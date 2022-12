Miluji Green Deal. Ty velké lodě, jak jezdí na vodík a elektřinu... Šmucler si střílel z Bruselu

reklama

„Trochu se bojím, že to porazí program, který jsem moderoval – Nejchytřejší Čech. Uvidíme, jak bude vedle X Factoru. Myslím, že ta volba, jak je pojatá v České republice, řekněme si otevřeně, že jsou tam kandidáti, kteří vím, že jsou profíci, ale média je ostentativně ignorují, jako Tomáše Zimu,“ – připomněl Roman Šmucler.

„Vidím tu tři party oligarchů, tedy oligarcha Andrej Babiš a pak dvě partičky si dopředu vybraly ty dva další. Ať mně nikdo neříká, že jsme nevěděli, kdo je paní Nerudová a pan Pavel, když dva roky jsme tu masírovaní. Vidíme něco jako Zlatý slavík, tzn. manažerské týmy za třeba hvězdami,“ řekl s tím, že lidé měli hlasovat smskami a nakonec by měl v televizi následovat „výbuch“ girland.

Výsledky voleb Šmucler prý bude respektovat, neplánuje se jich ale účastnit. „Nejsem ten člověk, že bych se s někým kvůli tomu hádal. Když mě někdo pozve na Hrad, tak tam půjdu. Když mi někdo dá vyznamenání, tak si ho vezmu. Jako občan této republiky dokážu žít s těmito prezidenty. Volit pravděpodobně nebudu, protože mi vybrali tři kandidáty. Je tam Andrej Babiš, který je asi jediný politik. Ti dva vybraní PR agenturami mě také neoslovili. Možná ze sympatií, když bych šel, že bych dal hlas Tomáši Zimovi,“ přemítal Šmucler.

„Myslím, že to ale dopadne dobře. Třeba se ukáže, že někdo z nich je nový Masaryk, to by bylo super. Nebo se neukáže, že je to nový Masaryk, a to může být ještě lepší. Kdyby třeba u nás lidi došli k závěru, že to někdo dělat musí, ale že lidi to nemusí až tak prožívat, a aby začali se starat víc o sebe, tak to může být také dobře,“ zmínil. A že tak se chovají Němci, kteří neřeší tolik výroky politiků, pokud nejde o něco mimořádného, a už vůbec si nesedají v neděli k televizi kvůli politickým pořadům.

Šmucler okomentoval také návrh Evropské komise – zablokovat Maďarsku přes sedm miliard eur. Kvůli trvajícím nedostatkům v boji s korupcí a při kontrole veřejných zakázek. Dosavadní reformy podle EK nestačí.

„Do Bruselu často jezdím. Já si třeba prosadím v Bruselu, co potřebuju. Tady jsou takové dva názory na Brusel. Oba špatné. Jeden říká, že musíme vystoupit – a druhý říká, že musíme držet hubu a krok. Ale ten princip je, že když umíte německy, anglicky, rusky, nebo když člověk není liný jet do Paříže a poradit se s Francouzi, tak se dá leccos domluvit,“ podotkl.

„Jestli chce někdo přidusit Maďarsko, nebo zda je tam opravdu nějaká korupce, to se nedá jednoznačně říct, Je zcela zjevné, že Maďarsko má v celé řadě věcí právo veta. Takže celý ten příběh je hodně složitý. Ale nejsem expert na Orbána, na člověka, který má mandát jako nikdo v EU. Maďarsko je složitá země a on se to snaží nějak řešit…“ pokračoval Šmucler.

Česká republika by měla mít v Bruselu jasnější pozici: „Česká republika by tam měla mít jasnou pozici, kterou by měl někdo vysvětlit, a ne frázovitě,“ poznamenal Šmucler.

Závěrem se věnoval situaci a problémům na energetickém trhu – vyjádřil názor, že Německo bude energeticky vydírat Čína.

„Za všechny tyto problémy může Green Deal, a já miluju Green Deal... Jak jezdí ty velké lodě, pravděpodobně všechny na elektřinu a vodík... Takže my se snažíme všechno vyhnat pryč. Němci mají nyní ideu, že si nyní myslí, že v tomto nebezpečném světě nám Čína sebere všechny zdroje. A oni si myslí, že se pokusí si co nejvíce věcí vyrábět sami. To znamená, že nebudou potřebovat skoro žádné energie z ciziny. Takže je za tím příběh, že Německo chce být nezávislé a už nechce být vydírané ani Ruskem, ani Araby. Já se ale bojím, že Německo bude vydírané Čínou, protože Čína už spoustu surovin získala,“ dodal Roman Šmucler.

Psali jsme: Lidi už nebaví demonstrovat za Rusko, jásají v koalici. Pamětník disentu Schneider ale varuje Kdo plival na Nohavicu, ten by se měl léčit. Odpověď pohoršeným, nejen jedna Sestřel traktoristu, začni válku? „Ruská raketa“ rozbita Stropnickým. A jinými Havel tu chybí, míní Stanislav Křeček. Ale ne tak, jak by se to kavárně líbilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama