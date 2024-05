Miloš Zeman: Rakušan buď lže, nebo neví. Je otázka, co je horší

Bývalý prezident Miloš Zeman v pořadu XTV hodnotil uplynulých dvacet let v EU, o které dnes hovoří jako o totalitní. Blížící se volby do Evropského parlamentu budou podle něj referendem o vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Kritizoval také propíraný migrační pakt, který je pro Česko nevýhodný, ministr vnitra Rakušan (STAN) o jeho obsahu lže nebo jej podle Zemana nezná. Kriticky se vyjádřil i k vládní podpoře uzákonění statusu umělce a komentoval zajímavosti z knihy Spiknutí: Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR.

reklama

Dnes, 1. května, je dvacetileté výročí od vstupu naší země do EU. Zeman uvedl, že nesouhlasí se svým předchůdcem v prezidentské funkci Václavem Klausem, který považuje předchozích dvacet let v EU za neúspěšné období. „Já to vidím opačně, a to z hlediska ekonomického pragmatismu. I když to bude znít cynicky, tak my jsme z Evropské unie za těch dvacet let dostali přibližně o dva biliony víc, než co jsme do Evropské unie odvedli,“ hodnotí dvacetileté výročí vstupu Česka do EU Miloš Zeman.

„To je i důvod, proč jsem na sjezdu nebo konferenci SPD říkal těm, kdo chtějí vystoupit z Evropské unie, že by měli být trochu vděčnější. Já samozřejmě netvrdím, že je všechno v pořádku: Evropská unie je byrokratická, ale je na nás, včetně voleb do Evropského parlamentu, abychom zvolili ty, kteří této byrokratizaci dokážou zabránit,“ dodává Miloš Zeman v rozhovoru pro XTV.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak souhlasí s tím, že Evropská unie před dvaceti lety byla jiná než ta dnešní. „Nesporně s tím souhlasím, protože základní heslo Evropské unie znělo Jednota v různosti. Ale ta různost se potlačuje a jednota se přetváří na jakousi uniformní, téměř totalitní homogenitu, a to nikdy není dobře,“ říká exprezident.

Volby do Evropského parlamentu budou podle Zemana především referendem o vládě Petra Fialy. „Pokud jde o Českou republiku, jsem zcela přesvědčen, že vzhledem k tomu, že pouze dvě procenta populace plně důvěřují Fialově vládě a jenom patnáct procent jí důvěřuje částečně, tak z tohoto důvodu budou eurovolby především referendum o Fialově vládě,“ míní Miloš Zeman.

Vláda v úterý podpořila zvyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužující se doby dožití. Podle Miloše Zemana by řešením vybalancování důchodového účtu bylo mírné zvýšení sazby sociálního pojištění. Nediví se tomu, že hnutí ANO odmítlo jednat o penzích na Hradě, když premiér Fiala vzkázal, že důchodovou reformu prosadí bez ohledu na názor opozice.

„Politici se bojí, že ztratí velmi významné společenské skupiny, a to jsou penzisté. Ty mají největší účast ve volbách na rozdíl od mladé generace,“ odpovídá Miloš Zeman na otázku, proč je reforma penzí tak dlouho neřešené téma.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7587 lidí

Zmínil i další důvod, proč je pro Česko migrační pakt nevýhodný: v každém případě v migračním paktu není žádná výjimka pro Českou republiku ohledně ukrajinských uprchlíků. Je tam obecná výjimka pro jakoukoli zemi, o takovou výjimku musí země požádat, výjimka platí pouze jeden jediný rok. Migrační pakt nás nutí buď přijmout zejména muslimské uprchlíky, a je pro nás ekonomický nevýhodný, protože je můžeme vyplatit. Já jsem tomu říkal novodobé otroctví, kolik stojí jeden migrant,“ konstatuje Miloš Zeman.

Vláda také nově podpořila uzákonění statusu umělce, v praxi to znamená, že zpěváci, herci a další umělci na volné noze budou moci žádat Ministerstvo kultury o finanční podporu. „Stát by vlastně přispíval na mzdy, platy, odměny této kategorie lidí. Myslím, že umělci nejsou posvátná kráva, mají stejná práva i stejné povinnosti jako jakýkoli člen společnosti,“ podotýká Miloš Zeman s tím, že status umělce pokládá za zcela zbytečný.

Nemusí být náhoda, že tak vláda činí v supervolebním roce. „Většina našich umělců je do značné míry servilní, zejména ti horší herci, těch je relativně nejvíce. Budou-li tito umělci servilní vůči vládě, může jí to trochu pomoci v blížících se trojích volbách. Ale nevěřím, že to současné vládě pomůže významně,“ míní exprezident.

Pás slov věnoval i před pár dny vydané knize Spiknutí, v níž autoři píší „pravdu o pokusu odstranit prezidenta České republiky“. V publikaci popisují, co na podzim 2021 vedlo některé senátory v čele s předsedou Vystrčilem k pokusu zbavit tehdy hospitalizovaného prezidenta Zemana jeho pravomocí. Zeman uvedl, že se mu zpracování knihy líbí. „Nejde ani tak o sesazení legálního prezidenta, ale o politický hyenismus, který se může týkat každého politika. V závěru knihy se píše o tom, co bylo méně známou skutečností, a sice že jistý soud mě na pokyn dvou občanů, kteří četli Džamilu Stehlíkovou, zbavil svéprávnosti a určil mně opatrovníka,“ popisuje bývalý prezident.

„Samozřejmě po dovolání to následující soud zrušil, ale s pobavením přemýšlím o tom, zda soudkyně, která na základě tohoto podání, aniž si vyžádala mou zdravotní dokumentaci, mě zbavila svéprávnosti, zda tato soudkyně byla blbá nebo podplacená. Je to zajímavý příklad úrovně našeho soudnictví. Kloním se k možnosti, že byla podplacená, a to muselo stát hodně peněz, duševně normální soudce by to nikdy neudělal,“ pousmál se Miloš Zeman.

Psali jsme: Co to je? Knihu koupili, ale prodávat ji nechtějí? Miloš Zeman zakročil Senátor Fischer: Prezident Miloš Zeman mařil úsilí vlády a Parlamentu u Vrbětic Že ji neměli rádi? Za tím bude něco jiného. Petr Žantovský tuší, co je za koncem ministryně „Nejmasivnější dezinformace.“ Odstranění Zemana: Úniky od ochranky, připravený plán. Vše je venku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE