

„Britský pas je privilegium a již nebude udělován levně,“ tvrdí Yusuf.

Postupně má být odebrán status usazených osob těm, kteří jej už mají, a pokud sami neodejdou, čeká je hromadné vyhošťování v rámci „Operace obnovení opravedlnosti“ (operation restoring justice). Zároveň se má prodloužit doba potřebná k získání občanství na sedm let a zavést speciální vízum (Acute Skills Shortage Visa, ASSV) a to pouze pro profese s akutním nedostatkem kritickým pro národní bezpečnost, které bude vydávané v omezeném počtu.

Podle Yusufa tyto změny ukončí éru levné zahraniční pracovní síly, přinutí podniky investovat do domácích pracovníků a přinesou úspory přes 230 miliard liber.

„Dáváme podnikům na vědomí, že éra levné zahraniční pracovní síly skončila. Skoncujeme s falešnými sponzory a směšně nízkými mzdovými prahy. V současné době jsou miliony Britů bez práce, je načase, abychom je dostali do práce a zabránili našim mladým lidem, aby museli soutěžit s nekonečným počtem migrantů,“ říká Yusuf.

Sociální dávky budou přístupné pouze britským občanům, Britové získají přednost na trhu práce a hranice se stanou bezpečnějšími. „Opět se staneme suverénním národem,“ představuje Yusuf vizi strany Reform UK.

„To je to, co přinese premiér Nigel Farage. Zastaví ‚Boriswave‘. Dá přednost britským občanům. Uvolní plný potenciál naší velké země,“ uzavírá Yusuf.

 

 

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že příliv nekvalifikovaných migrantů představuje dlouhodobou zátěž pro sociální systém?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Radek Vondráček byl položen dotaz

Ukrajina

Dobrý den pane Vondráčku! Nebylo nezodpovědné od Evropských států, když slibovali Ukrajině vstup do NATO? Vždyť na Ukrajině žije několik milionů rusů, kteří by asi těžko šli bojovat, v případném konfliktu, proti vlastnímu národu. Nebo se mýlím? Petr Vondrák

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

