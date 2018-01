Milouš se pobleje, napsala dcera Johna Boka. Otec koukal na TV a viděl v ní „hajzly“

„Prosim, prosim běžte volit!!!!!! Ať ve druhém kole (aby druhé kolo vůbec proběhlo!) je někdo, kdo může porazit toho nemocného pána, co tam teď je, dyť už je unavenej a potřebuje si taky odpočinout,“ burcovala před prvním kolem prezidentských voleb.

Hlasování by podle ní mělo splnit jeden hlavní účel: „Ať se v sobotu můžu jít opít na radost, a ne na žal.“

Po prvním kole se na jejím facebooku objevil jásavý status: „DRAHOUŠCI!!! Tak ještě jednou půjdeme a bude to za námi.“ Její přátelé v diskusi pak doporučovali, že je nejlepší se rozhodnout podle akademické hodnosti. Profesor je totiž více než inženýr.

A pro kampaň před druhým kolem všem radila: „Nadcházejících čtrnáct dnů předvolební prezidentské kampaně proto vážně uvažujte a debatujte jen nad ověřenými zprávami.“ Zprávy z prokremelských webů se prý naopak nemají brát moc vážně.

Poněkud svérázně se k volbám vyslovil další hereččin příspěvek, identifikující voliče Zemana jako ty, co chodí spát večer a vstávají ráno. „Teď vedle mě na zastávce řekl kluk, cca 27 let: „To nejlepší, co se ti v životě může stát, je jít spát ve 21:30 a vstávat v 5:30. Prostě nejlepší!“

....oukej, pokuď existují lidé takového názoru, přestávám se divit, že někdo volí Zemana!“ napsala.

A pak přišla sobota a výsledky druhého kola prezidentských voleb. Ve chvíli, kdy začínalo být zřejmé, že Miloš Zeman svůj mandát obhájí, se na facebooku Jenovéfy Bokové objevilo: „Stejně je to můj Drahoušek!“

Prezidentu Zemanovi podle ní nabobtnalo ego. „Zase uráží už hned po zvolení a vypadá, že se každou chvíli pozvrací,“ shrnula herečka své dojmy z hlavy státu.

Nejvíce prý lituje, že toto musí zažívat její rodiče. Zejména otec, publicista John Bok. „Celej život bojoval za svobodu, a teď kouká na televizi, ve který jsou všichni ti hajzlové, kteří za komoušů byli na koni a teď jsou zpět,“ lituje.

V rámci rodiny Bokových se následně na Facebooku rozjela debata, ve které padaly názory jako „ty hnusný ksichti jsou tu zase“, nebo naopak vysvětlování, že Jiří Drahoš neprohrál. „U mě vyhrál. Legálně, čistě, fakticky. Nic není hned. Všeho do času. Dočkáme se,“ bylo možno si přečíst.

A pak se vyjádřil samotný John Bok, který ujistil dceru, že rozhodně netrpí. „Snad mi bylo chvilku smutno, ale už je to pryč a jedním Zemanem nic nekončí,“ věří. Naopak Jiřím Drahošem by prý mohlo něco začít.

Následoval rozbor voličské struktury: „Je nás, z 8,5 mil voličů, 31,35, oportunistů 35,35 % a těch za bolšánů bylo mnohem víc. No a pohrobků komunismu (i Zeman byl na skok v KSČ a odtud ta bolšanská nastydlost), různých estebáckých zmetků, nomenklaturních kádrů všech kategorií, převtělených do zemanovců, socanů, babišovců, okamoruvců, českomoravských komunistů a jak se ta verbež jmenuje, je 33,57,“ vypočítal.

S dětmi je nás však deset milionů a právě v tom 1,5 milionu vidí John Bok naději.





autor: jav