Miliony nekvalifikovaných migrantů. Varování pro Británii

V důsledku migrační vlny během doby, kdy byl britským premiérem Boris Johnson, hrozí podle Yusufa Velké Británii finanční katastrofa. Podle Yusufa tehdy do země přišly miliony nekvalifikovaných migrantů z mimoevropských zemí, přičemž velká část z nich nikdy nebude pracovat. Podle odhadů získá mezi lety 2026 a 2030 nejméně 800 tisíc z těchto lidí trvalý pobyt, který jim zajistí doživotní přístup k sociálním dávkám, což podle Centra pro politické studie zatíží daňové poplatníky částkou nejméně 234 miliard liber.
„To je čtyřnásobek našeho celého rozpočtu na obranu, dvojnásobek našeho rozpočtu na vzdělávání a dvanáctinásobek našeho rozpočtu na policii,“ uvádí Yusuf a zdůrazňuje, že už nyní jdou miliardy liber ročně z britského sociálního systému na cizince a že konzervativci spolu s labouristy proměnili zemi v „potravinovou banku pro celý svět“ na úkor vlastních občanů.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
„To znamená, že nebudou udělovány žádná nová povolení a těm, kteří je v současné době mají, bude zrušeno,“ vysvětluje Yusuf. Neomezené povolení k pobytu by podle plánů politické strany Reform UK Nigela Farage mělo nahradit obnovení pětiletého pracovního víza s přísnějšími podmínkami. Mezi tyto podmínky by patřily vyšší kvalifikační požadavky na plat, omezenější možnost přivést do země rodinné příslušníky a vyšší jazykové nároky. „Zásadní je, že toto vízum držitelům neposkytne přístup k sociálním dávkám,“ dodává Yusuf.
„Britský pas je privilegium a již nebude udělován levně,“ tvrdí Yusuf.
Postupně má být odebrán status usazených osob těm, kteří jej už mají, a pokud sami neodejdou, čeká je hromadné vyhošťování v rámci „Operace obnovení opravedlnosti“ (operation restoring justice). Zároveň se má prodloužit doba potřebná k získání občanství na sedm let a zavést speciální vízum (Acute Skills Shortage Visa, ASSV) a to pouze pro profese s akutním nedostatkem kritickým pro národní bezpečnost, které bude vydávané v omezeném počtu.
Podle Yusufa tyto změny ukončí éru levné zahraniční pracovní síly, přinutí podniky investovat do domácích pracovníků a přinesou úspory přes 230 miliard liber.
„Dáváme podnikům na vědomí, že éra levné zahraniční pracovní síly skončila. Skoncujeme s falešnými sponzory a směšně nízkými mzdovými prahy. V současné době jsou miliony Britů bez práce, je načase, abychom je dostali do práce a zabránili našim mladým lidem, aby museli soutěžit s nekonečným počtem migrantů,“ říká Yusuf.
Sociální dávky budou přístupné pouze britským občanům, Britové získají přednost na trhu práce a hranice se stanou bezpečnějšími. „Opět se staneme suverénním národem,“ představuje Yusuf vizi strany Reform UK.
„To je to, co přinese premiér Nigel Farage. Zastaví ‚Boriswave‘. Dá přednost britským občanům. Uvolní plný potenciál naší velké země,“ uzavírá Yusuf.
September 21, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová