„Pavel porušil slib.“ Holec po hradní schůzce poslal informace mezi lidi

Pavel se po jednání odkazoval na ústavu a ve vyjádření Hradu se mimo jiné objevuje, že „není rozhodující“, zda Turkovi byly jeho činy prokázány, či nikoliv. „Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ uveřejnil hradní mluvčí Vít Kolář.
Z Hradu rovněž zní, že „osoby v postavení ministrů musejí splňovat zvýšené nároky na loajalitu vůči těmto ústavním hodnotám, v jejichž intencích mají vykonávat ústavní funkci ministra“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz podotýká, že prezident mluví o ústavních hodnotách, avšak „v ústavě se nic neříká o nějakých vlastnostech, kádrování, nebo dokonce tak hnusném gumáckém jazyku, který Petr Pavel používá – „jako že je někdo nositelem nesprávných ministerských vlastností“. „To je jazyk totalitního buzerplacu, z kterého Petr Pavel vyšel,“ hodnotí.
Turek – jenž se dříve ze schůzky s prezidentem Pavlem, plánované ještě před jmenováním nové vlády, omluvil kvůli svým problémům se zády – by podle očekávání Hradu neměl být premiérem Andrejem Babišem (ANO) na pozici ministra ani navržen. V případě, že by se Babiš rozhodl Turka nominovat, je prezident podle Hradu připraven ve jmenování bránit.
„Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR, a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech,“ uveřejnil Kolář.
Babiš nedávno pronesl, že by do sporu skrze kompetenční žalobu s prezidentem kvůli Turkovi, v případě, že jej hlava státu odmítne jmenovat, nešel. „Já myslím, že je to na něm, aby prezidenta přesvědčil. Voliči mu zkrátka dali hlasy a tyto věci byly známé už u evropských voleb, byť ne s takovou intenzitou. Samozřejmě se nemůžou opakovat, protože to by skutečně vládu zatěžovalo, a to my nechceme,“ komentoval situaci pro 15 minut Kateřiny Perknerové.
Z vyjádření prezidenta je však již nyní patrné, že jej Turek „nepřesvědčil“. „Vyhověl jsem dnes žádosti poslance Filipa Turka za stranu Motoristé a přijal jej na Pražském hradě k jednání. Vyslechl jsem jeho argumenty, které jsou v souvislosti s jeho výroky a činy veřejně diskutovány. Předložená vysvětlení mě však nepřesvědčila a mé výhrady k případné nominaci Filipa Turka na ministra přetrvávají,“ komentoval Pavel výsledek schůzky s kandidátem Motoristů sobě na ministra životního prostředí.
Z Petra Pavla se stal po volbách stejný lhář jako z Fialy, míní Holec
Vzpomíná, že prezident prohlašoval, že pokud by měl problém s nějakým nominantem na ministra, „tak to v soukromí, nikoli veřejně a přes média, sdělí premiérovi, zkusí mu své výhrady vysvětlit, a pokud jej premiér nevyslyší, tak ty nominanty ministry jmenuje“. „Taky tečka. Tohleto je Petr Pavel,“ zdůrazňuje komentátor pro ParlamentníListy.cz.
„Z Petra Pavla se stal po volbách stejný lhář, jako se stal po volbách lhář z premiéra Fialy. A asi to není náhodou, protože se vzájemně podporovali a podporují,“ dodává.
Komentoval též kuloární zvěsti, že šéf Motoristů Macinka na resortech zahraničí a životního prostředí nyní činí personální škrty a omezování některých agend s cílem vyvinout na prezidenta tlak k dohodě. „Možné to je, ale řekl bych, že Macinka musí ty nejextrémnější a nejvyhraněnější osoby vyhodit, protože ony nedělaly diplomatickou běžnou a rozumnou politiku, ale dělaly v podstatě úplně nesmyslný, zaslepený politický aktivismus. Zkoušely šířit nějaké falešné morální hodnoty a vysílat signály, což Česku jenom uškodilo.
A zvlášť v současném světě, jenž stále víc ovládají Amerika s Čínou, kteří na falešné hodnoty kašlou a věnují se byznysu a hájení národních ekonomických zájmů, Česko musí tady s tím fialovským nesmyslem okamžitě skončit. Bez ohledu na to, jestli to někdo bude dělat kvůli tomu, aby se domluvil s Petrem Pavlem, nebo ne,“ uzavírá tuto možnost komentátor Petr Holec.
Dodává, že se lidé aktuálně mají připravit na to, jak budou o celé věci informovat mnohá média. Právě ta podle komentátora u nás „v podstatě přestala fungovat s nástupem režimu Petra Fialy, a ještě úplně to dokončil a dodělal“ právě nástup prezidenta Petra Pavla na Hrad. „Oni se vlastně stali propagandou těchto dvou: tábora Petra Fialy i Petra Pavla, což vidíme teď po volbách,“ varuje.
„Během té čtyřletky režimu Petra Fialy média jenom negovala opozici a v podstatě fungovala jako propaganda vládních stran. A teď po volbách se to zrcadlově otočilo a úplně automaticky najeli na to, že hned negujou novou vládu Andreje Babiše a v podstatě nechávají a chválí, co říká opozice,“ shrnuje Holec s tím, že „bláboly, lži a výmysly, kterými pražským novinářům házejí strany bývalého Fialového režimu“, média používají jako argumenty proti nové vládní koalici.
„Vůbec nad tím nepřemýšlejí, jenom je to zrcadlové otočení situace. Takhle to bude pokračovat dál, bude to jenom horší a horší. Takže bych doporučil všem lidem, kteří si ještě nenechali vypláchnout hlavu, ať sledují alternativní média a ten hlavní mediální pražský proud úplně vynechají,“ dodal komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz.
Turek nepatří ani do slušné společnosti, hlásá Zdechovský
Na vyjádření prezidenta a Hradu, v němž mimo jiné zaznívá odkaz na „náhled významné části veřejnosti“ na Turkovo jednání, komentující často reagují se slovy, aby prezident Turka nechal si jeho dřívější jednání „odpracovat“, čímž narážejí na obhajobu prezidentovy komunistické minulosti.
„Měl by dostat šanci si to demokraticky odpracovat, ne?“ zní směrem k prezidentovi.
Minulost připomínali prezidentovi i další komentující. „Není tohle obcházení ústavy? A když jsme u hříchů minulosti, tak vy byste (i podle své logiky) být hlavou státu neměl,“ padalo pod příspěvkem prezidenta o postoji k Turkovi na sociální síti X.
Také senátor Zdeněk Hraba podotýká, že „náš ústavní systém se mění pod rukama“. „Nehodnotím teď, zda je to dobře, nebo zda je to špatně. Je to prostě realita. Férové by ovšem bylo vést o tomto celospolečenskou debatu,“ zmiňuje v reakci na rozhodnutí Hradu Turka nejmenovat ani v případě, že by jej navrhl předseda vlády Babiš.
Nehodnotím teď, zda je to dobře, nebo zda je to špatně. Je to prostě realita. Férové by ovšem bylo vést o tomto celospolečenskou debatu.
Naopak europoslankyně Danuše Nerudová poznamenává, že „pan prezident Pavel dneska Turkovi zatáhl ruční brzdu“, a poslankyně ODS Renáta Zajíčková varuje, že podporu Turka mají šířit „proruské účty“. „Prostě Turka chce na zamini samo Rusko. Šílenost,“ napsala.
A lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský podotýká, že Turka si podle průzkumu na ministerstvu nepřeje „drtivá většina Čechů“. „Je to tak. Turek nepatří ani na ministerstvo, ani do politiky, ani do slušné společnosti,“ hlásá.
Je to tak. Turek nepatří ani na ministerstvo, ani do politiky, ani do slušné společnosti.
